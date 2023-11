Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế

Cơn sốt sầu riêng ở Trung Quốc và cơ hội cho VN

Một báo cáo do ngân hàng HSBC công bố giữa tháng 9 cho biết: Đi ngược lại xu hướng toàn cầu, nhu cầu sầu riêng đang tăng 400% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ do cơn sốt ở Trung Quốc. Hai năm qua, nước này đã nhập khẩu số sầu riêng trị giá 6 tỉ USD, chiếm 91% nhu cầu toàn cầu. Cơn sốt sầu riêng phần lớn tập trung ở Trung Quốc, nơi người tiêu dùng không chỉ xem nó là một loại trái cây mà còn là món quà thể hiện sự giàu có của giới thượng lưu. Ngoài ra, việc tặng sầu riêng làm quà theo phong tục cho bạn bè và người thân khi đính hôn đã trở nên phổ biến. Khoảng 90% sầu riêng được vận chuyển trên toàn thế giới có nguồn gốc từ ASEAN, tăng từ mức 60% cách đây 7 năm. Chỉ riêng Thái Lan đã chiếm 99% tổng xuất khẩu sầu riêng trong khối ASEAN. Theo các chuyên gia, cơn sốt sầu riêng ở Trung Quốc là cơ hội cho VN tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trái cây tỉ đô này trong thời gian tới.