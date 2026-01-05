Ngày đầu năm 2026, mực nước triều cường đã bắt đầu dâng tại TP.HCM. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chiều và tối ngày 4.1, một số tuyến đường và khu dân cư thấp trũng trên địa bàn thành phố đã xuất hiện tình trạng nước lên theo thủy triều, dù mức ngập chưa cao.

Triều cường ngày đầu năm ở TP.HCM, người dân lo ngập và sạt lở

Tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM), khoảng 17 giờ, nước bắt đầu dâng. Đến 18 giờ, mực nước lên cao hơn rồi chững lại.

Ngay từ đầu năm 2026, đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã xuất hiện tình trạng nước lên theo thủy triều, dù mức ngập chưa cao ẢNH: VÕ HIẾU

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khuya cùng ngày, nước tiếp tục có xu hướng nhích lên theo chu kỳ triều cường.

Tuy nước không dâng cao nhưng vẫn khiến giao thông ở đoạn đường Trần Xuân Soạn đi ngang dưới cầu Tân Thuận trở nên khó khăn khi di chuyển qua đây ẢNH: VÕ HIẾU

Một đoạn đê tạm thời đã phần nào ngăn nước tràn vào mặt đường, tuy nhiên theo nhiều hộ dân, nếu nước kênh Tẻ bên ngoài dâng cao hơn bên trong thì nước sẽ rò, rồi theo các kẽ tràn vào đường ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều hộ dân cho hay, nước dâng tràn vào đường chậm nhưng rút ra cũng chậm, những đợt triều cường lớn trước đây từng khiến giao thông khu vực gần như tê liệt, xe cộ không thể lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào giờ cao điểm.

Nhiều người đi bộ buộc phải leo lên thành chắn ven kênh Tẻ để di chuyển do nước dâng cao, che khuất lối đi; đồng thời tránh tình trạng xe cộ chạy qua bắn nước làm ướt, bẩn quần áo. ẢNH: VÕ HIẾU

Người dân ven kênh không chỉ lo triều cường mà còn nơm nớp sạt lở

Cũng thời điểm, tại hẻm 886 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Đinh, TP.HCM), khoảng 19 giờ, nước bắt đầu dâng chậm. Đến 19 giờ 30, mực nước lên cao hơn, một số nhà ghi nhận tình trạng nước xì ngược từ nền lên trong nhà, dù mức ngập chưa nghiêm trọng.

Sau đó, nước chững lại, nhưng theo người dân, từ nửa đêm đến rạng sáng, mực nước thường tiếp tục lên cao hơn. Với nhiều hộ dân trong hẻm 886, ngập triều cường đã trở thành chuyện quen thuộc mỗi tháng. Tuy nhiên, điều khiến họ lo ngại không chỉ là nước ngập, mà là nguy cơ sạt lở ngày càng rõ rệt.

Điều khiến người dân sống ở hẻm 886 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Đinh, TP.HCM) lo ngại không chỉ là nước ngập, mà là nguy cơ sạt lở ngày càng rõ rệt ẢNH: VÕ HIẾU

Dù đợt triều cường lần này chưa gây ngập nặng, nhưng việc nước dâng ngay từ những ngày đầu năm 2026 tiếp tục gióng lên lo ngại về tình trạng ngập triều kéo dài, nguy cơ sạt lở tại các khu dân cư thấp trũng, ven kênh rạch - bài toán vẫn chưa có lời giải cho đô thị lớn như TP.HCM.