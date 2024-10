Nỗi thất vọng với Wi-Fi 7 trên iPhone 16

Tuy nhiên, một điều đáng thất vọng là Apple đã giới hạn hiệu suất của chip Wi-Fi trong iPhone 16, dẫn đến tốc độ kết nối không thể so sánh với các smartphone đối thủ cũng hỗ trợ Wi-Fi 7, chẳng hạn Galaxy S24 Ultra của Samsung.



Được ra mắt vào đầu năm, Galaxy S24 là mẫu smartphone mang đến khả năng hỗ trợ Wi-Fi 7. Nhiều bài kiểm tra tốc độ được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sản phẩm đạt tốc độ tải xuống ấn tượng lên đến 3,8 Gbps. Đánh giá riêng của Les Numériques với Galaxy S24 Ultra thông qua Freebox Ultra ghi nhận tốc độ lên đến 4,2 Gbps, vượt trội hơn hẳn so với tốc độ của iPhone 15 Pro Max khi sử dụng Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 7 trên iPhone 16 chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 1,7 Gbps qua thử nghiệm ẢNH: Les Numériques

Khi iPhone 16 chính thức ra mắt, Les Numériques tiếp tục thử nghiệm tương tự với hy vọng hiệu suất Wi-Fi 7 trên sản phẩm sẽ tương đương những gì mà điện thoại Samsung đạt được. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi khi Wi-Fi 7 trên tất cả các model iPhone 16 đều không đạt được hiệu suất tương tự các đối thủ Android. Với iPhone 16 Pro max, tốc độ tối đa mà sản phẩm nhận chỉ khoảng 1,7 Gbps, tức vẫn kém xa Galaxy S24 Ultra.

Mặc dù 1,7 Gbps là một tốc độ cao trong Wi-Fi nhưng nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với Wi-Fi 6E và không thể so sánh với hiệu suất của các mẫu smartphone Android. Vậy lý do của điều này bắt nguồn từ đâu?

Lời giải thích có thể được tìm thấy trực tiếp trong phần quản lý các thông số chip Wi-Fi. Apple thực sự triển khai chip Wi-Fi 7 vào iPhone mới, tuy nhiên công ty đã áp dụng một hạn chế nghiêm trọng làm hạn chế hiệu suất của chip này khi kết nối với router tương thích Wi-Fi 7.

Ví dụ với Galaxy S24 Ultra, sản phẩm được hưởng lợi từ băng thông 320 MHz - một trong những lợi thế của Wi-Fi 7 cho phép đạt được tốc độ nhanh chóng. Trong khi đó iPhone 16 bị giới hạn ở 160 MHz khiến tốc độ tải xuống giảm hoàn toàn. Apple thực tế không che giấu thông tin này khi công ty cho biết trên trang hỗ trợ dành riêng Wi-Fi về giới hạn băng thông ở mức 160 MHz, khiến dòng iPhone 16 bị hạn chế về hiệu suất Wi-Fi 7.

Nhưng tại sao Apple lại đưa ra giới hạn? Lý do đầu tiên có thể liên quan đến việc quản lý mức tiêu thụ năng lượng khi giảm băng thông xuống 160 MHz sẽ giúp hạn chế việc sử dụng tài nguyên phần cứng, giúp tăng thời lượng pin cho iPhone - một tiêu chí quan trọng đối với trải nghiệm của người dùng. Ngoài ra, nó cũng có thể xuất phát từ mong muốn đảm bảo kết nối ổn định hơn trong môi trường đông đúc, nơi các kênh 320 MHz có thể gặp nhiều nhiễu hơn.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức về việc đưa ra hạn chế ở 160 MHz. Với người dùng, đó sẽ là một sự thất vọng vì khiến họ bị ngăn cản tận hưởng các lợi ích từ Wi-Fi 7, đặc biệt nếu đã sắm cho mình một router Wi-Fi hỗ trợ tiêu chuẩn mới này.