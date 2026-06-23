NSND Hồng Lựu hát ví, giặm về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Không chỉ tái hiện câu chuyện bi tráng về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, Khoảng trời con gái còn góp phần đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2014 - đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Tiếng hát ví, giặm da diết của NSND Hồng Lựu đã để lại nhiều xúc động trong lễ ra mắt vở diễn ẢNH: QUẢNG HÀ

Trước thềm chuỗi lưu diễn tại Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), vở diễn tiếp tục gợi mở câu chuyện về sức sống của di sản trong đời sống đương đại, qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Khoảng trời con gái được nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại chắp bút sau hàng chục năm sưu tầm, nghiên cứu tư liệu về Ngã ba Đồng Lộc và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong ngày 24.7.1968. Tác giả cho biết vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật và phương tiện kỹ thuật hiện đại, trên cơ sở phục hiện sự thật lịch sử một cách trung thực, đồng thời khai thác tối đa ngôn ngữ địa phương và những thủ pháp nghệ thuật giản dị.

Ngã ba Đồng Lộc từng là "tọa độ lửa" trên tuyến chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Trong hoàn cảnh ấy, câu chuyện về 10 cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và lý tưởng sống của tuổi trẻ VN.

Từ kịch nói ban đầu, tác phẩm được NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, do NSND Lê Hùng dàn dựng. Năm 2018, lần đầu công diễn, vở diễn thu hút hơn 6.000 khán giả.

Poster vở diễn ẢNH: BTC

Trở lại lần này, Khoảng trời con gái được làm mới bằng nhiều thủ pháp sân khấu đương đại. Các diễn viên không chỉ tương tác với nhau mà còn kết nối trực tiếp với khán giả, hệ thống màn hình LED và ánh sáng hiện đại. Ngôn ngữ sân khấu được tiết chế, cô đọng hơn, trong khi chất thơ của dân ca ví, giặm vẫn là mạch cảm xúc xuyên suốt.

Một điểm đáng chú ý của dự án là nỗ lực đưa dân ca ví, giặm ra khỏi không gian bảo tồn truyền thống để bước vào đời sống hôm nay bằng hình thức sân khấu hóa.

Theo NSND Hồng Lựu, phiên bản mới có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ, trong đó có các em nhỏ từ 9 - 12 tuổi. "Chúng tôi muốn truyền lại tri thức văn hóa, lòng biết ơn và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với các em hôm nay", bà chia sẻ.

Theo kế hoạch, Khoảng trời con gái sẽ công diễn tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) ngày 19.7, Nhà hát Chèo Hưng Yên ngày 20.7, Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình) ngày 21.7 và Nhà hát Lam Sơn (Thanh Hóa) ngày 22.7.

12 năm sau khi dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, câu chuyện bảo tồn không còn chỉ là lưu giữ những làn điệu cổ. Những thể nghiệm như Khoảng trời con gái cho thấy một hướng đi mới: để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, đối thoại với công nghệ, sân khấu hiện đại và thế hệ công chúng hôm nay.