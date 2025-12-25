NSND Đinh Bằng Phi qua đời

Sinh năm 1938 tại Đồng Tháp, NSND Đinh Bằng Phi tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc gia Sài Gòn nhưng lại dành trọn đời mình cho nghệ thuật tuồng cổ. Với vốn Hán học và cổ văn uyên thâm, năm 1969, ông trở thành chủ nhiệm lớp hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1971, ông thành lập Ban hát bội Đinh Bằng Phi, đưa tiếng vang của các vở diễn như Trưng Nữ Vương, Giang Tả cầu hôn đi khắp lục tỉnh.



NSND Đinh Bằng Phi (1938 - 2025) ẢNH: TGCC

Hơn nửa thế kỷ tận hiến, ông để lại di sản đồ sộ với hơn 30 vai diễn mẫu mực và hàng loạt kịch bản đạt giải thưởng quốc gia như Trần Bình Trọng tuẫn tiết, Cánh tay Vương Tá, Dũng khí Đặng Đại Độ… Ông còn là nhà nghiên cứu bền bỉ khi dày công sưu tầm, hoàn chỉnh các vở tuồng kinh điển như Tứ linh hội, Lưu Kim Đính… Sự kết hợp giữa tư duy sư phạm và tâm hồn nghệ sĩ đã giúp ông đưa hát bội đến gần hơn với thế hệ trẻ qua các chuyên đề diễn thuyết đầy tâm huyết.

NSND Đinh Bằng Phi và Kim Cương ẢNH: TGCC

Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Nhà nước đã phong tặng ông danh hiệu NSƯT năm 1993 và NSND năm 2002.

Lễ viếng NSND Đinh Bằng Phi diễn ra từ chiều 25.12 tại chùa Bảo Long (Gò Vấp cũ, TP.HCM); lễ động quan cử hành sáng 28.12, sau đó đưa ông về an táng tại Hoa viên Bình Dương.