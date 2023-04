'Nóng' du lịch lễ 30.4 - 1.5

Tàu hỏa, máy bay đều "full" chỗ

"Tàu hỏa năm nay "hot" thật, tuần trước tôi lên tìm vé đi Nha Trang mà hết sạch rồi. Cách cả nửa tháng mà không còn chỗ nữa. Năm nay vé máy bay giá cao, tính đổi gió, du lịch bằng tàu hỏa trải nghiệm nhưng cuối cùng cũng bỏ lỡ", anh Thanh Hải (ngụ TP.HCM) tiếc nuối sau khi đóng trang web bán vé online của Tổng công ty Đường sắt VN.

Du khách dạo chơi bên sông Hoài (Hội An, Quảng Nam)

NAM THỊNH

May mắn hơn anh Hải, chị Quỳnh Nga (ngụ Q.1, TP.HCM) nhanh tay đặt vé tàu từ đầu tháng 4. Thời điểm đó, chặng Sài Gòn - Nha Trang vẫn còn trống khá nhiều giường nằm. Ban đầu cũng định mua vé máy bay, nhưng giá thấp nhất cũng gần 4 triệu đồng/người/vé khứ hồi, hai mẹ con đi tốn khoảng 7,5 triệu đồng tiền vé nên chị Quỳnh Nga quyết định mua vé tàu giường nằm, còn hơn 3,4 triệu đồng, rẻ bằng nửa. "Thấy mẹ con tôi đi du lịch bằng tàu hỏa, nhà anh chị họ cũng tính lập nhóm đi chung mà lên tìm vé sau có mấy ngày, khoang đó đã hết chỗ rồi, nên thôi, lại thay đổi kế hoạch", chị Nga nói.

Khảo sát trên trang web bán vé của Tổng công ty Đường sắt VN, hầu hết các tàu SE xuất phát từ ga Sài Gòn đi các điểm du lịch như Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Đà Nẵng… đã thông báo số lượng chỗ trống bằng 0 trong ngày cao điểm 28.4. Một số tàu hiếm hoi chỉ còn chỗ ngồi ghế nhựa, nhưng số lượng cũng rất ít và phân bố lẻ tẻ, khó đi chung thành nhóm hoặc gia đình.

Là một trong những chặng tàu "hot" nhất, nên nếu hành khách ở TP.HCM có nhu cầu đi du lịch Nha Trang ở thời điểm hiện tại thì phải chấp nhận đẩy lịch đi sớm hơn 1 - 2 ngày. Ví dụ, chặng Sài Gòn - Nha Trang ngày 27.4 vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên 2 tàu 5 sao số hiệu SNT6 và SNT8. Tuy nhiên, giá vé cao hơn tàu SE, giường nằm điều hòa tầng 1 từ hơn 920.000 - hơn 1,1 triệu đồng/vé tùy khoang; các tầng 2 - 3 từ 800.000 - hơn 930.000 đồng/vé; ghế ngồi mềm gần 600.000 đồng/vé.

Trả lời Thanh Niên, ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt (VTĐS) Sài Gòn, cho biết lượng bán vé tàu mùa lễ năm nay rất tốt. Đến nay, VTĐS Sài Gòn đã bán được 55.000 vé dịp nghỉ lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày như tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE21/22, SNT1/2, SPT1/2, trong các ngày từ 27.4 - 3.5, công ty còn tổ chức chạy thêm 56 chuyến tàu từ Sài Gòn đi các tỉnh, TP và ngược lại. Lượng vé cung ứng tăng cao, nhưng trong 2 ngày cao điểm 28 - 29.4, thì các tàu đã bán hết vé ghế chính, chỉ còn số lượng ít vé Sài Gòn đi Phan Thiết ngày 28.4 và ghế phụ.

"Ngày càng có nhiều hành khách, đặc biệt là các bạn trẻ, chọn đi du lịch bằng tàu hỏa nên vào những mùa cao điểm lễ tết, người dân nên sắp xếp đặt vé từ sớm", ông Truyền thông tin.

Tàu hỏa hết chỗ, những "tín đồ du lịch" nếu bây giờ mới lên kế hoạch chơi lễ cũng không còn nhiều cơ hội để mua vé máy bay. Ông Đỗ Đông Hưng, Phó trưởng ban Truyền thông của Hãng hàng không Vietnam Airlines, cho biết mùa lễ này Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 551.000 chỗ, tương đương gần 2.800 chuyến bay trên các đường bay nội địa trong thời gian từ 26.4 - 5.5, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Trong đó, các đường bay được tăng chuyến tập trung vào các đường du lịch nội địa hấp dẫn du khách năm nay là giữa Hà Nội, TP.HCM và Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc… Ngoài ra, mạng đường bay quốc tế của Vietnam Airlines đã phục hồi gần như hoàn toàn. Hãng hàng không này đang khai thác hơn 50 đường bay quốc tế, đi các điểm du lịch nổi tiếng tại châu Á, châu Âu, Úc và Mỹ.

Đến thời điểm này, nhiều chuyến bay dịp lễ đã được đặt gần như hết chỗ, chủ yếu vào các ngày 29.4 và 2.5. Ngoài ra, trong các ngày lân cận, các chuyến bay đã đầy từ 60% đến 70% số ghế… Các hãng đang tiếp tục mở bán nhiều chỗ để phục vụ nhu cầu du lịch đang tăng cao của hành khách. Tương tự, Vietravel Airlines cũng thông báo tỷ lệ lấp đầy chỗ trên toàn mạng bay của hãng đã đạt 90%.

Một đoàn khách du lịch di chuyển bằng ô tô cổ

HỮU LONG

Khách đặt tour giờ này sẽ phải trả giá cao

"Kế hoạch lễ 30.4 của Vietluxtour đã đạt hơn 90%, chỉ còn lại vài chỗ tour Thái Lan, và những tuyến nội địa gần", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - truyền thông Công ty CP Lữ hành Vietluxtour, thông báo dù còn nửa tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ.

Thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục bay bằng CCCD gắn chip Cục Hàng không VN vừa có văn bản nhất trí với phương án đề xuất của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay tại sân bay Nội Bài. Dự kiến thực hiện từ ngày 17.4 - 17.5, việc thí điểm áp dụng 1 làn tại khu C, tầng 2 - nhà ga hành khách T1; 2 quầy làm thủ tục thí điểm (quầy A31 - A32) tại nhà ga T1; Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm đợt này.

Theo bà Thu, lễ 30.4 năm nay do số ngày nghỉ dài nên du khách có kế hoạch du lịch khá sớm, nhất là khi tour outbound đã mở lại gần như tất cả các tuyến, du khách có nhiều sự lựa chọn. Với các tuyến châu Âu, Úc..., Vietluxtour đã hoàn tất kế hoạch bán lễ từ sớm. Các tuyến Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) đạt kế hoạch từ khoảng giữa cuối tháng 3. Khách outbound tăng đáng kể ở các tuyến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhóm tour nội địa được du khách ưa chuộng dịp lễ này gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Yên, Đà Lạt, Phan Thiết, Hà Nội. Dự kiến, lượng khách và doanh thu tour lễ 30.4 năm nay tăng khoảng 25 - 30% so với cùng kỳ.

"Giá phòng một số tuyến hot như Phú Quốc, Côn Đảo có tăng nhẹ nhưng mặt bằng chung thì vẫn khá hấp dẫn. Giá có xu hướng kích cầu vì tour nội địa đang bị chia sẻ lại thị phần từ tour xuất ngoại. Tuy nhiên, giá tour lễ 30.4 vẫn tăng khoảng 5 - 10% so với ngày thường. Vietluxtour có thể giữ giá ổn định mùa lễ cho du khách là nhờ đặt cọc trước từ khá lâu để "ôm" series booking (đặt trước nhiều phòng khách sạn). Một số khách book giờ chót hiện thời có thể phải trả dịch vụ cao hơn giá tour đang bán khoảng 5 - 10% tùy tuyến và tùy thời điểm", bà Bảo Thu cho biết.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, đánh giá mùa lễ năm nay giá vé hàng không là điểm khó khăn để doanh nghiệp điều chỉnh mức giá dịch vụ tăng phù hợp với điều kiện chi trả của khách hàng. Về nguyên tắc, khách mua dịch vụ lẻ sát ngày thì sẽ phải chấp nhận giá cao hơn, nhưng phía công ty đã có kế hoạch book series vé trước, nên nếu khách đăng ký tour cận ngày thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến các dịch vụ đã được lên trước.

"Tỷ lệ khách đặt tour so với trước dịch đã đạt ngang hoặc bằng 80 - 85%, còn so với năm ngoái thì cao hơn do nhu cầu người dân tăng cao, đặc biệt khi các đường tour quốc tế đã mở lại gần như hoàn toàn", bà Vân Khanh cho biết.

Tour xuất ngoại "lên ngôi"

Theo số liệu từ các công ty lữ hành, sau 1 năm du lịch nội địa bùng nổ, năm nay người dân có xu hướng đổ xô đi du lịch nước ngoài.

Trong kế hoạch dự kiến sẽ phục vụ hơn 21.000 khách mùa lễ 30.4 năm nay của Vietravel thì khách chọn tour nước ngoài chiếm 52,5%, trong nước chiếm 47,5%. Các tour đến Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, UAE... với hành trình mới, thêm nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí, nhưng vẫn giữ nguyên mức giá so với trước dịch chỉ tăng từ 4,9 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Xem xét tăng chuyến bay ngày cao điểm Hàng không "tung" vé giá rẻ lệch đầu Cục Hàng không VN vừa có văn bản gửi các hãng hàng không VN yêu cầu xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5. Theo số liệu báo cáo của các hãng, trong 2 ngày cao điểm 28 và 29.4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới vào khoảng 41.000 ghế. Trong ngày 29.4, tỷ lệ lấp đầy ghế máy bay đặc biệt cao như chặng Hà Nội - Huế đạt 100%, Hà Nội - Tuy Hòa đạt 93%, Hà Nội - Đồng Hới/Quy Nhơn đều đạt trên 96%... Tương tự, lượng đặt chỗ tại các chặng bay du lịch từ TP.HCM đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên cũng đang ở mức cao, với tổng số ghế được cung ứng ra vào khoảng 40.000 ghế. Tỷ lệ lấp đầy trên các chặng như TP.HCM - Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%. Ở chiều ngược lại, các chặng bay chiều về Hà Nội, TP.HCM cũng có tỷ lệ đặt chỗ ở mức cao trong các ngày 2 và 3.5. Một số chặng từ Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Tuy Hòa đến Hà Nội và TP.HCM đều đạt tỷ lệ trên 80%. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay có nhu cầu du lịch lớn, đặc biệt trong các ngày 28 và 29.4, 2 và 3.5. Trước đó, Cục Hàng không đã họp với các hãng hàng không, đơn vị trong ngành và quyết định tăng thêm 26 slot/ngày tại Tân Sơn Nhất từ ngày 28.4 - 3.5 và cao điểm hè 2023 (từ ngày 1.6 - 15.8). Với việc tăng slot này, các hãng hàng không sẽ có khả năng tăng chuyến, cung ứng thêm khoảng 4.500 - 5.000 vé/ngày. * Đại diện Vietnam Airlines cho biết với lịch nghỉ 5 ngày liên tiếp từ 29.4 - 3.5, nhu cầu du lịch và giá vé máy bay dịp lễ này tăng cao. Vì thế, Vietnam Airlines vẫn đang mở bán mức giá vé tiết kiệm (đã bao gồm thuế, phí) trên những chặng bay tới các điểm du lịch và ngược lại khi khởi hành trong giai đoạn lệch cao điểm. Cụ thể, từ 27 - 30.4, chiều từ Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Phú Quốc, Nha Trang và Quy Nhơn đến Hà Nội và TP.HCM có mức giá vé chỉ từ 965.000 đồng/vé. Từ 1.5 - 4.5, chiều từ Hà Nội và TP.HCM đến Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Phú Quốc, Nha Trang và Quy Nhơn chỉ từ 1,1 triệu đồng/chiều.

Bên cạnh đó, việc mở cửa lại thị trường Trung Quốc cũng là cơ hội để các công ty lữ hành như Vietravel giới thiệu sản phẩm mới Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn đến các tỉnh lân cận với độ dài 6 ngày 5 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm, phù hợp mùa lễ năm nay.

"Thị trường quốc tế thế giới đang diễn ra cuộc cạnh tranh gắt gao giữa các điểm đến, nhất là khi nguồn khách "khổng lồ" từ Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu khai thác trở lại. Các dòng tour xuất ngoại với trải nghiệm mới mẻ, giá phải chăng đang rất được lòng các "tín đồ du lịch" Việt", bà Vân Khanh nhận định.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - marketing và công nghệ thông tin của TST Tourist, cũng thông báo đã gần đạt kế hoạch phục vụ 2.000 khách đi chơi dịp lễ này. Theo ghi nhận của TST Tourist, những đường tour có lượng khách quan tâm nhiều, chốt tour từ rất sớm bao gồm: Thái Lan, Ðài Loan, Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Từ sau khi du lịch mở cửa trở lại đến nay, lượng khách đặt tour tại TST Tourist đã đạt tỷ lệ 6/4 nghiêng về các tour outbound đưa khách đi du lịch nước ngoài bởi giá dịch vụ rất hấp dẫn. Ngân sách chỉ từ 5 - 6 triệu đồng có thể chọn đi Thái Lan, Campuchia; nhiều tiền hơn một chút đi Singapore, Malaysia.

"Dự báo từ tháng 6 tới, tỷ lệ này sẽ còn tăng cao hơn nữa, khi thị trường Trung Quốc nới lỏng thêm yêu cầu kiểm dịch đối với du khách. Trong bối cảnh đó, giá vé máy bay tăng, chi phí các dịch vụ du lịch trong nước tăng sẽ tác động đến quyết định của khách, đẩy các nhóm khách đang lưỡng lự mạnh dạn chuyển sang du lịch nước ngoài. Hy vọng từ nay đến cao điểm hè, các hoạt động liên kết, kích cầu du lịch sẽ được tổ chức mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để các dịch vụ trong nước như hệ thống điểm đến, khách sạn, nhà hàng có cơ hội vực dậy mạnh mẽ", ông Mẫn kỳ vọng.



Khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến VN trong tháng 3 ước đạt 895.425 lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung, khách quốc tế đến VN quý 1/2023 ước đạt gần 2,7 triệu lượt, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - khi chưa xảy ra dịch Covid-19.



