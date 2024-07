'Nóng' nhu cầu mua sách giáo khoa, tránh sách giả

Phân biệt sách thật, sách giả

Mã tem trên sách giả đã được nhập xác thực tới hơn hai trăm lần NXB GIÁO DỤC VN

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phong Yên cho biết điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở sách thật/sách giả mà khách hàng có thể phát hiện bằng mắt thường là màu sắc, chất liệu sách.

Sách thật thường sẽ cầm chắc tay, mực đẹp, in rõ, cả nội dung và hình ảnh trong sách đều sắc nét, hài hòa. Trong khi đó, sách giả thường có chất lượng in kém hơn vì sử dụng chất liệu và phương pháp in có giá thành thấp hơn. Từ đó, sản phẩm in ra sẽ nhẹ hơn, màu tối, dễ lem mực. Các hình ảnh trong sách giả thường nhòe, mờ, một số chỗ bị mất nét, không nhìn rõ chữ. Tổng quan không sắc sảo như sách thật.

Điểm khác biệt thứ hai là mã thẻ cào. Mỗi cuốn sách do NXB Giáo dục VN phát hành đều được dán một mã thẻ cào riêng. Phụ huynh và HS có thể nhập mã kích hoạt tại adc-nxbgd.vn để xác thực trước khi sử dụng. Tem trên sách thật được xác thực thành công, còn mã tem trên sách giả đã được nhập xác thực tới hơn hai trăm lần (hình ảnh đính kèm).

"Khi sử dụng SGK giả, giáo viên và HS sẽ không sử dụng được sách điện tử và kho học liệu đi kèm do NXB Giáo dục VN biên soạn. Các cuốn SGK tiếng Anh luôn khuyến khích HS sử dụng sách điện tử song song cả trên trường và ở nhà. Với phiên bản sách điện tử, các bài tập trong sách tiếng Anh được số hóa, tích hợp file nghe, đáp án đi kèm, dễ dàng cho HS ôn tập và rèn luyện kiến thức khi học tại nhà. Đối với sách giả, HS sẽ không kích hoạt và sử dụng được sách phiên bản điện tử", ông Nguyễn Phong Yên nói.

Tại TP.HCM, các cửa hàng của NXB này ở các địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5; 123 Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh; 93 Man Thiện, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức; 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5.

NXB Giáo dục VN công bố đường dây nóng 0344181018, hoạt động từ 8 - 22 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, hỗ trợ HS, phụ huynh về thông tin, địa chỉ mua SGK.