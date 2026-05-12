Nỗi nhớ Nha Trang hóa thành giai điệu của người nhạc sĩ xa xứ

Đây là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ gốc miền Trung hiện sinh sống tại Mỹ. Mang đậm màu sắc hoài niệm, Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ ngay sau khi ra mắt đã nhanh chóng chạm đến trái tim người yêu nhạc, đặc biệt là những người con Nha Trang đang sống xa quê.

Nhạc sĩ Ngô Tín trình bày ca khúc "Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ" ẢNH: NVCC

Nhạc sĩ Ngô Tín từng được công chúng biết đến qua nhiều ca khúc giàu cảm xúc như: Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ, Thuở yêu người, Biển vắng lòng ta, Em bây giờ mắt biếc… Đến nay, ông đã sở hữu hơn 200 ca khúc, trong số này nhiều tác phẩm được thể hiện bởi các giọng ca nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu, Đàm Vĩnh Hưng…

Chia sẻ về cơ duyên ra đời của ca khúc Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ, nhạc sĩ Ngô Tín cho biết thời trẻ ông từng có quãng thời gian gắn bó với Nha Trang. Hình ảnh Tháp Bà, cầu Xóm Bóng, biển xanh, cát vàng… đã in sâu trong ký ức. Khi nghe một người bạn xa quê bày tỏ mong muốn có một bài hát về Nha Trang, giống như Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ, những cảm xúc tưởng đã ngủ yên trong ông bất ngờ sống dậy.

Và trong chuyến đi dọc tiểu bang Michigan (Mỹ), Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ đã thành hình.

Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết như một dòng hồi tưởng miên man của người xa xứ. Ngay từ những câu hát mở đầu, nỗi nhớ Nha Trang đã hiện lên đầy khắc khoải: Nơi xứ xa chiều rơi qua khung cửa/Nghe lòng mình như sóng vỗ ngày xưa/Nha Trang ơi cát vàng còn đó/Mà bước chân tôi lạc giữa phương xa.

Rồi những địa danh thân thuộc của thành phố biển hiện về trong ký ức: Nhớ Tháp Bà bên cầu Xóm Bóng/Con đường xưa in dấu chân người/Biển vẫn hát lời ru thiết tha/Mà tôi xa nỗi nhớ dâng đầy.

Không chỉ là nỗi nhớ, bài hát còn chất chứa khát vọng được trở về, được ôm lấy quê hương sau bao năm xa cách: Nha Trang ơi gọi tên trong giấc mơ/Biển xanh xưa giờ cách đôi bờ/Hoa phượng rơi đỏ mùa thương nhớ/Tiếng ve buồn như nhắc ngày thơ…

Ca khúc khép lại bằng những câu tự sự đầy hoài niệm: Bao năm rồi đời cuốn tôi đi mãi/Giữa dòng người xa lạ những sớm mai/Nhưng trong tim vẫn miền nắng ấm/Nha Trang ơi chẳng thể phôi phai.

Nhạc sĩ Ngô Tín NVCC

Ngay sau khi được giới thiệu trên trang cá nhân của nhạc sĩ Ngô Tín (Facebook và YouTube) qua giọng hát của chính tác giả và AI, Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ người yêu nhạc, đặc biệt là những người con Nha Trang xa quê.

Bà Huỳnh Sa Huỳnh, một người gốc Nha Trang hiện sống tại TP.HCM, xúc động chia sẻ: "Cảm ơn nhạc sĩ Ngô Tín đã viết một bài hát quá đẹp về quê hương Nha Trang. Bài hát có ca từ sâu lắng, giai điệu đầy cảm xúc". Nhiều người yêu nhạc tại Nha Trang cũng bày tỏ sự yêu thích và dành lời cảm ơn cho người nhạc sĩ ở nơi xa nhưng vẫn đau đáu hướng về quê nhà.

Theo những người bạn thân thiết của nhạc sĩ Ngô Tín, ca khúc Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ đang được ca sĩ trẻ Quốc Phú - một gương mặt nổi bật của dòng nhạc xưa và trữ tình, tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp và cũng là tân thủ khoa đầu vào hệ đại học ngành Thanh nhạc - Nhạc viện TP.HCM - thu âm để phát hành trong thời gian tới. Quốc Phú cũng là ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc này. Dự kiến, Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ sẽ chính thức ra mắt công chúng vào cuối tháng 5.2026.

Ít ai biết rằng vài năm trước, nhạc sĩ Ngô Tín từng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, âm nhạc cùng tình yêu quê hương đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp ông vượt qua nghịch cảnh. Những lần trở về quê nhà, gặp lại bạn bè và khán giả yêu mến mình, đã tiếp thêm cho ông nghị lực sống. Và đến hôm nay, như một điều kỳ diệu, sức khỏe của ông gần như đã hồi phục.

"Có lẽ ông trời còn thương, muốn tôi được sống thêm để tiếp tục viết những ca khúc về quê hương, về tình yêu", ông tâm sự.

Với người nghệ sĩ, giá trị lớn nhất để lại cho đời chính là tác phẩm. Và với nhạc sĩ Ngô Tín, đó là những giai điệu thấm đẫm tình quê, khiến người nghe thêm yêu những miền đất miền Trung đầy nắng gió. Những ca khúc như Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ hay Nha Trang ơi! Gọi tên trong giấc mơ không chỉ là âm nhạc, mà còn là nơi neo đậu ký ức, nỗi nhớ và tình yêu quê hương của biết bao người con xa xứ.