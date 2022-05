'Nóng' với vấn đề nhà ở cho công nhân

Sáng 15.5, tại tỉnh Đồng Nai, T.Ư Đoàn và nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV tổ chức tọa đàm giữa nhóm đại biểu Quốc hội trẻ và cử tri thanh niên công nhân, lao động trẻ.

Các đại biểu đã lắng nghe những ý kiến, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động (NLĐ) trẻ khắp cả nước xoay quanh chủ đề “Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm do tác động của đại dịch Covid-19”.

Nhiều kiến nghị để hỗ trợ người lao động

Tại tọa đàm, anh Lê Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công nhân lao động Thành đoàn TP.HCM, sau khi nêu ra các giải pháp mà Thành đoàn đã làm được để hỗ trợ kịp thời cho NLĐ trong đại dịch Covid-19 vừa qua, đã có một số đề xuất kiến nghị.

Anh Hoàng Minh nhấn mạnh: “Cần tiếp tục nghiên cứu, nhanh chóng ban hành các chính sách an sinh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là các chính sách “giữ chân” NLĐ, phát triển thị trường lao động ổn định, bền vững. Như hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ tiền thuê nhà, cũng như chính sách xây nhà công nhân, chính sách hỗ trợ phát triển các khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân đạt chuẩn (giảm tiền điện nước để có chính sách trợ giá và đầu tư thiết chế văn hóa chung của khu), hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, hỗ trợ giảm chi phí tuyển dụng lao động...”.

Văn Ngô Thị Diễm, đại diện thanh niên công nhân của Công ty cổ phần may xuất khẩu Long An, đề xuất cần khẩn trương thực hiện các gói chính sách hỗ trợ người dân, DN đã ban hành; không để đứt gãy quá nhiều chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và chuỗi lao động. Cụ thể là có hướng dẫn về hộ chiếu vắc xin, có phương án hỗ trợ DN trong việc tuyển dụng, mời quay lại làm việc, đào tạo và giữ chân lực lượng lao động, để đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cử tri Nguyễn Mạnh Toàn, Trung tâm kỹ thuật thông tin công nghệ cao, Binh chủng thông tin liên lạc, gửi gắm: “Với tốc độ số hóa như hiện nay sẽ có những công việc mà máy móc và công nghệ có thể hoàn toàn thay thế con người. Chính vì thế, công nhân cần được nâng cao tay nghề, chất lượng chuyên môn của mình. Điều tôi muốn hỏi là đã có những chương trình nào để hỗ trợ nâng cao tay nghề, và chúng ta cũng cần có các chương trình đưa ra định hướng, tầm nhìn cho thanh niên công nhân, vì cái khó ở đây là công nhân đi làm từ sáng đến tối nên việc để tự nâng cao tay nghề sẽ khó khăn”.

Quan trọng nhất là nhà ở cho công nhân

Từ kiến nghị của anh Hoàng Minh nói trên, anh Nguyễn Mạnh Giàu, kỹ thuật bộ phận lắp ráp Công ty Foster tỉnh Bình Dương, đặt vấn đề: “Tôi thấy hiện nay Nhà nước rất quan tâm các chính sách liên quan đến thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân. Nhưng làm sao để cụ thể hóa các chính sách đó thiết thực hơn, đặc biệt là các vấn đề về nhà ở cho các thanh niên xa quê như chúng tôi”.





Cùng sự quan tâm, cử tri Trần Thị Cẩm Hiền, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, cho rằng đa số thành phần lao động đều từ các địa phương đến thì vấn đề quan trọng ở đây là nhà ở. Trong dịch bệnh, tổ chức Đoàn đã có hỗ trợ rất nhiều, nhưng việc thành lập khu lưu trú còn gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri Hiền đề xuất cần có nhiều chính sách để khuyến khích tổ chức, vận động người dân xây dựng khu lưu trú văn hóa cho công nhân.

Cầu nối của người lao động

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, cho biết bước sang giai đoạn mới, giai đoạn phục hồi và phát triển, hàng loạt chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ triển khai nhằm hướng đến đối tượng cần hỗ trợ, trong đó có NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, DN, các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Ủy viên T.Ư Đảng, đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng qua các ý kiến trao đổi thảo luận nổi bật lên 2 nhóm vấn đề lớn. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến chính sách tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và đào tạo lại cho thanh niên công nhân để kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường lao động, thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN sau đại dịch. Đây là nhóm vấn đề hết sức quan trọng.

Anh Tuấn thông tin thời gian vừa qua tại kỳ họp bất thường của Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có việc tăng cường đầu tư mạnh cho những cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia, và khi có những hạ tầng giao thông mới, sẽ tạo nên những không gian phát triển mới, từ đó thuận lợi hơn cho quá trình di chuyển lao động, dân cư; tránh tích tụ lao động, dân cư ở những đô thị lớn quá nhiều.

Đến dự tọa đàm có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Danh Tú; Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An.

“Các bạn đề cập đến nhiều về chính sách nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân. Việc này trên cơ sở kiến nghị của các địa phương thì Quốc hội cũng đã đưa ra trong gói phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, về thể chế và các chính sách cụ thể để triển khai hiệu quả thì cũng cần có nhiều điều phải tháo gỡ. Trong kỳ họp tới đây Quốc hội cũng sẽ thảo luận và thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, tạo hành lang thuận lợi hơn cho việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân”, anh Tuấn chia sẻ.

“Chúng tôi xin hứa sẽ đồng hành cùng các bạn, hỗ trợ và là cầu nối giữa thanh niên công nhân với Đảng, Nhà nước, chính quyền ở địa phương”, anh Tuấn khẳng định và cho biết các ý kiến phát biểu tại tọa đàm hôm nay cũng như trên cổng tiếp nhận mà T.Ư Đoàn và nhóm đại biểu Quốc hội trẻ đã mở, tất cả sẽ được tổng hợp thành báo cáo chung và kiến nghị đến các cơ quan có liên quan của Quốc hội, cũng như gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kỳ họp sắp tới.