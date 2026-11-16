Nơi tài năng tỏa sáng, bản lĩnh lãnh đạo được hình thành

Đằng sau những thành tựu ấy là định hướng giáo dục khuyến khích mỗi cá nhân khám phá thế mạnh, phát triển tư duy độc lập và tự tin bước ra thế giới.

Nền tảng giáo dục hội nhập, gìn giữ giá trị Việt

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đề cao năng lực thích ứng, sáng tạo và hội nhập, PennSchool xây dựng môi trường học tập tiếp cận mô hình và phương pháp giáo dục tiên tiến của Mỹ, đồng thời coi trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa và các giá trị tốt đẹp của giáo dục Việt Nam.

Học sinh vận dụng tư duy sáng tạo và kiến thức liên môn toán, khoa học, công nghệ để đề xuất giải pháp phục hồi dòng sông ô nhiễm ẢNH: NTCC

Thay vì chỉ chú trọng kết quả kiểm tra, nhà trường hướng đến phát triển kiến thức, khả năng phản biện, giao tiếp, hợp tác và tinh thần trách nhiệm. Học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, bảo vệ quan điểm, thử nghiệm ý tưởng và học hỏi từ những lần chưa thành công. Những lộ trình học tập khác nhau cũng tạo điều kiện để các em lựa chọn hướng phát triển phù hợp với năng lực và mục tiêu tương lai.

Cách tiếp cận ấy được thể hiện qua Science Expo 2025 và triển lãm liên môn Sci-Math Tech Exhibit 2026. Vận dụng toán học, khoa học và công nghệ, học sinh xây dựng sản phẩm, đề xuất giải pháp cho các vấn đề gần gũi như chống ngập lụt, xử lý rác thải. Những dự án này giúp các em hiểu rằng kiến thức không chỉ nằm trong sách vở mà còn có thể trở thành công cụ giải quyết vấn đề của cộng đồng.

Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam trên đấu trường thế giới

Một dấu ấn nổi bật của học sinh PennSchool là hành trình chinh phục các sân chơi khoa học và trí tuệ quốc tế. Tại VEX Robotics World Championships 2024 ở Mỹ, hai đội tuyển của trường đã đại diện Việt Nam tranh tài sau những thành tích ấn tượng ở vòng thi trong nước.

Đầu tiên, đội PENN APPLE JUICE vô địch Robot Skills Challenge, đạt điểm số cao nhất Việt Nam ở phần thi điều khiển và lập trình robot tự hành. Tiếp đến, PENN MÌ Ý trở thành đội đạt Top 3 ở phần thi Head-to-Head, giành chức vô địch Robot Skills Challenge và giải Excellence Award; tại vòng chung kết thế giới, đội vinh dự nhận giải thưởng Judges Award.

Đội PENN MÌ Ý vinh dự nhận giải Judges Award tại Mỹ, tự hào giương cao lá cờ Việt Nam trên đấu trường quốc tế ẢNH: NTCC

Không chỉ trong lĩnh vực robot, học sinh PennSchool còn ghi dấu tại nhiều cuộc thi khác.

Nguyễn Gia Minh giành Huy chương đồng ở Global Round của Asia Business Simulation tại Thượng Hải. Huỳnh Nguyễn Gia Khang nhận danh hiệu Commendation tại John Locke Institute Global Essay Prize.

Tại World Scholar's Cup, Đỗ Nguyễn Quỳnh Như đạt vị trí Top 14 chung cuộc cùng hai cúp, ba Huy chương vàng, tiếp tục hướng đến vòng chung kết tại Đại học Yale, Mỹ vào tháng 11.2026.

Các đội PENN_WARRIOR và PENN_INNOVATION lần lượt nhận Team Model Award và Robot Design Award tại FIRST LEGO League 2026.

Những kết quả ở các lĩnh vực khoa học, kinh tế, viết luận và tranh biện cho thấy khả năng học sinh vận dụng kiến thức, phối hợp và tự tin thử sức trước những tiêu chuẩn cạnh tranh vượt ra ngoài lớp học.

Một ngôi trường, nhiều sắc màu tài năng

Ở PennSchool, câu chuyện thành công không chỉ được viết bằng điểm số hay những thành tích học thuật chói lọi. Những sân khấu nghệ thuật và đấu trường thể thao cũng chứng kiến học sinh tỏa sáng bằng nỗ lực bền bỉ.

Học sinh PennSchool khẳng định tài năng qua nhiều giải thưởng nghệ thuật ẢNH: NTCC

Trên phím đàn piano: Nguyễn Tuấn Nam, Hoàng Bích Đào và Đỗ Nam Khánh lần lượt mang về trọn bộ Huy chương vàng, bạc, đồng tại cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc.

Trên đường đua xanh: Hoàng Tấn Ngọc Minh ghi tên mình ở vị trí thứ 7 cự ly 200 m bơi bướm tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi châu Á.

Trên sân đấu quốc tế, tay vợt trẻ Liên Ngô Chung Thiên Lam liên tiếp gặt hái Huy chương vàng tại World Pickleball Championship và ngôi vô địch đơn nữ U.18 tại giải PPA Tour Asia (Hồng Kông).

Từ những giải đấu thể thao, nghệ thuật chuyên nghiệp cho đến những hoạt động quen thuộc trong trường như Penn's Talent Showcase, Penn Project Runway, Math Olympiad, Drone Challenge hay các phong trào gắn kết của Hệ thống Nhà (House System), mỗi học sinh đều có một vị trí của riêng mình. Các em học được cách đứng trước đám đông, học cách chấp nhận thất bại và quan trọng nhất là học cách tôn trọng sự khác biệt của bạn bè chung quanh.

Học cách dẫn dắt và cất lên tiếng nói

Bên cạnh thành tích, PennSchool chú trọng nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo: biết lắng nghe, diễn đạt quan điểm, đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm. Các hoạt động như TEDxYouth@PennSchool, Debate Elite Tournament và PENNMUN tạo cơ hội để học sinh tập trình bày ý tưởng trước công chúng, tranh luận trên cơ sở lập luận và tìm tiếng nói chung khi đứng trước những góc nhìn khác biệt.

Lãnh đạo, theo cách tiếp cận này, không nhất thiết bắt đầu bằng một chức danh. Đó có thể là sự chủ động trong một dự án khoa học, bản lĩnh trước cuộc thi quốc tế, tinh thần đồng đội trên sân thể thao hay lòng can đảm bước lên sân khấu lần đầu tiên.

Từ phòng học đến sân khấu, từ dự án cộng đồng đến các đấu trường thế giới, những thành tựu đa dạng của học sinh cho thấy điều PennSchool đang theo đuổi: tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển thế mạnh, trưởng thành với bản sắc riêng và từng bước học cách dẫn dắt chính mình. Đó cũng là tinh thần của thông điệp "PennSchool - Where Students Learn to Lead" - nơi học sinh học để trở thành người chủ động kiến tạo tương lai.