NSND Quang Thọ gây xúc động trong 'Hai tay xây dựng một sơn hà'

Hai tay xây dựng một sơn hà là chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (Cao Bằng), đánh dấu khoảnh khắc Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn truyền đi thông điệp có sức lan tỏa rộng lớn: tiếp tục khẳng định một phương pháp cách mạng đã đưa dân tộc vượt qua “đêm dài nô lệ”, đồng thời khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững hôm nay.
Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Vân Khánh, Thanh Ngọc, Hoàng Hải, Bảo Trâm…
Chương 1 - Đôi tay vạch đường - nhắc về khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ, xác định kẻ thù, chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng - quyết sách - phương pháp, nơi “đôi tay” của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.
Chương 2 - Vòng tay nhân dân - làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Chương 3 - Giương cao ngọn cờ - khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.
