NSND Tạ Minh Tâm trải lòng về cuộc sống sau biến cố vợ qua đời

Cách đây 3 tháng, NSND Tạ Minh Tâm nghẹn ngào khi nói lời tiễn biệt người bạn đời - nghệ sĩ Bạch Vân. Sau biến cố mất người thân, ông dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, điển hình như việc góp mặt trong sự kiện khởi động Mai Vàng hay biểu diễn tại chương trình Khúc tri ân.

NSND Tạ Minh Tâm ở tuổi U.70

Nói với chúng tôi, NSND Tạ Minh Tâm cho biết dù đôi lúc có những khoảnh khắc riêng tư trong cuộc sống, nhưng công việc của ông không gián đoạn. Ở tuổi gần 70, giọng ca Đất nước trọn niềm vui làm nghề bằng tâm thế thoải mái vì xem đây là cách thực hiện những gì bản thân yêu thích. Ông tâm sự: “Bây giờ tôi vẫn tiếp tục với nghề như thế”.

NSND Tạ Minh Tâm trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau biến cố mất người thân Ảnh: Thạch Anh

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ bản thân là người may mắn vì “đi chậm, trải nghiệm được tất cả mọi cung bậc của cuộc sống”. Ở hiện tại, giọng ca sinh năm 1960 quan niệm dù có thành công cách mấy, ông vẫn chỉ xem đó là một trải nghiệm trong cuộc sống. Do đó, ở tuổi U.70, NSND Tạ Minh Tâm thấy mọi thứ vẫn như xưa - không có gì vội vã.

“Có khác là thành quả được tích lũy theo chiều dài và bề dày hoạt động nghệ thuật. Tôi có nhiều hơn về kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và tình cảm của công chúng dành cho mình. Đối với một người nghệ sĩ, như vậy là quý lắm vì không dễ có được”, ông bộc bạch.

Theo nam nghệ sĩ, nghệ thuật cũng là một công việc và người nghệ sĩ yêu nghề cũng như bao người say mê với những gì mình theo đuổi. Ông nói thêm: “Chứ tôi không nghĩ điều gì ghê gớm hơn. Vì ngành nghề nào cũng có giá trị, có sự vinh quang của nó và có những đóng góp cho xã hội. Nghệ thuật có chăng là bề nổi, được công chúng biết đến, thế thôi. Tôi yêu hoạt động nghệ thuật và tôi hiểu giá trị của công việc mình đang làm”.

Giọng ca 6X cùng NSND Thoại Miêu tại sự kiện khởi động giải Mai Vàng Ảnh: Thạch Anh

Giọng ca Đất nước trọn niềm vui cho biết bản thân đến với nghệ thuật một cách tình cờ. Nói về điều này, ông tâm sự: “Thời cuộc đưa tôi đến với âm nhạc, bằng sự may mắn và nỗ lực riêng, cứ thế mà tôi tiến lên dần dần”. Cũng chính vì điều đó nên mọi thứ đến với NSND Tạ Minh Tâm một cách tự nhiên, không hề có dự án hay kế hoạch nào trước. Tuy nhiên khi nhìn lại, ông tự hào vì “những gì tôi làm lại trở thành dự án lớn trong cuộc đời và đó là điều may mắn đối với một người nghệ sĩ”.

Điều tự hào sau chặng đường dài với nghệ thuật

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ trước đây, ông hoạt động nghệ thuật chủ yếu dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn được khán giả biết đến, chứ không có kế hoạch quảng bá cho tên tuổi của mình.

Nhìn nhận về điều này, ông chia sẻ: “Nói như thế không có nghĩa tôi làm vậy là đúng, bởi vì đối với xã hội bây giờ, và với sự phát triển của nền nghệ thuật bây giờ, tôi không bao giờ khuyên học trò như vậy cả. Nhưng với riêng tôi, đó là sự tự hào vì mình đã làm được một số việc mà gọi là hữu xạ tự nhiên hương”.

Không chỉ dạy về chuyên môn, NSND Tạ Minh Tâm còn định hướng cho các học trò về đạo đức làm nghề Ảnh: Thạch Anh

Về công tác giảng dạy, NSND Tạ Minh Tâm tự hào vì học trò thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ca sĩ đến người giảng dạy… Bên cạnh chuyên môn, điều nam nghệ sĩ quan tâm chính là việc định hướng cho các em phát triển về tư cách, đạo đức nghề nghiệp.

“Đó là giá trị tinh thần, giá trị nhân văn đối với xã hội chứ không chỉ là chuyên môn. Tôi vui vì mình đã lan tỏa được điều đó và các em đã đóng góp cho xã hội và giữ được phẩm chất tốt đẹp của người nghệ sĩ”, ông chia sẻ.

Nhắc về biến cố vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm không chia sẻ nhiều vì xem đây là cảm xúc riêng. Giọng ca 6X thừa nhận bản thân là người nhạy cảm nên có những phút giây nặng lòng, dù hiểu đây là sự vô thường trong cuộc sống. Điều nam nghệ sĩ trân trọng chính là tình cảm mọi người dành cho, khi bản thân đối diện với mất mát lớn.

“Tôi cảm ơn mọi người đã rất quan tâm, chia sẻ cảm xúc đến với tôi. Đến nay, kể từ ngày vợ tôi ra đi cũng đã được 100 ngày. Tôi không muốn nhắc đến cảm xúc đó bởi vì đó là của riêng mình. Một lý do nữa là khi nhắc đến, cảm xúc của tôi không giấu được. Mặc dù tôi thấy tình cảm mọi người dành cho mình rất lớn, chia sẻ với tôi rất chân thành nhưng tôi không muốn mọi người bận lòng nhiều quá”, ông nói.