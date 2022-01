Nông sản hư vì chờ thông quan ở cửa khẩu sẽ được xử lý ở nhà máy rác

Thông tin từ UBND TP.Móng Cái cho biết, địa phương này đang rà soát số lượng nông sản hư hỏng để xử lý trong quá trình chờ đợi thông quan; bên cạnh đó, kêu gọi các tiểu thương không đổ nông sản bừa bãi ra ven đường.

Từ ngày 21.12.2021, để rà soát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Việc tạm dừng thông quan trong thời gian dài đã khiến hơn 1.500 container nông sản của Việt Nam bị ùn ứ tại Móng Cái trong gần 1 tháng qua, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Do vậy việc nông sản buộc phải tạm dừng thông quan ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong một thời gian dài đã làm số lượng lớn nông sản bị hư hỏng, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý kịp thời. Chính vì vậy, UBND TP.Móng Cái yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương rà soát số hàng hoá bị hỏng để đăng ký với Ban Quản lý các cửa khẩu đưa đi xử lý; không được vứt, đổ trộm để gây ô nhiễm môi trường.

Nơi được TP.Móng Cái lựa chọn tiêu hủy là Khu vực xử lý rác thải của Công ty CP chất thải miền Đông (xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái).





Bà Nguyễn Thu Hương, Phó chủ tịch UBND TP.Móng Cái, cho biết địa phương này tiếp tục duy trì 3 phòng tuyến chống dịch là tuyến biên giới, tuyến kiểm soát giữa lực lượng công an và địa phương và tuyến tổ dân khu phố để kịp thời phát hiện những trường hợp đi từ vùng dịch trở về; bên cạnh đó có những giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả để duy trì địa bàn an toàn; kết hợp với TP.Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) để triển khai giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa và đảm bảo an toàn cho bà con đón Tết.

Cũng theo bà Hương, để phòng dịch Covid-19 nên hoạt động kiểm soát tại cửa khẩu sẽ phải kỹ lưỡng hơn. Theo đó, hai bên thống nhất thực hiện thông quan trong 12 giờ/ngày, với tốc độ trung bình không quá 150 xe/ngày.