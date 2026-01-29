Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'

Thạch Anh
Thạch Anh
29/01/2026 11:17 GMT+7

Tối 28.1, cầu truyền hình 'Hai tay xây dựng một sơn hà' được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử gồm Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TP.HCM.

Hai tay xây dựng một sơn hà là chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (Cao Bằng), đánh dấu khoảnh khắc Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn truyền đi thông điệp có sức lan tỏa rộng lớn: tiếp tục khẳng định một phương pháp cách mạng đã đưa dân tộc vượt qua “đêm dài nô lệ”, đồng thời khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững hôm nay.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Vân Khánh, Thanh Ngọc, Hoàng Hải, Bảo Trâm…

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 1.

Chương trình mở đầu bằng ca khúc Bác Hồ Người cho em tất cả - Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, với màn hòa giọng của NSƯT Đăng Dương, Đỗ Tố Loan, Hoàng Hải, Thanh Ngọc... như một lời tri ân dành cho công lao của Bác

Ảnh: BTC

Chương 1 - Đôi tay vạch đường - nhắc về khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ, xác định kẻ thù, chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng - quyết sách - phương pháp, nơi “đôi tay” của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 2.

NSND Phạm Phương Thảo gây xúc động khi thể hiện ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác tại cầu truyền hình Nghệ An. Câu chuyện về Bác còn được tái hiện qua các ca khúc như Dấu chân phía trước (Hồ Trung Dũng)

Ảnh: BTC

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 3.

Chương trình tái hiện các cột mốc trong chặng đường hoạt động của Bác Hồ. Trong đó, đáng chú ý là năm 1941, khi Người trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Pó qua giọng hát của NSƯT Lan Anh gây xúc động cho khán giả

Ảnh: BTC

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 4.

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ “kể lại lịch sử”, mà “mở một cuộc đối thoại với hiện tại”. Ê kíp sử dụng thủ pháp “người thật - việc thật” tạo độ tin cậy, chạm cảm xúc cho khán giả

Ảnh: BTC

Chương 2 - Vòng tay nhân dân - làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 5.

Phong trào đấu tranh kiên cường của dân tộc được tái hiện trên sân khấu lớn ở Cao Bằng. Ban tổ chức đã chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu

Ảnh:

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 6.

NSND Quang Thọ thể hiện ca khúc Ba Đình nắng tại điểm cầu ở Hà Nội, gợi nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc

Ảnh: BTC

Chương 3 - Giương cao ngọn cờ - khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 7.

Ca khúc Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi được trình diễn tại điểm cầu Cao Bằng, thể hiện niềm tin về một đất nước phồn vinh, hùng cường tiến vào tương lai

Ảnh: BTC

NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'- Ảnh 8.

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Ảnh: BTC

