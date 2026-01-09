Nóng: Ông Lưu Tú Bảo sẽ ra tòa ngày 29.1, nỗ lực chống bị dẫn độ

Ông Lưu Tú Bảo là Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), nhiệm kỳ II (2023-2028). Ông cũng được giới thiệu là Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022-2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), một trong những CLB quyền anh có tiếng tại TP.HCM. Làng thể thao Việt Nam từng xôn xao về việc ông mất liên lạc sau khi sang Mỹ tháng 2.2025 để giải quyết việc gia đình, khiến công việc điều hành tại các tổ chức thể thao do ông đứng đầu bị gián đoạn.

Tuy nhiên, các cơ quan lãnh đạo thể thao trong nước, bao gồm Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam, khẳng định chưa nhận được xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng về việc ông Bảo bị bắt giữ tại nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh chưa thể xác minh sự việc một cách chính thức.

Ông Lưu Tú Bảo cùng hai passport Việt - Mỹ được nộp trong hồ sơ tòa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Lưu Tú Bảo ra tòa chờ phán quyết dẫn độ

Theo tài liệu tòa, vào ngày 29.1 tới đây, thẩm phán Thomas Hixson sẽ chủ trì phiên tòa quyết định việc dẫn độ ông Lưu Tú Bảo. Với cáo trạng từ phía Chính phủ Úc, Lưu Tú Bảo được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia với âm mưu nhập khẩu lượng ma túy khổng lồ lên tới 78kg cocaine vào Melbourne, mức hình phạt cao nhất có thể lên tới chung thân. Các đồng phạm khác trong đường dây tại Úc lần lượt sa lưới và bị kết án vào năm 2022, nhận tổng cộng 60 năm tù.

Ngày 29.3.2019, một tòa án tại Melbourne ban hành lệnh bắt giữ đầu tiên đối với Lưu Tú Bảo. Tuy nhiên, thay vì được thực thi ngay lập tức thông qua các kênh hợp tác quốc tế như Interpol, lệnh bắt này lại rơi vào một khoảng không im lặng kéo dài 6 năm. Phía luật sư của ông Bảo cho rằng lệnh bắt giữ này cùng với một lệnh khác được ban hành ngay sau đó đã bị hủy bỏ liên tiếp vì những lý do ngỡ như khó tin trong một quy trình tố tụng hiện đại: lỗi đánh máy. Cụ thể, sai lệch về ngày sinh và thời gian phạm tội trong hồ sơ đã khiến các lệnh bắt ban đầu trở nên vô giá trị về mặt hình thức, tạo ra khoảng trống thời gian mà phía bị đơn gọi là "sự chậm trễ cố ý".

Tháng 4.2025 tại California, Mỹ, cảnh sát địa phương đã tiến hành một cuộc khám xét bất ngờ tại nơi cư trú của Lưu Tú Bảo, thu giữ nhiều súng ống cùng các thùng hàng ghi nhãn sữa bột. Thời điểm đó, ông Bảo bị bắt giữ với những cáo buộc sở hữu ma túy và vũ khí trái phép tại Mỹ. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, vào ngày 20.6.2025, một cú đảo chiều ngoạn mục đã xảy ra khi các kết luận cho thấy toàn bộ số "nghi vấn cocaine" trong các thùng hàng thực chất chỉ là sữa bột và số vũ khí bị thu giữ đều có giấy phép hợp lệ thuộc quyền sở hữu của người thân ông Bảo. Dù được tuyên trắng án cấp tiểu bang, nhưng niềm vui tự do của ông Bảo ngắn chẳng tày gang. Chỉ ba ngày sau, ông lập tức bị chuyển sang diện giam giữ liên bang để phục vụ yêu cầu dẫn độ từ Chính phủ Úc vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng ngay sau khi các sai sót hành chính được khắc phục.

Hiện ông Lưu vẫn bị giam giữ tại Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Úc đã ký đơn yêu cầu dẫn độ, song phía Chính phủ Úc từ chối bình luận chi tiết, viện dẫn thông lệ không công bố thông tin về các vụ dẫn độ đang được xem xét ẢNH: VBF

Luật sư Lawrence H.Schoenbach, người đại diện cho Lưu Tú Bảo, lập luận rằng việc Chính phủ Úc im lặng suốt nhiều năm, để mặc cho thân chủ của mình công khai sinh hoạt, thậm chí là trực tiếp đến cơ quan chức năng để gia hạn bằng lái xe tại California vào năm 2021, đã chứng minh rằng việc bắt giữ vào năm 2025 là một sự lạm dụng quy trình. Phía bị đơn cho rằng, sự chậm trễ kéo dài kể từ khi hành vi bị cáo buộc kết thúc đã tước đi quyền được xét xử công bằng của ông Bảo theo Tu chính án thứ Năm của Hiến pháp Hoa Kỳ. Khi thời gian trôi qua lâu, các chứng cứ giải thích có lợi cho bị đơn dần biến mất, trí nhớ của các nhân chứng phai mờ, và khả năng tự bào chữa bị tổn hại.

Đáp lại những lập luận này, Bộ Tư pháp Mỹ trong Bản ghi nhớ ủng hộ dẫn độ nộp vào cuối tháng 10.2025 khẳng định rằng, theo Hiệp định dẫn độ Mỹ - Úc, tòa án Mỹ không có thẩm quyền để thẩm tra hay phán xét các quy trình tố tụng nội bộ của nước khác. Họ cho rằng những sai sót về lỗi đánh máy hay sự chậm trễ hành chính không làm thay đổi bản chất của các cáo buộc tội phạm nghiêm trọng. Quan trọng hơn, phía Mỹ nhấn mạnh rằng tội danh âm mưu nhập khẩu ma túy số lượng lớn tại Úc không có thời hiệu truy tố, do đó yêu cầu dẫn độ là hoàn toàn hợp pháp và cần phải được thực hiện để duy trì cam kết quốc tế.

Trong hồ sơ phản biện mới nhất đệ trình vào tháng 12.2025, luật sư của Lưu Tú Bảo đã đặt ra một nghi vấn về sự phối hợp ngầm giữa FBI và Cảnh sát Liên bang Úc. Phía bị đơn tin rằng việc không ban hành Thông báo Đỏ (Red Notice của Interpol, yêu cầu gửi đến lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới - PV) và việc dàn dựng một vụ bắt giữ ma túy giả với sữa bột vào tháng 4.2025 là một kế hoạch có tính toán nhằm giam giữ ông Bảo trong khi chờ đợi phía Úc hoàn thiện hồ sơ dẫn độ vốn đã bị lỗi trước đó. Để làm sáng tỏ điều này, ông Bảo đã kiến nghị Tòa án buộc Chính phủ Mỹ phải tiết lộ toàn bộ các thông tin liên lạc mật giữa hai quốc gia liên quan đến việc theo dõi và kế hoạch bắt giữ mình.

Theo trang tin The Nightly, yêu cầu dẫn độ ông Lưu Tú Bảo về Úc được Bộ trưởng Tư pháp Úc Michelle Rowland ký và nộp lên tòa án liên bang. Người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp cho biết: "Theo chính sách lâu nay, Chính phủ Úc không công bố việc có hay không đã gửi hoặc nhận yêu cầu dẫn độ với quốc gia khác, cũng như không bình luận chi tiết về việc xem xét từng vụ việc cụ thể".

Tại phiên tòa ngày 29.1 tới, nếu thẩm phán Thomas Hixson chấp nhận việc dẫn độ, Chủ tịch VBF sẽ bị đưa về Úc đối mặt với phiên tòa mà lẽ ra đã phải diễn ra từ nhiều năm trước. Ngược lại, nếu ông thắng kiện, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào sự phối hợp tư pháp giữa Mỹ và Úc, cho thấy bước ngoặt của các vụ án dẫn độ có sự chậm trễ tương tự.