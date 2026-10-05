Từ lái xe thuê đến cơ ngơi nuôi chồn hương thu nhập hàng trăm triệu đồng

Tài xế xe cuốc rẽ hướng lập nghiệp

Ở vùng quê Phong Thạnh, người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm thiên nhiên, thu nhập khá bấp bênh. Vì vậy, hành trình vươn lên của anh Kháng là câu chuyện về sự mạnh dạn tìm hướng đi mới.

Từ nghề lái xe cuốc thuê, anh Lê Văn Kháng chuyển hướng sang nuôi chồn hương và có cuộc sống khấm khá hơn ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Anh Kháng kể gia đình anh có 8 công đất nuôi tôm thiên nhiên. Do sản xuất kém hiệu quả, nguồn thu từ tôm, cua, cá chỉ đủ trang trải cuộc sống. Năm 17 tuổi, anh xin làm công chăm dầu thuê cho chủ xe cuốc đất ở địa phương. Sau khi học nghề lái xe cuốc, anh có gần 8 năm rong ruổi khắp các cánh đồng, kênh thủy lợi… để kiếm sống. Công việc nặng nhọc khiến anh luôn trăn trở tìm một hướng đi ổn định hơn, có thể sản xuất tại quê nhà, chủ động thời gian và phát triển kinh tế lâu dài.

Năm 2019, anh Kháng tìm hiểu các mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao ở một số tỉnh, thành miền Tây. Qua tìm hiểu, anh nhận thấy chồn hương có tiềm năng nên bắt đầu nghiên cứu thông tin, tham khảo những người nuôi thành công. Để nuôi chồn hương, người nuôi phải xin giấy phép của cơ quan kiểm lâm. Từ thiết kế chuồng trại, lựa chọn con giống đến chế độ dinh dưỡng, vệ sinh và chăm sóc, anh đều tìm hiểu kỹ.

Tận dụng khoảng đất trống phía sau nhà, anh đầu tư 5 triệu đồng xây dựng chuồng, mua 6 con chồn hương giống về nuôi. Thời điểm đó, chồn hương giống khan hiếm, giá mỗi con lên đến 20 triệu đồng.

Anh Kháng cho biết sau thời gian ngắn thích nghi, chồn hương phát triển tốt và liên tục sinh sản. Mỗi năm chồn đẻ từ 2 - 3 lần, mỗi lần từ 2 - 5 con. Hiện anh duy trì 20 con chồn hương giống cùng hàng trăm con chồn thương phẩm. Chồn con nặng từ 1 - 1,5 kg/con được anh bán với giá 6 triệu đồng/cặp; chồn thương phẩm nặng từ 2,8 - 4 kg/con được thương lái đến tận nhà thu mua với giá 1,2 triệu đồng/kg. Mỗi năm, mô hình mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Không dừng lại ở quy mô hiện tại, anh tiếp tục xây dựng, mở rộng chuồng trại, dự kiến nuôi thêm khoảng 100 con chồn hương.

Cuộc sống ngày càng khấm khá

Sau 7 năm khởi nghiệp, cuộc sống gia đình anh Kháng ngày càng khấm khá. Năm 2024, từ lợi nhuận của mô hình, anh xây dựng căn nhà với chi phí khoảng 600 triệu đồng. Anh cũng mua được chiếc xe cuốc trị giá khoảng 800 triệu đồng. Anh nhận cuốc đất thuê, sau khi trừ chi phí còn có thêm nguồn thu khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Hiện có nhiều hộ dân ở xã Phong Thạnh áp dụng mô hình nuôi chồn hương như anh Kháng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo anh Kháng, chồn hương tương đối dễ nuôi, ít công chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần cho ăn 2 lần. Thức ăn chủ yếu là chuối, cá phi có sẵn trong vuông tôm, ao, sông thiên nhiên nên chi phí thấp. Diện tích nuôi cũng không cần lớn.

Từ thực tế nuôi, anh Kháng cho rằng người nuôi trước hết phải hiểu tập tính của chồn hương. Đây là loài hoạt động mạnh về đêm, thích không gian yên tĩnh. Vì vậy, chuồng trại cần thông thoáng, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và hạn chế tiếng ồn. Chuồng phải chắc chắn, thoát nước tốt, thuận tiện vệ sinh và đủ diện tích để chồn vận động.

Ông Huỳnh Hữu Viên, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Phong Thạnh, cho biết mô hình nuôi chồn hương của anh Kháng là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, phù hợp với những hộ ít vốn, diện tích nhỏ, có thể tận dụng nguồn cá phi tự có. Địa phương đã tìm hiểu, nghiên cứu mô hình để hướng nhân rộng trong dân, nhất là đoàn viên, thanh niên. Xã khuyến khích người dân tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi và thị trường tiêu thụ. Hiện trên địa bàn xã đã có hàng chục hộ bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi chồn hương.