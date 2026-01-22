Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

NSND Quốc Hưng hát 'Đất nước hôm nay' chào mừng Đại hội Đảng

Lạc Xuân
Lạc Xuân
22/01/2026 20:00 GMT+7

NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa ra mắt MV Đất nước hôm nay, mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Với nam nghệ sĩ, âm nhạc trong ca khúc không còn là sự thể hiện cá nhân, mà trở thành một hình thức cống hiến, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc.

NSND Quốc Hưng hát 'Đất nước hôm nay' chào mừng Đại hội Đảng- Ảnh 1.

NSND Quốc Hưng và học trò Thu Hằng hòa giọng trong bản trường ca mừng Đại hội Đảng

Ảnh: BTC

Ngày 22.1, NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt MV Đất nước hôm nay. Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện cùng sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới bàn tay dàn dựng hình ảnh của đạo diễn Anh Quân.

MV Đất nước hôm nay với độ dài hơn 8 phút, kể về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại. Ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sản phẩm được xây dựng như một chỉnh thể nghệ thuật nghiêm cẩn, kết hợp âm nhạc, giọng hát và hình ảnh, hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân bằng cảm xúc lắng đọng.

Âm nhạc chính luận được kể bằng nhịp sống đương đại

Trường ca Đất nước hôm nay gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng. Từ không gian cội nguồn thiêng liêng, qua những thử thách của lịch sử đến hình ảnh đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai, tác phẩm tạo nên một dòng chảy liền mạch, có chủ đích.

Âm nhạc mang màu sắc trang nghiêm, giàu tính chính ca nhưng không khô cứng. Giai điệu được kiểm soát chặt chẽ, có những đoạn mở rộng không gian cảm xúc, có những đoạn dừng lại như để người nghe suy ngẫm. Sự chặt chẽ trong cấu trúc âm nhạc giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc thông thường, tiến gần hơn tới hình thức trường ca có "kiến trúc" tư tưởng rõ ràng.

NSND Quốc Hưng hát 'Đất nước hôm nay' chào mừng Đại hội Đảng- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung (phải) cùng NSND Quốc Trung tại buổi ra mắt MV

Ảnh: BTC

Bản thảo ban đầu của Đất nước hôm nay dài 15 phút, gần gấp đôi phiên bản hoàn chỉnh. Trong quá trình trao đổi với các nghệ sĩ và cố vấn, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã chấp nhận cắt bỏ nhiều đoạn mình rất tâm huyết để tác phẩm đạt được độ cô đọng cần thiết, dễ tiếp cận hơn với công chúng hôm nay. "Tôi không đẩy tác phẩm lên bằng âm lượng hay khẩu hiệu. Mỗi chương đều phải có lý do tồn tại, có chức năng rõ ràng trong tổng thể cảm xúc chung", anh nhấn mạnh.

Đất nước hôm nay là cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

NSND Quốc Hưng cho biết, việc nhận lời thể hiện Đất nước hôm nay trước hết xuất phát từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Trước đó, anh từng đồng hành và sản xuất 3 album âm nhạc cho nhạc sĩ này, đều đạt hiệu quả nghệ thuật tích cực.

NSND Quốc Hưng hát 'Đất nước hôm nay' chào mừng Đại hội Đảng- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa giọng solo, song ca và dàn hợp xướng giúp tác phẩm có chiều sâu

Ảnh: BTC

"Khi Thành Trung chia sẻ ý tưởng viết một tác phẩm về đất nước nhân dịp Đại hội Đảng, tôi hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích Trung viết. Quãng giọng của tôi thì Trung đã rất hiểu", NSND Quốc Hưng nói. Chính anh cũng góp ý để tác phẩm được mở rộng về cấu trúc, không chỉ viết cho một giọng nam mà có thêm giọng nữ song ca và hợp xướng, nhằm tạo nên một chỉnh thể âm nhạc đa thanh và giàu khả năng biểu đạt hơn.

NSND Quốc Hưng đánh giá cao sự chuyển biến trong sáng tác của Nguyễn Thành Trung khi từ thế mạnh trữ tình, tình ca cá nhân, anh đã mở rộng sang đề tài quê hương, đất nước. Đất nước hôm nay sử dụng nhiều tiết tấu, chuyển điệu, chuyển nhịp, đan xen giữa giọng thứ và giọng trưởng, tạo nên những lớp màu sắc đa dạng mà thống nhất.

Việc NSND Quốc Hưng song ca cùng học trò của mình là ca sĩ Thu Hằng được xem như một điểm nhấn của tác phẩm. "Thu Hằng là giọng ca được đào tạo bài bản, có kỹ thuật vững, hơi thở cổ điển tốt. Khi hát cùng nhau, hai thầy trò khá hòa quyện", anh nhận xét.

Về cảm xúc khi thể hiện Đất nước hôm nay, NSND Quốc Hưng cho biết, ca khúc như một dòng chảy lịch sử được kể lại bằng âm nhạc. "Khi cất giọng hát, tôi cảm nhận rất rõ hành trình của đất nước, từ khi hình thành bằng máu và nước mắt, qua những năm tháng cha ông kiên cường chống ngoại xâm, cho đến giai đoạn đổi mới, xây dựng và học tập để vươn lên mạnh mẽ như hôm nay", anh nói. Chính dòng chảy ấy khiến anh ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người nghệ sĩ.

Việc MV ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng càng làm cảm xúc ấy trở nên trọn vẹn. "Tôi xem đây là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc, nơi tiếng hát được đặt trong bối cảnh lớn lao của dân tộc, như một lời tri ân quá khứ và gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước", anh nhấn mạnh.

