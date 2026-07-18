NSND Kim Cương - Tượng đài của kịch nói miền Nam: Lay động khán giả trẻ

Sau này NSND Kim Cương cao tuổi nên không đi diễn nữa, vì vậy khán giả trẻ hiếm khi được gặp trực tiếp. Nhưng thỉnh thoảng trong những buổi tọa đàm hoặc chương trình đặc biệt thì Kim Cương vẫn xuất hiện trong vài trích đoạn, thế là lớp trẻ có dịp được gặp một "huyền thoại" sân khấu. Và họ cũng khóc như mưa y như thế hệ trước từng khóc khi xem kịch Kim Cương. Hoặc nếu không xem trực tiếp trên sàn diễn thì các bạn trẻ vẫn có thể xem trên YouTube hiện đang có bản gốc của vở Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo, Dưới hai màu áo, là 3 vở kinh điển. Nhờ đó, kịch Kim Cương không hề bị mất kết nối với khán giả trẻ.

NSND Kim Cương và Bảo Anh trong vở Trà hoa nữ do sân khấu IDECAF tái dựng thu hút đông đảo khán giả Ảnh: H.K

Bạn Lê Minh Trí (35 tuổi), ở Tây Ninh lên TP.HCM sinh sống, nói: "Tôi xem Lá sầu riêng và Bông hồng cài áo, thấy bà Kim Cương diễn rất mộc mạc nhưng làm người ta khóc. Đó là những vở nằm lòng của thế hệ ba mẹ tôi, và đến thế hệ tôi thì vẫn thấy gần gũi, bởi những câu chuyện gia đình, tình mẫu tử, không bao giờ lạc hậu. Xem kịch thấy rõ năng lượng tích cực được truyền vào mình, và mình học theo những bài học đạo đức. Đặc biệt tôi thích nhất từ ngữ trong kịch Kim Cương, mang đặc trưng rất rõ chất miền Nam chứ không chung chung, nhàm chán như nhiều tác phẩm kịch và phim sau này. Tôi xem kịch mà nhớ lại lời ông bà cha mẹ mình từng nói, và tôi sợ sau này sẽ mai một đi. Văn hóa là thứ làm người ta nhớ lâu nhất, ấn tượng hơn cả cốt truyện".

Bạn Nguyễn An Sơn (27 tuổi, sống tại TP.HCM) xem đi xem lại nhiều lần những vở kịch Kim Cương trên YouTube, và nhận xét: "Tôi thích kịch Kim Cương không chỉ vì nó gây cảm động, mà còn vì các vở kịch đều chỉn chu đến mức đáng nể. Ngoài ra, thế hệ trẻ chúng tôi còn học ở nghệ sĩ Kim Cương tấm lòng nhân ái, giúp đỡ biết bao mảnh đời cơ khổ. Tóm lại, chúng tôi xem kịch Kim Cương không chỉ là giải trí, mà còn thấy trong đó nhiều bài học nhân văn không hề lạc hậu giữa thời đại mới, thời đại mà lớp trẻ chúng tôi dễ bị dẫn dắt theo những trend, những tác phẩm công nghệ xàm xàm dễ cuốn hút trên mạng nhưng thiếu chiều sâu".

Ái Như (trái) và Hoàng Vân Anh trong vở Bông hồng cài áo, bản dựng mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt Ảnh: H.K

Bạn Vũ Ngọc Khoa (23 tuổi, sống tại TP.HCM), sau khi xem chương trình tọa đàm về NSND Kim Cương vào tháng 2.2026 từng tâm sự: "Tôi quá may mắn khi được nhìn thấy Kim Cương trên sân khấu, bởi bà đã "ở ẩn" khá lâu. Xem trên YouTube làm sao "đã" bằng trông thấy bà diễn trực tiếp, tôi nghĩ có lẽ rất ít khán giả trẻ được cơ hội như tôi. Bà đúng là một "huyền thoại". Nhìn bà diễn, tôi có cảm giác không hề diễn chút nào, mà y như một bà nội, bà ngoại, một người mẹ đang xuất hiện với chúng tôi, đang sống, đang gần gũi chúng tôi trong một gia đình, giản dị, chân thành, yêu thương, ấm áp. Bà "dạy" chúng tôi rất nhiều nhưng không hề có cảm giác đang "dạy", cứ thủ thỉ tâm tình, cứ nhẹ nhàng mà lấy nước mắt chúng tôi. Thật sự thế hệ trẻ như tôi nhiều người thường đối kháng với những lời dạy dỗ, giáo điều, nhưng Kim Cương thì có một thứ ngôn ngữ khác, biến những lời dạy thành nhẹ tênh, dễ cảm. Chúng tôi xem những thứ trên mạng thì đầy màu sắc, âm nhạc, tưng bừng, nhưng xem kịch Kim Cương bắt buộc phải sống chậm lại, ban đầu có thể hơi khó, nhưng khi đã thâm nhập được rồi thì trái tim tự nhiên tan chảy. Chậm hay nhanh đâu còn quan trọng nữa, quan trọng là tác phẩm có chạm được vào trái tim hay không, và khi màn nhung khép lại, khi tắt màn hình đi, thì cái gì còn đọng lại. Điều này không dễ chút nào. Thế giới mạng rần rần vậy chứ có khi không đọng lại gì. Còn kịch Kim Cương thì đọng lại như đã lọc hết mọi thứ vặt vãnh chung quanh".

Nghe thế hệ khán giả trẻ nói, chợt giật mình nhận ra một thứ nghệ thuật lấp lánh vượt thời gian. Và có thể kết luận không ngoa như đạo diễn Quang Thảo: "Tôi nghĩ 100 năm mới xuất hiện một người như nghệ sĩ Kim Cương và nghệ sĩ Thanh Nga. Tất nhiên, sân khấu chúng ta có rất nhiều viên ngọc đẹp, nhưng với hai nghệ sĩ này thì ánh sáng đã vượt trên tất cả".