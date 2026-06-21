Hàng ngàn người đổ về phiên chợ quê Hòa Vang 'săn' nông sản sạch

Tối 20.6, UBND xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang với chủ đề "Của nhà trồng - hương nội đồng - sạch từ gốc", thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố; các xã, phường, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và đông đảo người dân.

Phiên chợ quê Hòa Vang chính thức khai mạc tại chợ Túy Loan với chủ đề "Của nhà trồng - hương nội đồng - sạch từ gốc" ẢNH: HUY ĐẠT

Phiên chợ quê Hòa Vang thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm và mua sắm nông sản sạch ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu khai mạc, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng. Trong đó, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang phát biểu khai mạc phiên chợ quê ẢNH: HUY ĐẠT

Phiên chợ quê Hòa Vang được tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương; đồng thời tạo điều kiện kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phiên chợ cũng hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2026 và triển khai Đề án tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, phiên chợ quê sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào tối thứ bảy của tuần đầu tiên hằng tháng.

Người tiêu dùng hào hứng tìm mua nông sản sạch, đặc sản quê nhà ẢNH: HUY ĐẠT

Tại phiên khai mạc, hơn 200 mặt hàng được giới thiệu thông qua 20 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất và chủ thể OCOP đến từ xã Hòa Vang cùng nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố như Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Xuân, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, An Khê và một số địa phương lân cận.

Đặc biệt, nhiều địa phương miền núi như xã Hùng Sơn, Sông Vàng, Việt An, La Ê… cũng mang đến phiên chợ những sản vật đặc trưng của vùng núi, góp phần làm phong phú không gian trưng bày và tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các vùng.

Gian hàng livestream của Đoàn Thanh niên xã Hòa Vang thu hút sự quan tâm của khách hàng, góp phần đưa nông sản sạch địa phương đến tay người tiêu dùng thông qua các nền tảng số ẢNH: HUY ĐẠT

Dạo quanh các gian hàng, bà Nguyễn Thị Cúc (trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) cho biết sau khi biết thông tin về phiên chợ nông sản sạch, bà cùng người thân đã đến tham quan và mua sắm.

"Tôi ưu tiên chọn mua các mặt hàng nông sản sạch, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Không khí ở đây rất vui, nhộn nhịp, vừa có thể mua sắm, ăn uống, vừa trải nghiệm nét quê đặc trưng. Giá cả hợp lý, sản phẩm đa dạng nên tôi rất yên tâm khi lựa chọn", bà Cúc chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Cúc (bên phải) lựa chọn mua các mặt hàng nông sản sạch tại Phiên chợ quê Hòa Vang ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, bà Trần Thị Tố Ly (trú xã Hòa Vang), đại diện các hộ nông dân và tiểu thương tham gia phiên chợ, cho rằng đây là cơ hội để người sản xuất đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng, giảm bớt các khâu trung gian và quảng bá thương hiệu địa phương.

"Những sản phẩm đã có thương hiệu sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, còn những sản phẩm mới cũng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Chúng tôi cam kết mang đến phiên chợ các mặt hàng bảo đảm chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng. Bà con nông dân và tiểu thương rất phấn khởi khi có một sân chơi giao thương như thế này để quảng bá nông sản sạch, đặc sản địa phương đến với người dân và du khách", bà Ly nói.

Phiên chợ quê Hòa Vang thu hút du khách quốc tế đến trải nghiệm văn hóa bản địa và tìm mua các sản vật đặc trưng của địa phương ẢNH: HUY ĐẠT

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, phiên chợ không chỉ là nơi giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm mà còn hướng đến xây dựng một không gian văn hóa - thương mại mang bản sắc riêng của địa phương, góp phần duy trì sức sống cho Phố đêm Túy Loan, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, thu hút du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Với phương châm "không nhựa - không hóa chất", phiên chợ hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe cộng đồng và lan tỏa thông điệp sản xuất an toàn, tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.