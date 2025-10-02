NSND Tạ Minh Tâm, Quốc Đại... thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ở tuổi 70 sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo Ảnh: Hội Âm nhạc TP.HCM cung cấp

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển qua đời tối 1.10 trong niềm thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp. Chia sẻ với Thanh Niên, nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM cho biết nhạc sĩ Thế Hiển là Hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM, sinh hoạt tại Chi hội 1. Nhạc sĩ Lê Anh Tú bày tỏ bản thân dù giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội 1, anh vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng và tính cách của tác giả Tóc em đuôi gà.

"NSND, nhạc sĩ Thế Hiển là một người thầy, người đàn anh đi trước trong hoạt động nghệ thuật. Anh luôn giúp đỡ, chỉ dạy, hướng dẫn các lớp học trò, đàn em thế hệ sau về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sáng tác, biểu diễn của mình trong những lớp học của Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức và những lần đi về nguồn, thực tế sáng tác cùng hội. Anh Thế Hiển luôn là người nhạc sĩ đầy nhiệt huyết với nghề, là người truyền lửa thông qua lời ca tiếng hát, qua giai điệu bằng cây đàn guitar luôn mang theo bên mình. Anh đã làm say mê nhiều cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân qua nhiều thế hệ", nhạc sĩ Lê Anh Tú chia sẻ.

Ông được khán giả yêu mến bởi những ca khúc viết về người lính Ảnh: Hội Âm nhạc TP.HCM cung cấp

"Hội Âm nhạc TP.HCM cùng hội viên Chi hội 1 vô cùng thương tiếc khi đã mất đi một tài năng về sáng tác, có những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao và chạm đến trái tim những người yêu âm nhạc trong cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của NSND, nhạc sĩ Thế Hiển", Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM bày tỏ.

Trên mạng xã hội, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ cũng bày tỏ sự thương tiếc, đau buồn trước sự ra đi của ông. NSND Tạ Minh Tâm đăng tải đoạn clip nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện ca khúc Hát về anh và bày tỏ: "Thương tiếc anh Thế Hiển". Dưới bài viết, NSND Thanh Hoa xúc động bình luận: "Cho dù có đi nơi đâu, những tác phẩm và giọng hát của NSND Thế Hiển sẽ còn mãi trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Xin vĩnh biệt".

Ca sĩ Quốc Đại viết trên trang cá nhân: "Tạm biệt NSND, nhạc sĩ Thế Hiển! Người anh luôn mang nhiều năng lượng đến với mọi người! Yên nghỉ anh nhé! Nhánh lan rừng sẽ luôn nở thật lung linh anh ơi".

Sự nghiệp của nhạc sĩ Thế Hiển

Theo Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Thế Hiển tên thật là Lại Thế Hiển, sinh ngày 8.12.1955, tại Sài Gòn, nguyên quán Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông hoàn thành chương trình Trung cấp Thanh nhạc của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen (1977 - 1980), tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sáng tác (hệ tại chức) Nhạc viện TP.HCM (1995 - 1999).

Trưởng thành trong hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng từ năm 1975, nhạc sĩ Thế Hiển bước vào con đường biểu diễn và sáng tác chuyên nghiệp, tham gia câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành đoàn từ năm 1978, là ca sĩ đơn ca Đoàn Bông Sen (1980 - 1987), tham gia nhiều chương trình âm nhạc của Hội Âm nhạc và các đoàn nghệ thuật TP.HCM.

Năm 1977, ông theo học chương trình Trung cấp Thanh nhạc của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen, được đào tạo bởi những nghệ sĩ lừng danh bấy giờ như Quốc Hương, Thanh Trì, Mỹ An, nhạc sĩ Xuân Hồng... Năm 1978, ông tham gia Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành đoàn TP.HCM cùng thời với Thu Nở, Đình Huấn, Sĩ Thanh, Cẩm Vân...

Nhạc sĩ Thế Hiển nổi tiếng chỉ sau 2 tác phẩm là Khi bong bóng bay và Hát về em Ảnh: Hội Âm nhạc TP.HCM cung cấp

Năm 1980, ông tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc, trở thành một trong hai giọng ca được Đoàn Nghệ thuật Bông Sen chính thức tuyển chọn, trở thành đơn ca chính của đoàn nghệ thuật này, tham gia nhiều chương trình âm nhạc của Hội Âm nhạc và các đoàn nghệ thuật TP.HCM.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu tay Khi bong bóng bay, được công chúng đón nhận. Năm 1983, trong một chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội chiến đấu tại biên giới phía Bắc, ông đã sáng tác ca khúc Hát về anh. Ca khúc nhanh chóng phổ biến và đem lại danh tiếng cho ông chỉ sau khi sáng tác được hai tác phẩm.

Năm 1986, ông cùng Đoàn Nghệ thuật Bông Sen đi biểu diễn phục vụ bộ đội ở mặt trận 479 (Xiêm Riệp, Campuchia) và sáng tác ca khúc Nhánh lan rừng. Một lần nữa, bài hát về chủ đề người lính của ông được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Bên cạnh đó, ông cũng sáng tác nhiều bài hát về chủ đề Thanh niên xung phong như Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay, Hát trên nông trường xanh...

Năm 1987, ông rời đoàn Đoàn nghệ thuật Bông Sen và trở thành ca sĩ tự do. Năm 1995, ông theo học bậc đại học tại chức khoa Sáng tác và Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Năm 1999, ông tốt nghiệp loại giỏi cả hai ngành về thanh nhạc và sáng tác. Ngoài việc đào tạo ca sĩ, ông dành nhiều thời gian cho việc sáng tác ca khúc, tham gia những chuyến đi thực tế, biểu diễn từ thiện và đến các đơn vị bộ đội ở biên giới, hải đảo...

Nhạc sĩ Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất" (2012). Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012, đến năm năm 2024, nam nhạc sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển có thể kể đến như Khi bong bóng bay, Hát về anh, Nhánh lan rừng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca, Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Chuyện lứa đôi, Em nghe nói, Em không biết, Bốn mắt anh yêu, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa chuyện ngày nay, Mỗi trái tim một tấm lòng, Hát trên nông trường xanh, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Người phu xe, Nhong nhong nhong, Vượt lên chính mình...