NSND Lê Khanh: 'TP.HCM không cho tôi… về hưu'

6 năm trở lại đây, nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng của sân khấu phía bắc Lê Khanh đã trở thành gương mặt quen thuộc với điện ảnh phía nam khi liên tục được mời đảm nhận các vai chính hoặc thứ chính trong nhiều dự án phim đình đám. Tiêu biểu là vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu 5 đã mang về cho chị giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 22, hay vai bà mẹ chồng quyền lực trong Gái già lắm chiêu 3 đã góp phần đưa doanh thu bộ phim cán mốc 165 tỉ đồng...

Lê Khanh trong Gái già lắm chiêu 5 - Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 22 Ảnh: NVCC

"TP.HCM đã mang tới mùa xuân thứ 2 thật rực rỡ cho những nghệ sĩ gạo cội như Hồng Đào, Lê Khanh…", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mới đây nói với Thanh Niên.

"Tình cũ không rủ cũng tới"

Điện ảnh phía nam thật ra không phải là địa hạt lạ với Lê Khanh, nếu không muốn nói còn là "người lạ quen biết". Năm 1988, sau khi hoàn thành cam kết với Nhà hát Tuổi Trẻ về việc "không được đi đóng phim" trong 10 năm (từ 1978 - 1988) để chuyên tâm cho sân khấu kịch, Lê Khanh rộn ràng trở lại phim trường với cùng lúc 3 bộ phim. Từ đó đến năm 1995, chị liên tục góp mặt trong các bộ phim sản xuất tại TP.HCM hoặc quay tại các tỉnh miền Tây như Ám ảnh, Có một tình yêu như thế, Dòng sông hoa trắng, Săn bắt cướp, Chiếc mặt nạ da người, Bản tình ca cuối cùng, Bên dòng sông Trẹm… Nhiều phim trong số đó chị đóng chung với các nam diễn viên nổi tiếng của miền Nam như Chánh Tín, Thương Tín… hay các ngôi sao thuộc dòng phim thị trường như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh…

NSND Lê Khanh thị phạm diễn xuất cho diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc Ảnh: NVCC

Năm 2021, khi chị dành tới 6 tháng cộng tác cùng sân khấu kịch IDECAF (TP.HCM) và sát cánh ăn ý cùng nghệ sĩ Thành Lộc, từng có tin đồn Lê Khanh chuyển hẳn vào TP.HCM và Nhà hát Tuổi Trẻ "sắp mất Lê Khanh đến nơi". "Tin đồn đúng một phần, vì đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ có thể làm việc ở hai nơi, bởi một nơi thì đầy sâu lắng, một nơi lại sôi động…", nữ diễn viên kịch tài hoa nhớ lại.

Chị nói về mối duyên quay lại với điện ảnh phía nam: "7 năm trước, khi vừa nhận quyết định nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi Trẻ sau hơn 40 năm gắn bó, chưa kịp nghỉ xả hơi, tôi đã bất ngờ nhận được lời mời từ một ê kíp làm phim trẻ. Hai đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân thậm chí còn từ TP.HCM ra Hà Nội gặp và mời tôi đảm nhiệm một vai trong bộ phim Gái già lắm chiêu 3. Vậy là duyên cũ lại đầy, sau gần 25 năm tưởng đâu đã cạn…".

"Tình cũ không rủ cũng tới", chị nói vui.

TP.HCM giúp tôi cải thiện… bệnh "chậm"

Thành công của Gái già lắm chiêu 3 tại phòng vé với doanh thu ấn tượng, trong đó có diễn xuất thuyết phục của NSND Lê Khanh, đã đưa tới chị liên tiếp các lời mời nặng ký.

"TP.HCM nhất quyết không cho tôi được… nghỉ hưu, nên tôi lại chăm chỉ "đánh bắt xa bờ" như trước, khác chăng là giờ "đánh cá" bằng… máy bay", Lê Khanh nói vui.

Gần 25 năm quay lại phim trường phía nam, những bạn nghề cũ của chị người còn người mất, có người đã giải nghệ. "Bù lại, đã xuất hiện một thế hệ làm phim mới với các bạn trẻ giàu năng lượng sáng tạo, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, tư duy mới mẻ, máy móc - công nghệ hiện đại và đặc biệt là làm chủ một quy trình làm phim, PR phim vô cùng bài bản, tiệm cận chuẩn quốc tế", "Gái già lắm… sô" tấm tắc.

Diễn xuất biểu cảm của NSND Lê Khanh trong phim Hẹn em ngày nhật thực Ảnh: NVCC

Trong quy trình đó, nữ nghệ sĩ gạo cội không chỉ đảm nhận vai diễn mà còn kiêm luôn vai trò casting, huấn luyện diễn viên ngay trên phim trường. Đồng thời chị cũng hỗ trợ các đạo diễn/diễn viên chỉnh sửa kịch bản, phân tích nhân vật, vẽ sơ đồ cảm xúc của nhân vật để đưa tới các màn hóa thân thuyết phục…

"Thị trường làm phim sôi động của phía nam đã giúp tôi đa dạng hóa bản thân mình hơn trên cùng lúc nhiều vai trò. Ở nơi mà người ta quen nghĩ là làm, làm ngay, làm luôn và làm rất nhanh, càng làm càng ham, quả là mình cũng được kéo đi nhanh hơn, năng nổ hơn, như một hiệu ứng dây chuyền. Có hôm đứng lớp hăng quá, tôi còn thao thao bất tuyệt tận 7 tiếng liền, bỏ cả ăn trưa. Bản tính tôi xưa nay vốn thong dong chậm rãi, cẩn thận ý tứ, nhìn trước ngó sau, vậy mà sau 6 năm làm phim cùng các bạn trẻ TP.HCM, bệnh "chậm" đó bỗng được cải thiện thấy rõ. Nhiều đồng nghiệp cũ của tôi ở Nhà hát Tuổi Trẻ còn phải kêu lên: "Sao dạo này chị… nhanh thế!", "Chả bù cho ngày xưa chị nói chậm đến nỗi làm chúng em sốt hết cả ruột"..., NSND Lê Khanh chia sẻ với Thanh Niên.

Nữ diễn viên Hẹn em ngày nhật thực thích thứ nắng sớm mở đầu một ngày mới ở TP.HCM: "Sáng nào mở cửa ra cũng thấy phấn chấn, ngày nào cũng như là ngày đầu tiên ở đây. Khí hậu, con người, mọi thứ đều cho cảm giác vui tươi, ấm sáng, sôi nổi và tràn đầy năng lượng tích cực…".

Định nghĩa Sài Gòn - TP.HCM, Lê Khanh không chọn các định danh quen thuộc như người ta vẫn thường hay nói: Thành phố trẻ, thành phố mở, thành phố không ngủ… Chị gọi TP.HCM là "ngôi nhà thứ hai" của chị. "Có hai mùa vẫn đi về", gần 40 năm qua vẫn đi về… (còn tiếp)