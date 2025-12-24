NSND Tạ Minh Tâm mừng học trò Phúc Anh lập kỷ lục Việt Nam

Tối 23.12, gala tổng kết dự án "54 dân tộc Việt Nam" diễn ra tại TP.HCM, có sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Jimmi Nguyễn, ca sĩ Kyo York… Đây là dự án do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng và thực hiện, bắt đầu từ ý tưởng về một hành trình âm nhạc - thiện nguyện kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa lòng nhân ái.

Ca sĩ Phúc Anh bên bức tranh chủ đề "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" ẢNH: NVCC

Trong suốt hơn một năm, ê kíp của nữ ca sĩ đã đi qua hàng chục tỉnh thành, đối diện với không ít những thử thách. Tại mỗi vùng đất, Phúc Anh đều tìm gặp đại diện là các em nhỏ, cùng nhau tô lên bức tranh hoa sen - biểu tượng của dự án. Sau hơn một năm, bức tranh ấy đã được hoàn thiện với sự góp mặt của 54 đại diện đến từ 54 dân tộc Việt Nam, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối không biên giới mà dự án hướng đến.

Từ hành trình đó, hàng loạt sản phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa đã ra đời, như Trẻ vùng cao, Ta từ đâu tới, 54 dân tộc Việt Nam, Mẹ cò… Ca sĩ Phúc Anh chia sẻ: “Tôi muốn dùng âm nhạc để kể lại những điều mình thấy, để mỗi khán giả dù ở nơi xa vẫn cảm nhận được nhịp sống, nụ cười và lòng nhân hậu của đồng bào mình. Dự án này không phải để tôi đứng ở trung tâm, mà là để mỗi dân tộc được kể câu chuyện của chính họ”.

Ca sĩ Phúc Anh đón tin vui

Tại đêm gala, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục cho bức tranh của dự án với danh hiệu “Bức tranh tô màu với chủ đề Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam được thực hiện qua các tỉnh thành do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất”. Đây là một ghi nhận xứng đáng cho hành trình miệt mài của Phúc Anh và các cộng sự.

NSND Tạ Minh Tâm dành thời gian đến chia vui cùng học trò ẢNH: NVCC

Cô chia sẻ tại sự kiện rằng trước đó, bản thân muốn làm những dự án cộng đồng trong âm thầm. Sau 15 tháng thực hiện "54 dân tộc Việt Nam", mọi người trong ê kíp gợi ý với Phúc Anh về việc đăng ký kỷ lục Việt Nam. Ban đầu, nữ ca sĩ từ chối vì quan niệm “kỷ lục trong tim chúng ta”. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, cô quyết định thực hiện và xem đây là một dấu ấn, món quà dành cho các cộng sự của mình. “Mình không thể nào cảm ơn ê kíp bằng lời, bởi vì họ đã cống hiến quá nhiều”, cô tâm sự.

Với Phúc Anh, đêm gala không phải là dấu chấm hết của hành trình "54 dân tộc Việt Nam", mà là khoảnh khắc để nhìn lại một chặng đường đã qua bằng lòng biết ơn và mở ra hành trình mới. “Đây là nơi âm nhạc, văn hóa và lòng nhân ái gặp nhau, để nhắc chúng ta rằng sức mạnh của Việt Nam nằm ở sự đoàn kết trong đa dạng, ở nỗ lực giữ gìn từng bản sắc nhỏ bé, và ở tình người lan tỏa từ những điều giản dị nhất”, cô bộc bạch.

Có mặt tại sự kiện, NSND Tạ Minh Tâm xúc động trước một dấu ấn trong sự nghiệp của cô học trò. Ngoài thành tích học tập tốt, ông còn đánh giá cao tinh thần thiện nguyện của Phúc Anh, đồng thời chia sẻ: “Tôi rất vui khi có được những người học trò như vậy. Mong rằng sau dự án này, sẽ tiếp tục có thêm những dự án mới để lan tỏa đến cộng đồng. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với học trò của tôi".