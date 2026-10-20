NPK Cà Mau của PVCFC được Úc cấp chứng nhận Level 1

PVCFC cho biết đến nay đã tiêu thụ gần 277.000 tấn urê tại Úc, tăng khoảng 43% so với năm 2025 ẢNH: NGỌC DUYÊN

Theo thông tin PVCFC công bố, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (DAFF) đã cấp chứng nhận Level 1 áp dụng cho NPK và Urê hạt đục Cà Mau, đồng thời ghi nhận mã định danh doanh nghiệp AEI VN0001FE. Mã này giúp nhận diện doanh nghiệp và liên kết với từng lô hàng trong hệ thống nhập khẩu của Úc.

Trong hệ thống quản lý phân bón vô cơ nhập khẩu của Úc, Level 1 thể hiện mức rủi ro an toàn sinh học thấp. Với các lô hàng đáp ứng đầy đủ quy định, mức xếp hạng này có thể tạo điều kiện áp dụng mức can thiệp kiểm tra thấp hơn. Việc được công nhận đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát nguy cơ nhiễm bẩn, điều kiện sản xuất và hồ sơ hàng hóa trong suốt quá trình cung ứng.

PVCFC bắt đầu tiếp cận thị trường Úc bằng sản phẩm urê hạt đục. Doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu vào Úc từ tháng 4.2024 và ban đầu đạt Level 2. Đến ngày 7.3.2025, sản phẩm được nâng lên Level 1. Việc bổ sung NPK vào phạm vi được công nhận tiếp nối quá trình này, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đưa thêm sản phẩm vào thị trường.

NPK Cà Mau được vinh danh sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2026 sau khi sản phẩm Đạm Cà Mau đã đạt danh hiệu này trong 7 kỳ xét chọn liên tiếp ẢNH: NGỌC DUYÊN

PVCFC cho biết đến nay đã tiêu thụ gần 277.000 tấn urê tại Úc, tăng khoảng 43% so với năm 2025. Doanh nghiệp cho rằng kết quả này có đóng góp từ chất lượng sản phẩm, khả năng tổ chức nguồn hàng, phối hợp vận chuyển, giao nhận và chăm sóc khách hàng sau bán. Tuy nhiên, mức tăng sản lượng và khả năng mở rộng thị trường NPK trong thời gian tới còn phụ thuộc vào nhu cầu, cạnh tranh và việc đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của đối tác.



Úc là thị trường đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học đối với hàng hóa nhập khẩu. Để duy trì chất lượng trong quá trình vận chuyển, doanh nghiệp cần phối hợp giữa nhà máy, kho bãi, đơn vị vận tải và khâu giao nhận, đồng thời bảo đảm hồ sơ của từng lô hàng đầy đủ, nhất quán, giúp PVCFC và các đối tác chủ động hơn trong kế hoạch cung ứng. Việc NPK được công nhận tại Úc là một cơ sở bổ sung để củng cố uy tín sản phẩm, trong bối cảnh thị trường NPK trong nước và quốc tế đang cạnh tranh gay gắt.