Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Góc ký họa:

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt

Lam Yên
Lam Yên
Khách sạn Du Parc Đà Lạt giữ chiếc thang máy lồng sắt kiểu thập niên 1930. Tầng ba từng đặt Radio Dalat, phát thanh bằng tiếng Việt, Pháp và K'Ho.

Khách sạn Du Parc Đà Lạt (Lâm Đồng) có chiếc thang máy khiến người lần đầu bước vào dễ khựng lại. Cabin nhỏ nằm trong khung kim loại hoa văn, vận hành bằng dây cáp và khối đối trọng lộ bên ngoài. Muốn thang chạy, cánh cửa lồng bên ngoài phải được khép và chốt lại. Qua những mắt lưới sắt, hành lang khách sạn hiện ra rồi trượt khỏi tầm nhìn theo từng tầng, giống một cảnh phim cũ.

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên mô tả chiếc thang "Chuyển động chậm chạp và có chút lắc lư chòng chành, đủ để khuấy lên các cảm nhận về sự cũ kỹ mộc mạc…".

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 1.

Khách sạn Du Parc Đà Lạt - Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Được hoàn thiện và đưa vào khai thác qua nhiều chặng từ năm 1932 đến 1934, Du Parc nằm trên đường Trần Phú ngay trung tâm Đà Lạt, nhìn về hồ Xuân Hương và dãy Lang Biang đằng xa.

Khác với vẻ xa xỉ của "đệ nhất khách sạn" Langbian Palace (nay là Dalat Palace), "đệ nhị khách sạn" Du Parc mang vẻ sang trọng và tiết chế hơn. Tòa nhà vuông vức, đối xứng, hành lang chạy giữa, phòng nằm hai bên. Mỗi phòng có một khoảng đệm nhỏ trước chỗ ngủ, tránh cái nhìn trực diện từ hành lang. Trần cao, sàn gỗ và những lò sưởi cũ cho thấy cách người xưa chống lại khí lạnh Đà Lạt. Mặt đứng gần như không có ban công hay lô gia; trên các cửa sổ tầng dưới lại xuất hiện những mái ngói nhỏ gợi dáng nhà Việt. Vòm cửa phụ vẫn giữ dòng chữ HOTEL DU PARC.

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 2.

Vòm cửa với hàng chữ Hotel du Parc còn giữ từ ngày trước - Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Khách sạn Du Parc từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng: nhà cầm điểu học Jean Théodore Delacour với bộ sách kinh điển Các loài chim xứ Đông Dương thuộc Pháp (Les Oiseaux de l'Indochine Française), nhà văn Marguerite Duras với tác phẩm nổi tiếng Người tình (L'Amant) được dựng thành phim…

Năm 1946, các phiên họp chuyên môn của Hội nghị trù bị Đà Lạt giữa VN và Pháp, bàn về đình chiến, chế độ tương lai của Đông Dương, đã diễn ra tại đây. Từ năm 1949, tầng ba là nơi đặt Radio Dalat, phát hằng ngày bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và K'Ho.

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 3.

Công trình mang đường nét thẳng, mạnh, mặt đứng gần như không có ban công hay lô gia - Ký họa của HS Lê Trần Mai Hân

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 4.

Lối vào khách sạn Du Parc - Ký họa của HS Phạm Phú Gia Huy

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 5.

Khách sạn Du Parc duyên dáng, nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp của sự tiết chế - Ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 6.

Khách sạn Du Parc là nơi từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng - Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Đi thang máy lồng sắt gần trăm tuổi ở Du Parc Đà Lạt- Ảnh 7.

Góc nhìn từ phía đường Trần Phú - Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Tin liên quan

Góc ký họa: 'Đầu não' tham mưu của triều đình nhà Nguyễn

Góc ký họa: 'Đầu não' tham mưu của triều đình nhà Nguyễn

Viện Cơ Mật là cơ quan tư vấn tối cao về các vấn đề quân sự, kinh tế, chính trị quan trọng của triều đình nhà Nguyễn.

Khám phá thêm chủ đề

Góc ký họa Đà Lạt khách sạn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận