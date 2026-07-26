NSND Tạ Minh Tâm, Lê Phương cùng 'Ánh sao Tổ quốc' lan tỏa mạch nguồn tri ân

Chương trình nghệ thuật chủ đề Ánh sao Tổ quốc diễn ra tối 25.7 tại sân vận động 30 Tháng 4, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), có sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Phương Thanh, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Võ Minh Lâm, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Lâm Phúc... và các nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Quốc Cường, Lê Phương…

Khoảnh khắc xúc động trong Ánh sao Tổ quốc

NSND Tạ Minh Tâm mở màn trong chương trình nghệ thuật Ánh sao Tổ quốc Ảnh: BTC

Đêm nghệ thuật Ánh sao Tổ quốc được đạo diễn Trần Vi Mỹ xây dựng thành 3 chương, lần lượt với các chủ đề: Đất nước những huyền thoại, Côn Đảo linh thiêng và Đảo xanh bừng sáng.

Chương đầu tiên đưa khán giả trở về với những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, nơi những hy sinh và khát vọng của một thế hệ đã trở thành những dấu son không thể phai mờ.

Hành trình ấy được tái hiện qua những câu chuyện đã trở thành biểu tượng: 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc với sự hy sinh bất tử; hình ảnh liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm cùng niềm tin vào lý tưởng sống đẹp của tuổi trẻ; hay nghi thức “truy điệu sống” của những người lính trên những con “tàu không số”, những người đã góp phần làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Hoạt cảnh Miền Nam thành đồng được dàn dựng hoành tráng trên sân khấu. Trong đó, phần diễn xuất của nghệ sĩ Lê Thiện mang lại cảm xúc cho người xem Ảnh: BTC

Mạch cảm xúc tri ân tiếp tục được nối dài qua liên khúc Miền xa thẳm - Người mẹ của tôi, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm, mang đến khoảng lặng xúc động trong chương trình. Hình ảnh những người mẹ, người vợ do NSƯT Lê Thiện và NSƯT Tuyết Thu thể hiện với những tháng năm dài đằng đẵng chờ đợi cũng gợi nhắc câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ - người đã 58 năm giữ trọn lời hẹn ước: “Đánh thắng trận này rồi anh về sẽ cưới em”.

Ca khúc Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển dưới phần thể hiện của ca sĩ Ngô Công Lâm, Nguyễn Phi Hùng và Lâm Phúc Ảnh: BTC

Chương thứ hai của đêm nghệ thuật với chủ đề Côn Đảo linh thiêng đưa khán giả đến với không gian của ký ức và sự tri ân. Sự kết hợp giữa âm nhạc và hoạt cảnh sân khấu đã tái hiện những câu chuyện về sự hy sinh, lòng kiên trung của những người từng đi qua năm tháng chiến tranh.

Đó còn là lời tri ân dành cho những người lính đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường, nhưng khi đất nước hòa bình vẫn tiếp tục cống hiến trong những vai trò mới. Tinh thần “tàn nhưng không phế” được khắc họa như một biểu tượng của nghị lực, ý chí và khát vọng đóng góp vào hành trình xây dựng đất nước.

Nhạc cảnh Tiếng vọng Côn Đảo với thủ pháp đối lập nội tâm sâu sắc. Trong không gian u tối của ngục tù, các nhân vật thể hiện tinh thần bất khuất, đấu tranh vì độc lập dân tộc Ảnh: BTC

Hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu được tái hiện trên sân khấu Ánh sao Tổ quốc khiến khán giả không khỏi xúc động Ảnh: BTC

Chương thứ ba khép lại đêm nghệ thuật Ánh sao Tổ quốc với chủ đề Đảo xanh bừng sáng, mở ra không khí tươi mới về một Côn Đảo hôm nay - nơi ký ức lịch sử hòa cùng khát vọng phát triển trong hành trình tiếp nối những giá trị của dân tộc.

Những ca khúc giàu năng lượng như Trọn đời một lòng tin yêu, Côn Đảo xanh, cát trắng nắng vàng, Hát cho hành tinh xanh, Bay qua Biển Đông và Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã tạo nên mạch cảm xúc hướng về tương lai. Qua đó, Côn Đảo hiện lên không chỉ là vùng đất ghi dấu những trang sử hào hùng, mà còn là một địa danh có vị trí đặc biệt trong hành trình bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

Ca sĩ Trung Kiên, Thanh Nguyên thể hiện ca khúc Côn Đảo xanh, cát trắng nắng vàng Ảnh: BTC

Ca sĩ Phương Vy truyền tải thông điệp ý nghĩa thông với Hát cho hành tinh xanh Ảnh: BTC