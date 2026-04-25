Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nỗi lòng người dân 20 năm bám trụ mép sông: 'Nước càng lên, đất càng sụp, sợ lắm..."
Video Đời sống

Nỗi lòng người dân 20 năm bám trụ mép sông: 'Nước càng lên, đất càng sụp, sợ lắm..."

Sầm Ánh - Kinh Luân
25/04/2026 05:45 GMT+7

Không chỉ là câu chuyện của vài mái nhà ven sông, tình trạng sạt lở tại TP.HCM đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân. Trong khi chính quyền đẩy nhanh rà soát và triển khai các dự án xây dựng bờ kè, người dân vẫn từng ngày mong có một cuộc sống an toàn, ổn định, không còn thấp thỏm mỗi khi nước dâng.

Những căn nhà chênh vênh bên mép nước, những cột chống tạm bợ cắm sâu xuống nền đất yếu… là hình ảnh không khó bắt gặp dọc bờ sông Phước Kiểng, TP.HCM, nơi nhiều hộ dân đã bám trụ suốt hàng chục năm qua.

Với bà Phan Thị Kim Lan, hơn 20 năm sống ven sông cũng là từng ấy thời gian thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở. Nỗi lo ấy không còn là câu chuyện riêng của một gia đình, mà là thực tế chung của các hộ dân sinh sống quanh khu vực. Điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là một tuyến kè kiên cố, mà còn là một lộ trình rõ ràng để được di dời, ổn định cuộc sống lâu dài.

Với bà Phan Thị Kim Lan, hơn 20 năm sống ven sông cũng là từng ấy thời gian thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở

ẢNH: SẦM ÁNH

Nỗi lo sạt lở không còn là câu chuyện riêng của một gia đình, mà là thực tế chung của các hộ dân sinh sống quanh khu vực

ẢNH: KINH LUÂN

Không riêng khu vực này, theo công bố mới đây của UBND TP.HCM, toàn thành phố hiện có 43 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 555 hộ dân tại 18 phường, xã.

Tại khu vực xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước, nhiều đoạn bờ sông đang được đánh giá có mức độ rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Đáng chú ý, khu vực Rạch Ông Lớn 2 – Phước Kiểng – Mương Chuối, bờ phải thượng lưu cầu Phước Lộc được xếp vào diện đặc biệt nguy hiểm. Tương tự, đoạn sông Phước Kiểng từ cầu Long Kiểng về phía thượng lưu cũng đang đối mặt nguy cơ lớn khi nhiều cụm dân cư sinh sống sát mép nước.

Trước thực tế đó, dự án xây dựng kè chống sạt lở khu vực cầu Long Kiểng (xã Hiệp Phước) với quy mô 220m, tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng đang được kỳ vọng sẽ góp phần gia cố bờ sông, từng bước đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định hạ tầng khu vực.

Đoạn sông Phước Kiểng từ cầu Long Kiểng về phía thượng lưu cũng đang đối mặt nguy cơ sạt lở khi nhiều cụm dân cư sinh sống sát mép nước

ẢNH: SẦM ÁNH

Nhiều căn nhà nghiêng hẳn ra phía bờ sông Phước Kiểng

ẢNH: KINH LUÂN

Hiện thành phố đã và đang chủ động rà soát, cập nhật danh mục các điểm sạt lở, đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời cảnh báo và đề xuất các dự án kè chống sạt lở. Những công trình như kè bảo vệ khu vực cầu Long Kiểng cũng đang được định hướng triển khai nhằm từng bước gia cố bờ sông, bảo vệ khu dân cư.

Song song đó, các cơ quan chức năng được giao đẩy nhanh công tác bồi thường, cắm biển cảnh báo và hoàn thiện cơ chế đầu tư, tạo nền tảng để các dự án sớm được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn.

Hiện thành phố đã và đang chủ động rà soát, cập nhật danh mục các điểm sạt lở, đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời cảnh báo và đề xuất các dự án kè chống sạt lở

ẢNH: SẦM ÁNH

Thực tế cho thấy, mỗi giải pháp không chỉ dừng lại ở việc gia cố bờ kè, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: ổn định nơi ở, đảm bảo sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân ven sông.

Với những động thái quyết liệt từ thành phố, cùng sự đồng thuận của người dân, bài toán sạt lở đang từng bước được tháo gỡ. Và hơn hết, đó cũng là cơ sở để người dân ven sông có thêm niềm tin vào một cuộc sống an toàn, ổn định hơn trong thời gian tới.

Sụt lún đất nghiêm trọng tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh ở Lâm Đồng

Sau những đợt mưa kéo dài, tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng trên diện tích hơn 2,5 hecta.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận