Lan tỏa giá trị gia đình Việt trong thời đại mới

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2025).

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen và biểu trưng của chương trình cho các gia đình trẻ được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Mỗi bạn trẻ cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình với gia đình

Phát biểu tại chương trình Lễ tuyên dương "Gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc" năm 2025 tối 12.10, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định trong mọi thời đại, dù xã hội thay đổi ra sao, gia đình vẫn luôn là "tế bào của xã hội", là nơi chắp cánh cho nhân cách và văn hóa Việt Nam.

"Có thể có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là gia đình", anh Quy nói và nhấn mạnh: gia đình không chỉ là nơi che chở, mà còn là môi trường hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần vượt khó, những phẩm chất đã làm nên bản sắc con người Việt.

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết chương trình "Gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc" được tổ chức nhằm tôn vinh, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình yêu, sự sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi mái ấm trẻ. Mười gia đình được tuyên dương tối nay, đến từ nhiều vùng miền, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung điểm sáng: cùng nhau xây dựng hạnh phúc dựa trên nền tảng tin tưởng, tôn trọng và đồng lòng vượt qua thử thách.

"Những khó khăn, thử thách sẽ tôi luyện nên giá trị bền vững của mỗi gia đình, và chính những gia đình trẻ hạnh phúc hôm nay sẽ góp phần dựng xây một xã hội tốt đẹp hơn ngày mai", anh Quy bày tỏ.

Anh Quy cũng khẳng định Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các gia đình trẻ bằng nhiều hoạt động thiết thực như giáo dục tiền hôn nhân, trang bị kỹ năng làm cha mẹ, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp và nuôi dạy con cái. Mỗi bạn trẻ, cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình với gia đình, không chỉ là yêu thương mà còn là biết sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp tổ ấm ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Tại lễ khai mạc Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc, anh Quy cũng cho biết chương trình Gia đình trẻ hạnh phúc được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.

Các gia đình trẻ giao lưu với thanh niên tại Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Quy, chương trình xét chọn Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025 được triển khai từ tháng 5 - 6.2025. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ các gia đình trẻ do các tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu. Trong tháng 10.2025, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn ra 10 gia đình tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố để biểu dương tại chương trình.

Các gia đình được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, MC truyền hình, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng. Các gia đình có những nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

Những câu chuyện xúc động của các gia đình trẻ

Trong số đó các gia đình trẻ được tuyên dương có gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải (Nghệ An) gây xúc động với hành trình gìn giữ hạnh phúc giữa ánh hào quang sân cỏ. Là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia, Quế Ngọc Hải luôn bận rộn với lịch thi đấu dày đặc, nhưng vợ anh, chị Dương Thị Thùy Phương, vẫn là hậu phương vững vàng, cùng chăm sóc ba con nhỏ. Gia đình nhỏ của "đội trưởng quốc dân" không chỉ là biểu tượng của nỗ lực và yêu thương mà còn là minh chứng cho hình ảnh người chồng, người cha trách nhiệm trong xã hội hiện đại.

Gia đình biên tập viên anh Lê Mạnh Cường và chị Đỗ Hương Giang (Hà Nội) lại được biết đến như "Gia đình truyền hình" lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội. Họ cùng sản xuất các chương trình như Việc tử tế, Cặp lá yêu thương, đồng thời sáng tạo nền tảng "Gia đình truyền hình", nơi chia sẻ hành trình làm cha mẹ, lan tỏa giá trị sống đẹp và tinh thần thiện nguyện.

Trong lĩnh vực y tế, gia đình bác sĩ Đỗ Doãn Bách và nhà thiết kế Mai Thanh Huyền (Hà Nội) là biểu tượng cho tình yêu bền bỉ và sẻ chia. Từng yêu xa suốt 6 năm, họ đến với nhau bằng niềm tin và cùng vun đắp một mái ấm tràn đầy cảm thông. Anh Bách là bác sĩ tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, từng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, vẫn miệt mài cứu người trong khi chị Huyền đảm đang, chu toàn việc nhà. Với họ, hạnh phúc là khi mỗi ngày được sống vì nhau và vì cộng đồng.

Một câu chuyện đặc biệt khác đến từ gia đình anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu, đôi vợ chồng khuyết tật ở Hà Nội. Cả hai đều mất một chân sau tai nạn, nhưng chính nghị lực và tình yêu thương đã giúp họ viết nên câu chuyện kỳ diệu. Họ cùng nuôi dạy hai con nhỏ, cùng lan tỏa năng lượng sống tích cực qua các hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng cho hàng nghìn người bằng chính câu nói giản dị: "Chúng tôi viết cuộc đời mình bằng đôi chân khuyết thiếu, nhưng bằng trái tim đầy đủ".

Từ vùng cao Lào Cai, gia đình anh Lâm A Hà và chị Vàng Thị Thông cũng được tôn vinh như một biểu tượng của tinh thần vượt khó. Xuất phát là hộ nghèo, họ đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình homestay "Bản Liền", vừa làm du lịch cộng đồng vừa quảng bá bản sắc dân tộc Tày. Nhờ sự nỗ lực và sáng tạo, kinh tế gia đình khởi sắc, đồng thời góp phần đưa hình ảnh con người Lào Cai đến với du khách trong và ngoài nước.

Trong lực lượng vũ trang, gia đình anh Nguyễn Hải Đăng và chị Hà Kiều Anh, giảng viên Học viện An ninh nhân dân, được biết đến là "tổ ấm của người chiến sĩ". Cả hai cùng công tác trong ngành công an, vừa rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, vừa vun đắp một gia đình mẫu mực, nền nếp, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi…

Tại lễ trao giải thưởng, các gia đình trẻ đã chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hành trình xây dựng và gắn bó bên nhau. 10 gia đình, 10 câu chuyện, nhưng đều chung 1 điểm gặp gỡ: hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà là hành trình yêu thương, sẻ chia và cống hiến.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra đêm nhạc "Viết hành trình yêu thương" với những màn biểu diễn bùng nổ và sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady… thu hút sự tham gia đông đảo công chúng và người dân thủ đô.