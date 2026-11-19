Những mối tình đi qua nhiều thế kỷ vẫn để lại dấu ấn trong lịch sử và ký ức văn hóa Việt Nam, từ chuyện tình gắn với vận mệnh non sông đến những cuộc chia ly, chờ đợi và lời thề thủy chung. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện ấy, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 với chủ đề Huyền sử tình yêu sẽ tái hiện những dấu mốc văn hóa, lịch sử qua nghệ thuật cải lương, kết hợp âm nhạc và các hình thức dàn dựng sân khấu.

Những thiên tình sử Việt qua ngôn ngữ cải lương

NSND Quế Trân góp mặt trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 Ảnh: T.A

Theo ban tổ chức, mở đầu chương trình là ca cảnh Tiên Rồng, gợi nhắc truyền thuyết về nguồn cội dân tộc và sự gắn kết của cộng đồng người Việt qua hai tiếng "đồng bào". Từ câu chuyện khởi nguyên, chương trình dẫn dắt khán giả đến những mối tình gắn với các bước ngoặt lịch sử. Trong đó, trích đoạn Truyền tích Cổ Loa tái hiện bi kịch Mỵ Châu - Trọng Thủy, khi tình yêu đôi lứa bị cuốn vào vòng xoáy xung đột và vận mệnh đất nước.

Nếu Hòn vọng phu khắc họa nỗi đợi chờ và lòng thủy chung của người phụ nữ có chồng ra trận, thì ca cảnh Huyền Trân công chúa đặt ra câu chuyện về sự lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và sứ mệnh lịch sử. Qua những hình tượng này, tình yêu không chỉ được nhìn từ góc độ đôi lứa mà còn gắn với trách nhiệm, sự hy sinh và những biến động của thời cuộc.

Bên cạnh đó, trích đoạn Câu thơ yên ngựa đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng trung nghĩa và sự lựa chọn đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Khép lại chương trình là tiết mục tân cổ Người Việt mình thương nhau, nối những giá trị tình nghĩa trong lịch sử với tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong đời sống hôm nay.

Ngoài những giọng ca gạo cội, chương trình còn có sự góp mặt của những giọng ca trẻ, trong đó có Chuông vàng vọng cổ - Huỳnh Thoa Ảnh: T.A

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu mến như NSND Quế Trân, NSƯT Thu Vân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Đào Vũ Thanh cùng các nghệ sĩ Châu Thanh, Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thy, Bùi Trung Đẳng, Ngân Huyền, Hoàng Khiêm, Huỳnh Thoa…

Phần dàn dựng có sự tham gia của NSƯT Lê Nguyên Đạt, đạo diễn Thanh Khang, Điền Trung và Trần Phú, với sự kết hợp giữa nghệ thuật ca diễn cải lương và các hình thức thể hiện sân khấu.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Vầng trăng cổ nhạc lần này còn tổ chức bán vé gây quỹ. Với mỗi vé bán ra, chương trình trích 100.000 đồng đóng góp cho Quỹ Chung một tấm lòng và Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ các hoạt động vì cộng đồng.

Chương trình Chuông vàng vọng cổ dự kiến diễn ra ngày 22.11 tại Nhà hát Truyền hình HTV và được phát sóng trên HTV9 lúc 21 giờ.