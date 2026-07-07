Nổi mụn đầu đinh: Vì sao bác sĩ khuyên tuyệt đối không tự nặn?

Đáng lo hơn, việc chủ quan tự nặn hoặc xử trí sai cách có thể khiến mụn nhiễm trùng lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Mụn đầu đinh (đinh râu) là gì?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Mai Thi, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, mụn đầu đinh (hay mụn đinh râu) là tình trạng nhiễm trùng vùng nang lông, thường gây ra bởi tụ cầu Staphylococcus aureus.

Biểu hiện ban đầu của mụn đầu đinh (đinh râu) là tình trạng sưng, đỏ, đau vùng nang lông, vị trí thường gặp là vùng đầu - mặt - cổ ẢNH: CMH

Biểu hiện lâm sàng ban đầu là tình trạng sưng, đỏ, đau vùng nang lông, vị trí thường gặp là vùng đầu - mặt - cổ, đặc biệt là vùng quanh mũi - miệng. Sang thương tiến triển thành mụn mủ ở giữa giống đầu đinh, nên dân gian thường gọi là mụn đầu đinh. Bên cạnh đó, người bệnh có thể có các biểu hiện toàn thân như sốt, mệt mỏi, ăn uống kém.

“Tự ý nặn hay xử trí mụn đầu đinh không đúng cách sẽ làm tình trạng nhiễm trùng lan rộng ra vùng da xung quanh. Đặc biệt, vùng mặt là vùng liên quan đến nhiều hệ thống mạch máu - thần kinh, khi chăm sóc da không đúng, nhiễm trùng có thể lan rộng đến hệ thống tĩnh mạch vùng đầu - mặt gây viêm tĩnh mạch xoang hang, viêm não - màng não; hay nặng hơn là nhiễm trùng lan rộng toàn thân gây nhiễm trùng huyết, có nguy cơ đe dọa tính mạng của người bệnh”, bác sĩ Mai Thi lưu ý.

“Nóng gan”, “đường huyết cao” không phải nguyên nhân trực tiếp

Trước quan niệm cho rằng mụn đầu đinh xuất hiện là dấu hiệu của “đường huyết cao”, “nóng gan” hoặc do ăn quá nhiều tinh bột, trái cây, bác sĩ Mai Thi cho biết đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây mụn.

Bác sĩ Huỳnh Thị Mai Thi lưu ý người dân không được tự ý nặn mụn đầu đinh tại nhà, nhất là vùng mặt, vì có thể gây hậu quả nghiêm trọng ẢNH: BVCC

Tuy nhiên, tình trạng đường huyết tăng cao và chế độ ăn mất cân đối có thể ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch và khả năng lành thương, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da. Ở người mắc mụn đầu đinh, những yếu tố này cũng có thể khiến việc điều trị kéo dài hơn.

Từ đó, các nguy cơ thúc đẩy bệnh mụn đầu đinh được bác sĩ chỉ ra bao gồm:

Bệnh lý da nền như viêm da cơ địa, mụn trứng cá, bệnh liên quan nang lông tuyến bã.

Bệnh lý hệ thống như thiếu máu, béo phì, tiểu đường, suy giảm miễn dịch.

Thói quen chăm sóc da sai cách như cọ xát, cạo - tẩy lông, mặc đồ chật hoặc ẩm ướt, sử dụng chung vật dụng với người nhiễm tụ cầu vàng.

Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như ăn nhiều dầu mỡ, quá nhiều tinh bột hoặc trái cây, ngủ không đủ giấc, căng thẳng kéo dài.

Nên làm gì khi phát hiện bị mụn đầu đinh?

Khi một bệnh nhân xuất hiện mụn đầu đinh, bác sĩ Mai Thi hướng dẫn cách xử lý trước khi đến khám tại bệnh viện cụ thể như sau:

Giữ vùng da có mụn đầu đinh được khô thoáng, sạch sẽ.

Rửa nhẹ nhàng vùng da tổn thương bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch có tính sát khuẩn theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Chườm ấm vùng da sưng đau nhiều.

Nếu mụn vỡ ra, dùng gạc sạch để vệ sinh dịch mủ.

Hạn chế sờ chạm tay lên mặt; không tự ý nặn, cạo, tẩy lông.

Hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm lên vùng da bệnh.

Khi có tình trạng sưng, đỏ lan rộng hay có các triệu chứng toàn thân, người bệnh cần khám ngay tại chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.