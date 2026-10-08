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    Novaland tố cáo người tung tin sai sự thật, một Facebooker bị mời làm việc
    VideoThời sự

    Novaland tố cáo người tung tin sai sự thật, một Facebooker bị mời làm việc

    Trần Kha
    Trần Kha
    Công an vừa mời làm việc một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland lên mạng xã hội nhằm "câu like", "câu view".

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