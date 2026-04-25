Nỗi lòng người dân 20 năm bám trụ mép sông: 'Nước càng lên, đất càng sụp, sợ lắm..."

Những căn nhà chênh vênh bên mép nước, những cột chống tạm bợ cắm sâu xuống nền đất yếu… là hình ảnh không khó bắt gặp dọc bờ sông Phước Kiểng, TP.HCM, nơi nhiều hộ dân đã bám trụ suốt hàng chục năm qua.

Với bà Phan Thị Kim Lan, hơn 20 năm sống ven sông cũng là từng ấy thời gian thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở. Nỗi lo ấy không còn là câu chuyện riêng của một gia đình, mà là thực tế chung của các hộ dân sinh sống quanh khu vực. Điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là một tuyến kè kiên cố, mà còn là một lộ trình rõ ràng để được di dời, ổn định cuộc sống lâu dài.

Không riêng khu vực này, theo công bố mới đây của UBND TP.HCM, toàn thành phố hiện có 43 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 555 hộ dân tại 18 phường, xã.

Tại khu vực xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước, nhiều đoạn bờ sông đang được đánh giá có mức độ rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Đáng chú ý, khu vực Rạch Ông Lớn 2 – Phước Kiểng – Mương Chuối, bờ phải thượng lưu cầu Phước Lộc được xếp vào diện đặc biệt nguy hiểm. Tương tự, đoạn sông Phước Kiểng từ cầu Long Kiểng về phía thượng lưu cũng đang đối mặt nguy cơ lớn khi nhiều cụm dân cư sinh sống sát mép nước.

Trước thực tế đó, dự án xây dựng kè chống sạt lở khu vực cầu Long Kiểng (xã Hiệp Phước) với quy mô 220m, tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng đang được kỳ vọng sẽ góp phần gia cố bờ sông, từng bước đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định hạ tầng khu vực.

Hiện thành phố đã và đang chủ động rà soát, cập nhật danh mục các điểm sạt lở, đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời cảnh báo và đề xuất các dự án kè chống sạt lở. Những công trình như kè bảo vệ khu vực cầu Long Kiểng cũng đang được định hướng triển khai nhằm từng bước gia cố bờ sông, bảo vệ khu dân cư.

Song song đó, các cơ quan chức năng được giao đẩy nhanh công tác bồi thường, cắm biển cảnh báo và hoàn thiện cơ chế đầu tư, tạo nền tảng để các dự án sớm được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn.

Thực tế cho thấy, mỗi giải pháp không chỉ dừng lại ở việc gia cố bờ kè, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: ổn định nơi ở, đảm bảo sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân ven sông.

Với những động thái quyết liệt từ thành phố, cùng sự đồng thuận của người dân, bài toán sạt lở đang từng bước được tháo gỡ. Và hơn hết, đó cũng là cơ sở để người dân ven sông có thêm niềm tin vào một cuộc sống an toàn, ổn định hơn trong thời gian tới.