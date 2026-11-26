Sáng sớm mỗi ngày, ông Hoàng Văn Vũ (xã Kiến Đức, Lâm Đồng) lại mang chuối, cám ra khu chuồng trại phía sau nhà để bổ sung thức ăn cho đàn chồn hương. Nhờ đầu tư hệ thống cấp nước uống, thức ăn tự động, công việc chăm sóc đàn chồn trưởng thành của ông khá nhẹ nhàng. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp ông Vũ duy trì mô hình nuôi chồn hương với quy mô hàng trăm con mà không mất nhiều thời gian.

Chuối là một trong những loại thức ăn được đàn chồn hương của ông Vũ ưa thích ẢNH: CTV

Từ 15 con giống đến trang trại 270 con chồn hương

Ông Vũ cho biết, từ năm 2003, ông đã thử chăn nuôi một số loài vật nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2019, trong quá trình tìm hiểu các mô hình sản xuất trên mạng xã hội, ông chú ý đến nghề nuôi chồn hương bởi tiềm năng kinh tế và không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc.

Sau khi tìm hiểu tập tính, quá trình sinh trưởng, sinh sản và cách phòng bệnh cho chồn hương, ông nhận thấy loài vật này phù hợp với khí hậu địa phương. Nguồn thức ăn như chuối, cá tươi cũng khá sẵn có nên ông quyết định đầu tư nuôi thử.

Trước khi triển khai, ông Vũ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nuôi chồn hương và mã số cơ sở nuôi theo quy định.

Khu chuồng trại nuôi chồn hương rộng khoảng 400 m² phía sau nhà ông Vũ ẢNH: CTV

Ban đầu, ông đầu tư 15 con chồn hương giống, tự thiết kế và lắp ráp chuồng trại. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm chọn giống, một số con sinh trưởng chậm, thường xuyên mắc bệnh.

"Tôi mua giống chồn hương từ hai nơi. Trong đó, có một nơi bán giống không chuẩn nên chồn hương kém phát triển, dễ bệnh. Lúc đó tôi thiếu kinh nghiệm nên không biết cách chọn giống", ông Vũ kể.

Sau đợt nuôi thử nghiệm, ông lựa chọn được 10 con giống đạt chất lượng để tiếp tục chăm sóc, nhân đàn. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, ông dần nắm được kỹ thuật chăm sóc, giúp đàn chồn phát triển khỏe mạnh và sinh sản ổn định.

Đến năm 2020, đàn chồn hương của gia đình ông đã tăng lên 80 con. Hiện nay, quy mô đàn được duy trì ở mức 270 con, trong đó có 100 con chồn cái phục vụ sinh sản.

Đàn chồn hương trong chuồng của ông Vũ ẢNH: CTV

Theo ông Vũ, chồn hương cái từ 9 - 12 tháng tuổi có thể phối giống. Sau khoảng 2 tháng mang thai, chồn cái sinh con. Trung bình mỗi năm, một con chồn cái sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 3 - 5 con.

Chồn con được tập ăn, tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ. Khi tròn 30 ngày tuổi, chồn con được tách đàn và đến khoảng 60 ngày tuổi có thể xuất bán làm giống.

Với 100 con chồn cái sinh sản, mỗi năm trang trại có thể cung cấp khoảng 300 con giống, tạo nguồn hàng phục vụ thị trường.

Mỗi ngày chăm sóc khoảng 30 phút, thu tiền tỉ

Khu chuồng trại nuôi chồn hương của ông Vũ rộng khoảng 400 m², được lắp đặt hệ thống cấp nước uống và thức ăn tự động. Nhờ đó, ông chỉ mất khoảng 30 phút mỗi ngày để chăm sóc chồn mẹ đang nuôi con và các lứa chồn nhỏ. Đối với chồn trưởng thành, ông chủ yếu bổ sung thức ăn và kiểm tra tình trạng đàn nuôi.

Chồn hương trưởng thành được cấp nước uống, thức ăn tự động ẢNH: CTV

Ông Vũ cho hay, chồn hương có tập tính hoang dã nên phải nuôi nhốt riêng từng con. Chỉ khi chồn cái đến thời kỳ động dục mới ghép đôi trong thời gian ngắn để phối giống, sau đó tiếp tục nuôi tách riêng.

Thức ăn cho chồn gồm cá tươi, cám và chuối. Theo ông, việc cân đối khẩu phần rất quan trọng, bởi nếu chồn tăng cân quá mức kiểm soát, giá bán có thể thấp hơn. Ngoài trọng lượng, màu lông và chất lượng con giống cũng là những yếu tố được ông chú trọng.

Hiện ông Vũ bán chồn hương giống 3 tháng tuổi với giá 6 triệu đồng/cặp, thấp hơn thị trường khoảng 1 triệu đồng. Chồn hương thương phẩm có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg.

Theo ông Vũ, thịt chồn hương được một số nhà hàng ưa chuộng. Bên cạnh đó, nhu cầu nuôi chồn để sản xuất cà phê chồn cũng góp phần tạo đầu ra cho con giống. Hiện nguồn chồn hương thương phẩm của gia đình ông vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.

Nhờ nguồn thu từ bán chồn giống và chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình ông có doanh thu khoảng 1 tỉ đồng. Ngoài việc tiếp tục nhân đàn, mở rộng chuồng trại, ông còn liên kết với một số hộ nuôi chồn hương trên địa bàn để trao đổi kinh nghiệm, ổn định nguồn cung.

"Có vài người trên địa bàn mua chồn hương giống của tôi về chăn nuôi. Vì vậy, tôi liên kết cùng họ để vừa trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, vừa ổn định đầu ra, cùng nhau phát triển", ông Vũ chia sẻ.

Chồn hương cái đang nuôi con nhỏ tại trang trại của ông Vũ ẢNH: CTV

Theo kinh nghiệm của ông, khí hậu là yếu tố rất quan trọng đối với sự sinh trưởng của chồn hương. Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể ảnh hưởng đến vật nuôi. Khu vực Kiến Đức có khí hậu mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi để đàn chồn phát triển.

Ông Trương Văn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa qua đã trực tiếp đến tham quan mô hình nuôi chồn hương của gia đình ông Vũ.

Theo ông Tùng, đây là mô hình có hiệu quả kinh tế cao, tận dụng diện tích chăn nuôi không lớn nhưng tạo ra nguồn thu đáng kể. Ông Vũ cũng chủ động tìm hiểu tập tính, đặc điểm sinh trưởng của vật nuôi, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương để tạo ra con giống chất lượng.

"Đây là mô hình hiệu quả vì phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại Kiến Đức. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn mô hình này được nhân rộng, giúp bà con phát triển kinh tế", ông Tùng nói.