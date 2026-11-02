Nông sản vùng phía tây Đà Nẵng lên ‘sàn điện tử' từ phiên chợ quê

Đưa nông sản lên sàn bằng sức trẻ

Chiều thứ bảy, chợ Túy Loan (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nhộn nhịp với các gian hàng nông sản, đặc sản địa phương. Mang chủ đề "Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc", phiên chợ kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và kinh tế đêm.

Phiên chợ quê Hòa Vang thu hút đông người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm ẢNH: N.H

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết phiên chợ kết nối hơn 200 mặt hàng OCOP, đặc sản làng nghề và nông sản an toàn. Nguồn hàng đến từ Hòa Vang và các địa phương phía tây thành phố, với những sản vật như ớt A Kiêu, bòn bon rừng, nếp rẫy, chè dây... bên cạnh bánh tráng Túy Loan, mì Quảng và nhiều đặc sản khác.

Mô hình góp phần kết nối người sản xuất với người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích người dân chú trọng chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất an toàn và tiêu dùng xanh.

Sau 5 tháng với 5 kỳ tổ chức, phiên chợ thu hút hơn 8.300 lượt khách, tiêu thụ khoảng 6,6 tấn hàng hóa, đạt doanh thu trực tiếp hơn 676 triệu đồng. Mỗi kỳ có khoảng 20 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất và chủ thể OCOP.

Nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản vùng phía tây Đà Nẵng được bày bán tại phiên chợ ẢNH: N.H

Ông Tán Văn Bản, người dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, cho biết từ khi tham gia phiên chợ, sản phẩm của bà con được nhiều người biết đến, sức tiêu thụ cải thiện. Đây là cơ hội để người dân quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng đầu ra.

Một điểm nhấn của phiên chợ là đưa nông sản lên các nền tảng trực tuyến. Đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia thiết kế infographic, truyền thông, hướng dẫn người dân thanh toán bằng mã QR và vận hành các gian hàng livestream.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Hòa Vang cho biết hoạt động bán hàng trực tuyến thời gian qua đạt hiệu quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng của người dân. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hướng dẫn nông dân làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Vang hỗ trợ người dân livestream giới thiệu, bán nông sản địa phương ẢNH: N.H

Từ chỗ quen bán hàng trực tiếp tại chợ, một số nông dân, tiểu thương đã tự tin giới thiệu sản phẩm trước ống kính, tương tác với khách hàng và chốt đơn qua livestream.

"Trong một phiên livestream thử nghiệm, các nông sản Hòa Vang tiếp cận 287.000 lượt người, ghi nhận hơn 12.000 lượt xem trực tiếp và phát sinh hàng chục đơn hàng gửi đến nhiều tỉnh, thành", ông Nguyện thông tin.

Kết nối thương mại với văn hóa, du lịch

Không chỉ là nơi tiêu thụ nông sản, phiên chợ quê Hòa Vang còn được định hướng trở thành không gian quảng bá văn hóa địa phương. Bên cạnh các gian hàng, nhiều hoạt động văn nghệ được tổ chức theo chủ đề hằng tháng, như: đêm nhạc acoustic, nhảy flashmob, liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ... Các loại hình dân gian như bài chòi cũng được định hướng đưa vào phiên chợ, kết hợp với văn hóa ẩm thực và những nét truyền thống của làng quê Túy Loan.

Các chương trình văn nghệ được tổ chức theo chủ đề hằng tháng, thu hút người dân tham gia ẢNH: N.H

Theo ông Lê Phú Nguyện, địa phương kỳ vọng phiên chợ quê Hòa Vang sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi người dân và du khách không chỉ mua sắm nông sản, thưởng thức đặc sản địa phương mà còn được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu phong tục, tập quán và những nét đẹp truyền thống của làng quê Túy Loan.

Qua đó, mỗi sản phẩm được giới thiệu tại phiên chợ cũng trở thành một câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bản địa, góp phần tạo sức hút cho du lịch địa phương.

Sinh viên ở Đà Nẵng tham quan, tìm hiểu quy trình trồng rau sạch ở ven sông Túy Loan, xã Hòa Vang ẢNH: N.H

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, thời gian tới, địa phương dự kiến phát triển kênh "Hòa Vang Green" thành nền tảng thương mại điện tử, triển khai "Phiên chợ quê online" và kết nối với các đơn vị lữ hành để đưa phiên chợ đến gần hơn với các tour du lịch, điểm đến, như: đình làng Bồ Bản, phố đêm chợ Túy Loan…

Đồng thời, địa phương cũng đã đề xuất thành phố Đà Nẵng đầu tư, nâng cấp hạ tầng chợ Túy Loan, hướng đến xây dựng Trung tâm liên kết giao thương nông sản vùng phía tây Đà Nẵng.