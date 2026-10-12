Trước khi ngủ, 'nói không' với thói quen này giúp giảm 35% nguy cơ gan nhiễm mỡ

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Clinical Gastroenterology and Hepatology lại tìm ra một thói quen đơn giản trước khi ngủ có thể giúp giảm đến 35% nguy cơ mắc tình trạng gan nhiễm mỡ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oregon Health and Science ở Portland (Mỹ), đã phân tích dữ liệu của hơn 199.000 người tham gia. Họ được chia thành 2 nhóm:

Ăn vặt vào ban đêm hoặc ăn khuya Không ăn vặt vào ban đêm hoặc ăn khuya.

Sau đó, các tác giả so sánh tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ và xơ gan giữa 2 nhóm. Sau 16 năm theo dõi, có khoảng 4.500 người mắc gan nhiễm mỡ và 315 người bị xơ gan.

Thói quen “nói không” với ăn vặt vào ban đêm hoặc ăn khuya giúp giảm đến 35% nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Kết quả cho thấy duy trì thói quen “nói không” với ăn vặt vào ban đêm hoặc ăn khuya giúp giảm đến 35% nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và 28% nguy cơ xơ gan, so với duy trì thói quen ăn vặt ban đêm hoặc ăn tối khuya, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Hiệu quả này vẫn giữ nguyên ngay cả khi đã kiểm soát toàn diện các yếu tố lối sống như chỉ số khối cơ thể, tiểu đường, vận động và chế độ ăn.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Andrew McHill, phó giáo sư về giấc ngủ và nhịp sinh học tại Đại học Oregon Health and Science, cho biết: Gan dễ bị tổn thương khi thói quen ăn uống không đồng bộ với nhịp sinh học của cơ thể. Ông giải thích rằng gan có nhịp sinh học riêng để điều phối quá trình chuyển hóa dưỡng chất. Ăn vào lúc cơ thể chuẩn bị đi ngủ sẽ gây rối loạn đồng hồ sinh học của gan. Ngoài ra, độ nhạy insulin của cơ thể thường giảm vào ban đêm. Nạp calo khi chức năng chuyển hóa của gan hoạt động kém hiệu quả sẽ làm làm tăng gánh nặng và gây tích tụ mỡ thừa.

Ăn vào lúc nào thì là quá muộn?

Tiến sĩ McHill khuyên: Thời điểm ngừng ăn vào buổi tối tùy thuộc vào mỗi người. Tuy nhiên, nhìn chung, nên kết thúc bữa ăn ít nhất 2 - 4 giờ trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, các tác giả khuyến nghị nên tập trung vào các thói quen lối sống lành mạnh giúp hỗ trợ sức khỏe gan, như:

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Duy trì hoạt động thể chất.

Kiểm soát bệnh tiểu đường và các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác.

Hạn chế rượu bia và đồ uống có đường.

Không ăn khuya có thể là một thói quen hữu ích trong lối sống lành mạnh, nhưng không nên xem đây là biện pháp duy nhất để phòng ngừa hoặc điều trị gan nhiễm mỡ.