Nơi lan tỏa hương trà ở B'Lao

Đây là sự kiện tầm cỡ không những về quan hệ quốc tế mà còn khẳng định vị thế của trà Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Trà, loại nước uống gia đình truyền thống đặc trưng của châu Á; riêng tại Việt Nam, trà được xếp vào đẳng cấp quốc ẩm. Sản phẩm này không những mang lại kinh tế cho các quốc gia có tiềm năng về trà mà còn là đốm lửa tỏa ấm trong từng gia đình Việt. Trà hội tụ nhiều hương vị tinh túy từ thiên nhiên: ngọt, bùi, đắng, chát như một đời người từng trải.

Bàn trà ngoại giao của phòng trà Hương B'Lao ẢNH: TGCC

Chương trình lễ hội đỉnh điểm vào đầu tháng 12 tới, nơi tổ chức bàn trà ngoại giao với sự tham dự của rất nhiều nước. Sự kiện tầm cỡ này làm tôi nhớ lần trước tháp tùng với một tiến sĩ xã hội học người Thụy Sĩ đến B'Lao tìm hiểu về văn hóa trà của cư dân bản địa. Do thông báo trước nên may mắn được gặp ông Trần Đại Bình (sinh năm 1975), một trí thức doanh nhân người B'Lao chính hiệu, người sáng lập CLB Trà và là Chủ tịch Chi hội Trà Bảo Lộc.

Bàn trà xã hội ẢNH: TGCC

Bàn trà ngoại giao của CLB được đặt ở một vị trí trang trọng, nơi khách ngồi thưởng thức có thể nhìn ra vùng nguyên liệu trà và núi Đại Bình. Tại đây, họ được nghe thuyết minh bằng cả tiếng Anh - Việt về văn hóa trà, về hồn cốt đất và người B'Lao, vùng đất kỳ diệu mà không phải người định cư nhiều năm nào cũng biết hết lịch sử thăng trầm từ năm 1920 đến nay.

Trước cửa phòng trà có treo bảng hiệu bằng tiếng Việt "Nơi tỏ lòng biết ơn". Nhìn cụm từ mang tính ái ngữ, tôi khựng lại mất mấy giây rồi hỏi ông Bình: "Tại sao phải tỏ lòng biết ơn với người lạ!". Ông chủ nhiệm giải thích: "Cảm nhận văn hóa trà tại đây, ngoài được nhìn thấy tận mắt nghi thức pha trà truyền thống, ta còn được khám phá các hương vị về 6 loại trà Việt là bạch trà, hồng trà, trà xanh, trà ướp hương, trà viên (ô long) và trà phổ nhĩ (trà đóng cục). Nhấp một ngụm trà theo từng hương vị phải luôn nhớ ơn tiền nhân chân trần đi mở đất, họ đã đổ mồ hôi, nước mắt, sinh mạng để gìn giữ non sông cho lớp hậu sinh được ngồi ung dung thưởng trà trong hòa bình. Vì thế nên chúng ta phải tỏ lòng biết ơn tổ tiên, những tiền nhân đã gìn giữ phát triển nghề hàng trăm năm".

Lúc tôi chuyển ngữ sang tiếng Anh cho tiến sĩ Laurent, ông nhìn trân trân bảng hiệu rồi ôm mặt..., sau đó chủ động bắt tay chủ nhà, người mang tên của dãy núi Đại Bình, nơi có hình tượng của đất và người B'Lao.

Khách nước ngoài tại phòng trà Hương B'Lao ẢNH: TGCC

Đối với khách nước ngoài, họ rất thích xem cách thưởng thức trà qua các động tác pha chế của người Việt theo thứ tự: từ đánh thức bộ ấm chén, đánh thức hồn trà, sau đó là đánh thức lòng người trước khi đi vào trà đàm theo phong cách làm bạn trước khi làm ăn. Đồng thời, qua làn khói của hương trầm và hồn trà, họ khám phá sự kỳ bí của một dân tộc có bề dày dựng nước và giữ nước, ngày nay muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới với chủ trương đôi bên cùng có lợi.

Nhớ tháng trước, ngồi trà đàm với ông Roberto, 32 tuổi, người Nhật gốc Brazil, một nghiên cứu sinh với đề tài văn hóa trà Việt. Ông tâm tình: "Qua bàn trà có hoa, trà, rượu, biểu tượng của tinh, khí, thần… Xin cám ơn trà Việt, cám ơn CLB, nơi lan tỏa hương trà ở xứ B'Lao".