Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

NSND Đinh Bằng Phi qua đời

Anh Vũ
Anh Vũ
25/12/2025 16:01 GMT+7

Sáng 25.12, NSND Đinh Bằng Phi - cây đại thụ được mệnh danh là 'pho từ điển sống' của nghệ thuật hát bội - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở tuổi 87 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật tuổi già.

Sinh năm 1938 tại Đồng Tháp, NSND Đinh Bằng Phi tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc gia Sài Gòn nhưng lại dành trọn đời mình cho nghệ thuật tuồng cổ. Với vốn Hán học và cổ văn uyên thâm, năm 1969, ông trở thành chủ nhiệm lớp hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1971, ông thành lập Ban hát bội Đinh Bằng Phi, đưa tiếng vang của các vở diễn như Trưng Nữ Vương, Giang Tả cầu hôn đi khắp lục tỉnh.

NSND Đinh Bằng Phi qua đời - Ảnh 1.

NSND Đinh Bằng Phi (1938 - 2025)

ẢNH: TGCC

Hơn nửa thế kỷ tận hiến, ông để lại di sản đồ sộ với hơn 30 vai diễn mẫu mực và hàng loạt kịch bản đạt giải thưởng quốc gia như Trần Bình Trọng tuẫn tiết, Cánh tay Vương Tá, Dũng khí Đặng Đại Độ… Ông còn là nhà nghiên cứu bền bỉ khi dày công sưu tầm, hoàn chỉnh các vở tuồng kinh điển như Tứ linh hội, Lưu Kim Đính… Sự kết hợp giữa tư duy sư phạm và tâm hồn nghệ sĩ đã giúp ông đưa hát bội đến gần hơn với thế hệ trẻ qua các chuyên đề diễn thuyết đầy tâm huyết.

NSND Đinh Bằng Phi qua đời - Ảnh 2.

NSND Đinh Bằng Phi và Kim Cương

ẢNH: TGCC

Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Nhà nước đã phong tặng ông danh hiệu NSƯT năm 1993 và NSND năm 2002. 

Lễ viếng NSND Đinh Bằng Phi diễn ra từ chiều 25.12 tại chùa Bảo Long (Gò Vấp cũ, TP.HCM); lễ động quan cử hành sáng 28.12, sau đó đưa ông về an táng tại Hoa viên Bình Dương.

Tin liên quan

NSND Đinh Bằng Phi một đời vì hát bội

NSND Đinh Bằng Phi một đời vì hát bội

Sáng qua 18.11, Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức buổi triển lãm ảnh và tọa đàm về NSND Đinh Bằng Phi , một nghệ sĩ nổi tiếng của nghệ thuật hát bội .

Khám phá thêm chủ đề

Đinh Bằng Phi NSND Đinh Bằng Phi qua đời Hát bội nghệ thuật tuồng cổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận