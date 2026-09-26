Chiều tối 26.9.2026, ngay trước giờ bóng lăn trận đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Philippines, các đơn vị đã công bố sở hữu bản quyền phát FIFA ASEAN Cup tại Việt Nam. Khán giả có thể xem trên FPT Play, TV360, MyTV. Việc các đơn vị chung tay mua bản quyền mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Đây là gói bản quyền cực kỳ đắt đỏ, giá lên đến gần 3 triệu USD (gần 78 tỉ đồng).

Việc bản quyền được hoàn tất ngay trước giờ bóng lăn giúp người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận ra quân của đội tuyển một cách chính thức, thay vì phải tìm kiếm những nguồn phát không rõ bản quyền.

Nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót

FPT cho biết: "Với mong muốn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam, FPT Play đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận thuộc giải đấu cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Các hoạt động trình chiếu công cộng cần đảm bảo những điều kiện sau: Phi thương mại: Không thu phí hoặc phụ thu người xem dưới mọi hình thức. Không quảng cáo ngoài lề: Không lồng ghép tài trợ riêng tại điểm chiếu, giữ nguyên quảng cáo gốc. Quy mô dưới 5.000 người. Nguồn tín hiệu hợp pháp: Sử dụng tín hiệu trực tiếp từ FPT Play. Với những hình thức trình chiếu không đảm bảo các tiêu chí trên, đơn vị tổ chức vui lòng liên hệ FPT Play trước khi triển khai, đồng thời tuân thủ các quy định của FIFA".

Theo lịch thi đấu, lúc 19 giờ 30 ngày 26.9, đội tuyển Việt Nam gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia), trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu, từ đó hướng đến mục tiêu cao hơn tại giải.