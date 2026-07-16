NSND Lệ Thủy: 'Tôi đâu có giàu, chỉ bớt ăn xài để làm từ thiện'

NSND Lệ Thủy sinh ra ở Bình Minh (Vĩnh Long), nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ cùng đàn em lên Sài Gòn lập nghiệp. Là chị cả của bảy người em, bà sớm quen với việc quán xuyến nhà cửa để cha mẹ yên tâm mưu sinh. Những ngày bồng em ra khu Khánh Hội (Q.4 cũ), cô bé Lệ Thủy thường lân la nghe các nhóm đờn ca tài tử rồi say sưa ca theo.

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương trong vở Sông dài ẢNH: H.K

Không ngờ, giọng hát ấy lọt vào tai nghệ sĩ Tư Long. Ông đưa bà đến học với thầy đờn Năm Truyền, rồi tiếp tục rèn nghề cùng thầy đờn Tám Đen - những nhạc sĩ danh tiếng của sân khấu cải lương thời bấy giờ. Mới 13 tuổi, Lệ Thủy đã theo gánh hát và bước lên sân khấu trong vai kép con.

Chất giọng kim pha thổ trong trẻo, ngọt ngào nhanh chóng giúp bà được các hãng đĩa chú ý. Chỉ mới 14 tuổi, Lệ Thủy đã thu âm nhiều bài vọng cổ và tuồng cải lương; một năm sau trở thành đào chính của đại bang Kim Chung.

Năm 16 tuổi, bà đoạt giải Thanh Tâm danh giá cùng NSƯT Thanh Sang. Về sau, bà ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn ăn ý với NSƯT Minh Phụng, NSND Minh Vương và trở thành một trong những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, NSND Lệ Thủy vẫn chưa một ngày rời xa sân khấu, vẫn được nhiều thế hệ khán giả dành trọn tình yêu thương.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, NSND Lệ Thủy lần đầu chia sẻ về biến cố sức khỏe mà bà âm thầm trải qua giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

* Có lẽ ít người biết bà từng gặp một tai nạn khá nghiêm trọng vào năm 2021...

- NSND Lệ Thủy: Đúng rồi. Vừa qua tết 2021 được ít bữa thì tôi bị tai nạn. Hôm đó tôi ngồi sau xe máy do người nhà chở, bất ngờ một chiếc taxi từ phía sau tông vào. Tôi ngã xuống trong tư thế ngồi nên cột sống bị chấn động. Vậy mà tôi cũng không làm khó cậu tài xế, chỉ bảo: "Thôi, con đi đi", vì sợ cậu ấy không có tiền bồi thường. Lúc đó tôi đeo khẩu trang kín mít nên chẳng ai nhận ra mình là nghệ sĩ.

Người nhà đưa tôi thẳng vào Bệnh viện Chợ Rẫy vì lúc ấy bắt đầu đau dữ dội. Bác sĩ kết luận tôi bị xẹp đĩa đệm khá nặng. Tôi phải nằm điều trị suốt hai, ba tháng, rồi kéo cột sống, kéo chân... Có lúc còn đùa, chắc xuất viện xong mình thành "người mẫu chân dài" quá! Nhưng nói vui vậy thôi chứ đau lắm. Có thời gian tôi phải chống gậy, đêm nào cơn đau cũng hành, nhiều bữa chỉ biết nằm khóc một mình.

Rồi dịch Covid-19 bùng phát, cả thành phố im ắng. Tôi cũng không nói với ai chuyện mình bị tai nạn, chỉ ở nhà âm thầm điều trị. Nói thiệt, lúc đó tôi sợ lắm. May mắn là sức khỏe dần hồi phục. Tôi luôn nghĩ mình được trời, Phật thương, nên biết ơn lắm và cũng luôn tin vào sự chở che của đấng thiêng liêng.

NSND Lệ Thủy và NSND Trọng Hữu trong vở Hàn Mặc Tử ẢNH: H.K

* Sau biến cố ấy, điều gì giúp bà trở lại với sân khấu? Khán giả vẫn thấy bà đi hát đều đặn...

- Cũng không thể như trước được chứ. Hồi xưa, hễ bà con ở vùng sâu vùng xa mời là tôi ít khi từ chối. Tôi cứ nghĩ người ta thương mình, muốn gặp mình mà mình phụ lòng thì kỳ lắm. Giờ đi hát không còn vì tiền nữa, mà vì tình cảm của bà con dành cho mình.

Nhưng cột sống giờ có "tỳ vết" rồi thì cũng phải biết cưng nó một chút, đi ít lại một chút. Mỗi lần đi hát về là đau, có hôm phải chườm đá, có hôm về tới nhà chẳng buồn tắm rửa, nằm nghỉ trước rồi khỏe mới ngồi dậy được. Bây giờ tôi chủ yếu hát ở các chùa, các hội chợ thương mại, tuần nào cũng có vài buổi, vậy là vui rồi.

NSND Lệ Thủy: Tôi chưa bao giờ mê hàng hiệu

* Nhiều người vẫn nhắc đến sự giản dị của bà. Thật sự bà không có thói quen dùng hàng hiệu?

- Thiệt mà! Tôi chưa bao giờ mê hàng hiệu. Tiền thì cũng đủ mua, nhưng tôi nghĩ để dành làm từ thiện vui hơn. Một cái bóp vài ba triệu, có khi cả chục triệu đồng, thôi tôi mua cái vài trăm ngàn là xài được rồi. Nón, áo quần hay giày dép cũng vậy, cứ ra chợ hoặc siêu thị, thấy cái nào đẹp, hợp vai diễn thì mua. Xài một thời gian lại đem tặng người khác, thấy nhẹ lòng.

Tiền dư ra thì dành giúp bà con nghèo. Người ta thấy tôi làm từ thiện nhiều chứ thật ra tôi đâu có giàu. Chẳng qua tôi bớt chi tiêu cho mình, rồi vận động thêm bạn bè cùng góp sức để giúp được nhiều người hơn.

NSND Lệ Thủy và nghệ sĩ Minh Cảnh trong vở Đêm lạnh chùa hoang ẢNH: H.K

* Có lẽ chính sự giản dị ấy khiến khán giả càng thêm yêu mến bà. Mới đây, bà đến xem vở kịch Sông dài của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Điều gì khiến bà xúc động đến vậy?

- Tôi khóc suốt vở diễn. Không chỉ vì câu chuyện trong vở rất cảm động, mà còn vì thương đồng nghiệp. Thời buổi này làm sân khấu cực lắm. Anh chị em nghệ sĩ phải moi tim, moi óc nghĩ đủ cách để có một vở diễn hay, kéo khán giả đến rạp.

Tôi chỉ mong sân khấu kịch lúc nào cũng sáng đèn, có thêm nhiều vở diễn tử tế như Sông dài. Còn cải lương thì còn khó khăn hơn nhiều. Tôi chỉ mong các bạn nghệ sĩ trẻ ráng giữ lửa nghề, đừng để cải lương mai một. Gánh nặng giờ đặt lên vai các bạn, nên xin hãy cố gắng thật nhiều.

Xin cảm ơn NSND Lệ Thủy. Chúc bà luôn đủ sức khỏe để tiếp tục đứng trên sân khấu và giữ trọn mối duyên với khán giả qua những vai diễn cùng nghĩa tình của một người nghệ sĩ.