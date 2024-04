Nơi nắng nóng nhất Việt Nam sắp đón mưa giải nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 16.4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 38,3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 36,1 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 37,6 độ C... Khu vực Nam bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ sắp đón mưa giải nhiệt ĐÌNH HUY

Dự báo, ngày 17 - 18.4, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 - 40%.

Khu vực Lào Cai, Yên Bái, từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%. Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sơn La là tỉnh thành nắng nóng nhất trên cả nước. Trong 2 ngày từ 14 - 15.4, địa phương này đã ghi nhận mức nhiệt 42,2 độ C, đây là mức nhiệt cao nhất trên cả nước tính từ đầu năm 2024. Mức nhiệt độ này cũng trở thành ngày có nhiệt độ cao thứ 2 trong tháng so với các năm trước tại Sơn La (kém mức nhiệt độ lịch sử tháng 4 năm ngoái 0,2 độ C).

Ngoài Yên Châu, một số nơi khác cũng có nhiệt độ trên 40 độ C như Sông Mã (Sơn La) 41 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,3 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 20 - 21.4, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Sau đó thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng. Đến ngày 24.4 nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Trong khi Tây Bắc bộ đón cơn mưa giải nhiệt thì Nam bộ, Tây nguyên vẫn chưa có dấu hiệu mưa. Thậm chí, mùa mưa năm nay được dự báo đến muộn khiến khu vực này đối diện với hạn hán gia tăng.