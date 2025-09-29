Nóng: Sau 1.10, hàng triệu xe doanh nghiệp được dùng tài khoản thu phí cũ qua trạm

Thông tin với Thanh Niên, đại diện nhà cung cấp VETC cho biết, VETC và ePass đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước các vướng mắc liên quan việc chuyển đổi tài khoản giao thông với nhóm xe doanh nghiệp để có phương án hiệu quả nhất.

Hàng triệu xe doanh nghiệp được dùng tài khoản thu phí cũ qua trạm sau ngày 1.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông vẫn chưa kết nối tài khoản ngân hàng và ví điện tử, chủ yếu là các xe thuộc doanh nghiệp gặp khó khăn khi chuyển đổi tài khoản giao thông.

Do đó, trước mắt, từ ngày 1.10, xe thuộc tài khoản doanh nghiệp vẫn sử dụng tài khoản thu phí để qua trạm như cũ, đại diện VETC cho hay.

Thực tế, việc áp dụng tài khoản giao thông cho nhóm khách hàng doanh nghiệp hiện nay gặp nhiều vướng mắc do quy định.

Hầu hết khách hàng doanh nghiệp đều muốn thanh toán vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, tuy nhiên, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) bắt buộc phải xử lý giao dịch trong thời gian dưới 200 ml/giây để duy trì tốc độ lưu thông tại làn thu phí.

Trong khi đó, việc kết nối trực tiếp với ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật này, chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai hình thức ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp.

Theo VETC, một số giải pháp thay thế như thanh toán qua thẻ tín dụng đã được nghiên cứu, song mức phí hiện tại của ngân hàng và tổ chức thẻ (khoảng 2%/giao dịch) còn khá cao, dẫn tới chi phí phát sinh lớn cho các doanh nghiệp vận tải có tần suất giao dịch thường xuyên.

Một số doanh nghiệp chia sẻ ý tưởng mở tài khoản ví riêng cho từng lái xe và chuyển tiền vào đó để thanh toán phí đường bộ. Tuy nhiên, cách làm này lại phát sinh nhiều hạn chế.

Cụ thể, doanh nghiệp không thể quyết toán thuế từ tài khoản cá nhân, khó kiểm soát dòng tiền nằm trong ví của từng lái xe, đồng thời phải bố trí thêm đội ngũ kế toán để quản lý việc nạp tiền cho hàng loạt tài xế, làm tăng chi phí vận hành.

VETC đang phối hợp với các bên liên quan để xây dựng các tiêu chuẩn chung, đồng thời tìm kiếm giải pháp khả thi cho doanh nghiệp.

"Chúng tôi đã kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và tổ chức thẻ giảm hoặc miễn phí dịch vụ giao dịch cho các giao dịch thu phí điện tử đường bộ; đồng thời tối ưu các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu xử lý cho xe qua trạm”, đại diện VETC cho hay.



Xe chưa chuyển đổi tài khoản có bị xử phạt?

Với xe ô tô cá nhân, Nghị định 119 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ yêu cầu, trước ngày 1.10, chủ xe ô tô phải hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc thẻ VISA.

Hiện tại, khoản 4 điều 6 Nghị định 168 quy định chỉ xử phạt người điều khiển phương tiện chưa gắn thẻ ETC nhưng vẫn đi vào làn thu phí tự động, mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, nếu xe đã gắn thẻ nhưng tài khoản không đủ tiền thì tài xế không bị xử phạt hành chính như trước.

Song, theo khoản 2 điều 11 Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, trong trường hợp tài khoản không đủ để chi trả, phương tiện phải vào làn thu phí hỗn hợp để xử lý. Đây là giải pháp để tránh ùn tắc giao thông.