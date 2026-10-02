‘Tiếp lửa’ thanh niên quân đội đam mê tuyên truyền

Ngày 2.10, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía nam chủ đề "Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng" đã bế mạc sau gần 2 ngày thi tài sôi nổi, với nhiều phần thể hiện ấn tượng và ý nghĩa.

Đến dự bế mạc có thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trường Sĩ quan lục quân II; thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9…

Các đại biểu chúc mừng những tập thể, cá nhân thanh niên quân đội đạt thành tích cao tại hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía nam ẢNH: THANH DUY

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Vòng tuyển chọn khu vực phía bắc diễn ra từ ngày 14.9-17.9. Tại khu vực phía nam, hội thi khai mạc ngày 1.10 với 18 đội tranh tài, quy tụ hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Sau khi đánh giá chất lượng các phần thi, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định tặng bằng khen cho 16 tập thể có phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc; 4 cơ quan, đơn vị và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức hội thi. Với cán bộ Đoàn, giải thưởng phân bổ gồm 6 giải nhất, 7 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tặng bằng khen đến tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức hội thi ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó, Trưởng ban tổ chức hội thi đã tặng giấy khen, giấy chứng nhận cho 18 tuyên truyền viên xuất sắc tiêu biểu; 18 cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ giỏi cấp toàn quân.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, điểm nổi bật xuyên suốt hội thi là tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện của đội ngũ cán bộ Đoàn. Các đội thi đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng phương tiện trực quan, sân khấu hóa để khắc phục lối tuyên truyền một chiều, tăng tính tương tác và sức lan tỏa.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, tặng giấy khen cho những tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu xuất sắc ẢNH: THANH DUY

Các nội dung dự thi bám sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và những vấn đề thanh niên quân đội quan tâm. Hình thức thể hiện trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn bảo đảm tính chính trị, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã kịp thời tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tuy còn một số hạn chế, song nhìn chung hội thi đã diễn ra đã diễn ra rất thành công. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó góp phần bồi đắp, giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.