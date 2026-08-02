Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt

Khách sạn Du Parc Đà Lạt (Lâm Đồng) có chiếc thang máy khiến người lần đầu bước vào dễ khựng lại. Cabin nhỏ nằm trong khung kim loại hoa văn, vận hành bằng dây cáp và khối đối trọng lộ bên ngoài. Muốn thang chạy, cánh cửa lồng bên ngoài phải được khép và chốt lại. Qua những mắt lưới sắt, hành lang khách sạn hiện ra rồi trượt khỏi tầm nhìn theo từng tầng, giống một cảnh phim cũ.

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên mô tả chiếc thang "Chuyển động chậm chạp và có chút lắc lư chòng chành, đủ để khuấy lên các cảm nhận về sự cũ kỹ mộc mạc…".

Khách sạn Du Parc Đà Lạt - Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Được hoàn thiện và đưa vào khai thác qua nhiều chặng từ năm 1932 đến 1934, Du Parc nằm trên đường Trần Phú ngay trung tâm Đà Lạt, nhìn về hồ Xuân Hương và dãy Lang Biang đằng xa.

Khác với vẻ xa xỉ của "đệ nhất khách sạn" Langbian Palace (nay là Dalat Palace), "đệ nhị khách sạn" Du Parc mang vẻ sang trọng và tiết chế hơn. Tòa nhà vuông vức, đối xứng, hành lang chạy giữa, phòng nằm hai bên. Mỗi phòng có một khoảng đệm nhỏ trước chỗ ngủ, tránh cái nhìn trực diện từ hành lang. Trần cao, sàn gỗ và những lò sưởi cũ cho thấy cách người xưa chống lại khí lạnh Đà Lạt. Mặt đứng gần như không có ban công hay lô gia; trên các cửa sổ tầng dưới lại xuất hiện những mái ngói nhỏ gợi dáng nhà Việt. Vòm cửa phụ vẫn giữ dòng chữ HOTEL DU PARC.

Vòm cửa với hàng chữ Hotel du Parc còn giữ từ ngày trước - Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Khách sạn Du Parc từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng: nhà cầm điểu học Jean Théodore Delacour với bộ sách kinh điển Các loài chim xứ Đông Dương thuộc Pháp (Les Oiseaux de l'Indochine Française), nhà văn Marguerite Duras với tác phẩm nổi tiếng Người tình (L'Amant) được dựng thành phim…

Năm 1946, các phiên họp chuyên môn của Hội nghị trù bị Đà Lạt giữa VN và Pháp, bàn về đình chiến, chế độ tương lai của Đông Dương, đã diễn ra tại đây. Từ năm 1949, tầng ba là nơi đặt Radio Dalat, phát hằng ngày bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và K'Ho.

Công trình mang đường nét thẳng, mạnh, mặt đứng gần như không có ban công hay lô gia - Ký họa của HS Lê Trần Mai Hân

Lối vào khách sạn Du Parc - Ký họa của HS Phạm Phú Gia Huy

Khách sạn Du Parc duyên dáng, nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp của sự tiết chế - Ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Khách sạn Du Parc là nơi từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng - Ký họa của KTS Duy Huỳnh