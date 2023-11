Noo Phước Thịnh lên tiếng khi bị Đỗ Hiếu 'cấm' hát 8 ca khúc hit

Ồn ào liên quan đến bản quyền âm nhạc giữa Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu được khán giả quan tâm FBNV

Noo Phước Thịnh cho biết từ ngày Đỗ Hiếu đăng tải dòng trạng thái về vấn đề bản quyền âm nhạc, nhiều khán giả cho rằng Noo Phước Thịnh "hát chùa" suốt thời gian qua. Ban đầu, giọng ca 8X chọn im lặng. Song ở hiện tại, khi câu chuyện bị đẩy đi xa, anh quyết định lên tiếng.



Noo Phước Thịnh khẳng định, từ trước đến nay, theo nguyên tắc mỗi show diễn ban tổ chức đều phải xin giấy phép của Sở Văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu ủy quyền để nhận tiền tác quyền.

“Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà tôi biểu diễn từ trung tâm này. Tôi cũng trả tác quyền cho các nhạc sĩ khác thông qua trung tâm trong mỗi lần biểu diễn”, Noo Phước Thịnh phản hồi.

Noo Phước Thịnh chia sẻ thêm bản thân buồn và tiếc những bản hit đã gắn bó một thời nhưng hiểu quy tắc của cuộc đời: có đến thì có đi

Giọng ca 8X chia sẻ mỗi ca khúc anh mua độc quyền 2 năm. Sau khi hết hạn, việc có tái ký độc quyền hay ký tác quyền hay không là thỏa thuận giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Theo Noo Phước Thịnh, câu chuyện yêu cầu tái ký mới được Đỗ Hiếu trao đổi với phía anh cách đây một tháng, thông qua người quản lý. “Tuy nhiên, tôi quyết định không tái ký độc quyền, vì một số lý do”, nam ca sĩ cho hay.

Thời điểm hiện tại, Noo Phước Thịnh chưa có ý định tiếp tục sử dụng độc quyền các ca khúc này. Khi nào có nhu cầu, quán quân The Remix 2016 cho biết sẽ trao đổi lại với phía nhạc sĩ và hoàn toàn tôn trọng các quy định về tác quyền biểu diễn của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh cho biết chỉ ký quyền biểu diễn với các công ty nhạc số, còn lại quyền tác giả thì do nhạc sĩ tự ký với các đơn vị này.

Noo Phước Thịnh chia sẻ anh hiểu mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi khi hợp tác với nhau. Vì vậy nam ca sĩ luôn tôn trọng chất xám của nhạc sĩ, đồng thời trân trọng các tác phẩm mà mình hát.

Đỗ Hiếu tuyên bố Noo Phước Thịnh sẽ không được sử dụng 8 bài hát mà anh sáng tác vì đã hết thời gian độc quyền

Khi chúng tôi liên hệ với Đỗ Hiếu để lắng nghe thêm những chia sẻ của nhạc sĩ, người đại diện cho biết sẽ phản hồi sau.

Trước đó, Đỗ Hiếu gây chú ý khi đăng tải bài viết về vụ bản quyền 8 ca khúc Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay và Như phút ban đầu. Nam nhạc sĩ cho biết đây là những bài hát được trình bày bởi Noo Phước Thịnh nay đã hết độc quyền 2 năm. Đỗ Hiếu chia sẻ thêm trong suốt thời gian dài hai bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng.

“Nên kể từ ngày 28.10.2023, tôi xin thông báo mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. Hy vọng phía bên ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ việc biểu diễn các ca khúc nêu trên”, Đỗ Hiếu nhấn mạnh.