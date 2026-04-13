Nơi nuôi dưỡng gần 100 trẻ em kém may mắn

N UÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ, được thành lập năm 1996. Đến nay, nơi đây đã nhận nuôi dưỡng 96 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định và quay lại hỗ trợ thế hệ sau như một cách trả ơn cuộc đời.

Các em nhỏ tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương được chăm sóc, tạo điều kiện ăn học ẢNH: Duy Tân

Các trẻ được nuôi dưỡng ở đây có nhiều hoàn cảnh khác nhau, như mồ côi cha mẹ, gia đình nghèo khó hoặc không có người giám hộ. Trong khuôn viên rộng gần 5.000 m2, môi trường trong lành, an toàn, sạch sẽ; các em được đảm bảo dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ và theo dõi cả về tâm lý. Đội ngũ y tế tại chỗ cùng hệ thống chăm sóc bài bản giúp các em được bảo vệ tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không dừng lại ở việc nuôi dưỡng, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương đặc biệt chú trọng giáo dục toàn diện cho các em. Bên cạnh học tại trường công lập, các em còn được bổ trợ văn hóa, học thêm ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và ý thức tự lập. Từ những việc nhỏ như sắp xếp đồ dùng cá nhân, lễ phép "đi thưa, về trình", đến cách ứng xử văn minh, tất cả được vun đắp mỗi ngày, trở thành hành trang để các em tự tin bước vào đời.

Bà Từ Thị Cẩm Thơ, Giám đốc Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, chia sẻ: "Những người làm việc tại đây đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, xem các em như con cháu trong gia đình. Chúng tôi chỉ mong các em được học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định và tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình".

N HỮNG "TRÁI NGỌT" CHO ĐỜI

Trong số các em được nuôi dưỡng, 16 em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định; 29 em hoàn thành chương trình trung học phổ thông, trở về quê nhà, hoặc tự kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Nhiều em trưởng thành quay lại mái ấm, tiếp sức cho những trẻ đi sau, nới rộng vòng tròn yêu thương.

Bên cạnh học tập tại trường, các em nhỏ ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương còn được học thêm ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ẢNH: Duy Tân

Một trong những gương thành công là trường hợp em Hồ Thị Bích Tuyền. Mẹ gửi em vào mái ấm khi mới 30 tháng tuổi do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tuyền lớn lên trong vòng tay yêu thương của các cô chú nơi đây. Chăm ngoan, học giỏi và không ngừng nỗ lực, Tuyền thi đậu ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Cần Thơ, tốt nghiệp năm 2017 và hiện có công việc ổn định. Câu chuyện của Tuyền là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tình yêu thương và nghị lực vươn lên.

Gắn bó nhiều năm với mái ấm, bà Nguyễn Thị Thuận, người chăm sóc y tế tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, bộc bạch: "Điều chúng tôi mong nhất là các con chăm ngoan, học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình. Có lúc nghiêm khắc, nhưng tất cả cũng vì các con".

Hoạt động từ nguồn xã hội hóa, mái ấm Hướng Dương nhận được sự đồng hành lâu dài của các tổ chức, nhiều doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và cá nhân trong và ngoài nước. Trải qua 30 năm, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương không chỉ là nơi cưu mang những phận đời bất hạnh, mà trở thành địa chỉ lan tỏa lòng nhân ái. Từ đây, những trẻ thơ không may gặp phải hoàn cảnh khó khăn, sống thiếu vắng tình thương của gia đình, cha mẹ có cơ hội viết lại cuộc đời mình bằng tri thức, nghị lực và niềm tin vào tương lai!