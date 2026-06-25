Tiểu sử anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII

Sáng 25.6, tại phiên trọng thể, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đã công bố nhân sự trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã bầu anh Nguyễn Tường Lâm tiếp tục giữ chức Bí thư BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII.

Anh Nguyễn Tường Lâm ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Tường Lâm sinh ngày 3.1.1984, quê quán Ninh Bình; trình độ chuyên môn tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Là cán bộ Đoàn trưởng thành từ cơ sở, anh từng là giảng viên, Bí thư Đoàn Trường đại học Xây dựng trước khi đảm nhiệm các vị trí công tác tại T.Ư Đoàn.

Từ tháng 3.2016 đến tháng 7.2018, anh giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X và Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI.

Năm 2018 - 2019, anh được cử đi đào tạo thực tế tại Đồng Tháp, giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp. Từ năm 2019 đến năm 2021, anh là Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 3.2021 đến tháng 6.2026, anh giữ cương vị Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn và từ tháng 12.2024 là Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.