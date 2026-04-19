Nóng: Từ ngày 27.4, người dân TP.HCM sẽ không còn được chứng thực tại 112 phường, xã

Đình Sơn
19/04/2026 10:52 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy vừa ký Quyết định 21 chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ chủ tịch UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27.4, áp dụng đối với 112 phường, xã tại TP.HCM.

Toàn TP.HCM có 168 phường, xã, đặc khu. Với quyết định này, chủ tịch UBND 112 phường, xã chỉ ký chứng thực các giấy tờ, tài liệu không liên quan đến giao dịch tài sản. Trong khi đó, 56 phường, xã còn lại và đặc khu Côn Đảo vẫn sẽ thực hiện thủ tục chứng thực giấy tờ, văn bản thông thường và giấy tờ liên quan đến giao dịch tài sản tại UBND cấp xã.

Theo quy định tại Nghị định 23/2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 280/2025 của Chính phủ, các loại tài sản không còn chứng thực tại UBND 112 phường, xã gồm: chứng thực liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; chứng thực giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản phân chia di sản là các động sản, đất đai, nhà ở.

Như vậy, từ ngày 27.4 nhiều loại chứng thực sẽ không còn thực hiện ở UBND cấp xã

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Mới đây Hội Công chứng viên TP.HCM cũng đã có công văn gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM, các hội viên nghiên cứu, tổ chức thực hiện và lưu ý một số nội dung như:

Chủ tịch UBND cấp xã không có trong danh sách địa bàn cấp xã thực hiện chuyển giao theo Quyết định số 21/2026 vẫn giữ nguyên thẩm quyền chứng thực theo quy định.

Đồng thời công chứng viên tiếp nhận và công chứng giao dịch đúng trình tự thủ tục theo quy định của luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM cho biết, những giao dịch chuyển thẩm quyền từ Chủ tịch UBND cấp xã về phòng công chứng được chuyển giao cho tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP.HCM, không phải giao riêng cho tổ chức đặt tại địa phương. Khi công chứng viên tiếp nhận yêu cầu phải thực hiện công chứng giao dịch theo Luật công chứng.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 196 tổ chức hành nghề công chứng.

Kiến nghị đi công chứng phải tương tác trên camera

Góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung luật Công chứng, Hội Công chứng viên TP.HCM kiến nghị, hồ sơ công chứng không cần sử dụng giấy tờ gốc nếu đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

