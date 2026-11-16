Nơi khơi dậy năng lực, nuôi dưỡng niềm say mê học tập

Trên hành trình học tập, mỗi học sinh (HS) có thế mạnh, khả năng tiếp nhận và mục tiêu riêng. Có em cần củng cố kiến thức để theo kịp chương trình; có em mong muốn phát triển năng lực nổi trội, chinh phục những kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi HS giỏi. Để tiến bộ, các em cần phương pháp học phù hợp và sự đồng hành của những giáo viên thấu hiểu.

Từ định hướng đó, Trung tâm Bồi dưỡng học sinh giỏi Nguyễn Viết Xuân xây dựng hoạt động giảng dạy gắn với việc khơi gợi hứng thú, phát huy tính chủ động của HS. Trung tâm xác định việc trang bị kiến thức cần đi cùng rèn luyện tư duy độc lập, khả năng vận dụng và tinh thần trách nhiệm trong học tập.

Theo sát năng lực từng học sinh

Theo định hướng của Trung tâm Nguyễn Viết Xuân, sự tự tin, năng động, sáng tạo và niềm say mê học tập là những yếu tố cần được nuôi dưỡng xuyên suốt. Giáo viên (GV) tìm hiểu năng lực, tâm lý của từng HS để lựa chọn cách hướng dẫn, động viên, giúp các em từng bước hoàn thiện phương pháp học.

Trung tâm Bồi dưỡng học sinh giỏi Nguyễn Viết Xuân giảng dạy gắn với việc khơi gợi hứng thú, phát huy tính chủ động của học sinh ẢNH: TTCC

Đội ngũ giảng dạy của trung tâm gồm các GV có kinh nghiệm, tham gia công tác bồi dưỡng HS giỏi. Cùng với chuyên môn, trung tâm chú trọng sự tận tâm và khả năng tương tác. Việc tự bồi dưỡng, cập nhật phương pháp giảng dạy được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả mỗi giờ học.

Một đặc điểm trong tổ chức giảng dạy là mô hình lớp học khoảng 20 HS trở xuống. Quy mô này tạo điều kiện để GV quan sát quá trình làm bài, nhận diện những nội dung HS chưa hiểu và dành thời gian hỗ trợ. HS cũng có thêm cơ hội đặt câu hỏi, trình bày cách giải và trao đổi với thầy cô.

Trên cơ sở đó, tiến trình dạy học được xây dựng phù hợp với đối tượng và năng lực người học. Với HS còn hạn chế ở một số nội dung, GV tập trung củng cố nền tảng. Với những em đã nắm chắc kiến thức, hoạt động bồi dưỡng hướng đến mở rộng chuyên đề, phát triển tư duy và kỹ năng xử lý bài tập nâng cao.

Ghi nhận nỗ lực của thầy và trò Về điều kiện học tập, các phòng học có máy lạnh, không gian yên tĩnh; 100% phòng học được trang bị bảng thông minh phục vụ giảng dạy trực quan. Hệ thống camera hỗ trợ phụ huynh và ban quản lý theo dõi hoạt động lớp học. Trong quá trình hoạt động, trung tâm ghi nhận nhiều kết quả của HS từng theo học. Tiêu biểu là Dương Kiến Khải "thủ khoa kép" trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên của Sở GD-ĐT TP.HCM và kỳ thi lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm học 2022-2023, với điểm tuyệt đối các môn toán, ngoại ngữ và tin học. Nguyễn Tất Trải Ở nhóm HS định hướng vào lớp chuyên, em Lê Đỗ Quốc Bảo trúng tuyển chuyên hóa của 3 trường chuyên trong năm học 2024-2025. Năm học 2026-2027, em Lê Hoàng Khiết Nguyên nằm trong nhóm 10 thí sinh đứng đầu đầu vào chuyên hóa Trường phổ thông Năng khiếu. Danh sách của trung tâm còn ghi nhận em Nguyễn Tất Trải, top 5 kỳ khảo sát năng lực lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm học 2022-2023 và Huy chương vàng top 3 Toán quốc tế tổ chức tại Mỹ năm học 2023-2024. Hay Lê Minh Dũng, Á khoa kỳ khảo sát năng lực lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026; Huy chương vàng và Á khoa khu vực Đông Nam Á trong cuộc thi SIMOC 2026. Lê Minh Dũng Phạm Ngọc Minh Châu, tam khoa kỳ khảo sát năng lực lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027. Phạm Ngọc Minh Châu Những kết quả này là dấu mốc ghi nhận nỗ lực học tập của HS cùng sự đồng hành của GV, gia đình.

Củng cố nền tảng, phát triển tư duy

Chương trình bồi dưỡng của Trung tâm Nguyễn Viết Xuân lấy tương tác làm trọng tâm. Từ kiến thức cơ bản trong chương trình học, GV hướng dẫn HS tìm hiểu bản chất vấn đề, rèn khả năng suy luận và vận dụng. Qua từng chuyên đề, các em được khuyến khích chủ động khám phá, hình thành cách tiếp cận bài học phù hợp.

Việc đánh giá được thực hiện trong suốt quá trình học. Sau mỗi chuyên đề, GV kiểm tra mức độ tiếp thu để phát hiện lỗ hổng kiến thức, những lỗi sai thường gặp và các dạng bài HS còn lúng túng. Kết quả này là căn cứ điều chỉnh nội dung hướng dẫn, giúp hoạt động hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế.

Các bài kiểm tra ngắn trước hoặc sau buổi học cũng được sử dụng để theo dõi khả năng ghi nhớ, vận dụng kiến thức. Khi HS nắm vững nền tảng và xử lý bài tập chính xác hơn, GV tiếp tục hướng dẫn nội dung nâng cao, rèn kỹ năng làm bài và giúp các em chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi.

Cách tổ chức này hướng đến việc giúp HS nhận biết điểm mạnh, điểm cần cải thiện của bản thân. Sự tiến bộ được theo dõi qua từng nội dung, từng giai đoạn học tập, tạo cơ sở để các em xác định mục tiêu và có ý thức hơn với việc học.

Theo thông tin trung tâm cung cấp, các chương trình hiện gồm bồi dưỡng các môn học đến lớp 12; luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao; luyện thi vào lớp 10 đại trà, lớp 10 chuyên và luyện thi đại học. Bên cạnh đó, trung tâm tổ chức các nội dung phát triển kỹ năng sống và viết chữ đẹp.

Sự đa dạng này nhằm đáp ứng những nhu cầu học tập khác nhau. Dù tham gia chương trình nào, HS cũng được định hướng xây dựng nền tảng, rèn phương pháp học và phát huy khả năng của mình. Trung tâm đồng thời chú trọng trao đổi với phụ huynh để gia đình nắm bắt quá trình học tập của con.

Từ thực tiễn bồi dưỡng, Trung tâm Nguyễn Viết Xuân tiếp tục hướng đến xây dựng lộ trình phù hợp với từng HS, duy trì sự phối hợp giữa thầy cô và phụ huynh. Mục tiêu trung tâm đặt ra là giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, tự tin hơn và hình thành tinh thần học tập chủ động, bền bỉ trên hành trình trưởng thành.