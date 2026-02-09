NSND Tấn Minh tiết lộ hôn nhân với vợ là Giám đốc Nhà hát Chèo

Chia sẻ về cuộc sống riêng vào dịp đầu năm, NSND Tấn Minh cho biết ngoài việc thăm hỏi gia đình hai bên, anh và vợ dành thời gian đi lễ, cầu mong sức khỏe, sự bình an cho người thân. Với nam ca sĩ, đó cũng là cách vợ chồng dành thời gian cho nhau. “Chúng tôi nắm tay nhau, cùng chia sẻ về một năm đã qua với những khó khăn, những thành công và những định hướng tương lai cho gia đình”, anh bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Tấn Minh

Khi được hỏi về người bạn đời, NSND Tấn Minh ngại ngùng chia sẻ: “Nói ra thì sợ bị gọi là khen vợ. Hằng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau hoặc nói trước mặt con thì dễ, nhưng nói trước công chúng thì khó. Nhưng với tôi, Huyền là người phụ nữ tuyệt vời dành cho gia đình”. Tiếp lời, NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ với cô, Tấn Minh là người bố, người chồng trách nhiệm và là một người hết lòng với công việc.

NSND Tấn Minh dành những lời có cánh khi nói về người bạn đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những cột mốc khó quên trong cuộc sống hôn nhân của NSND Tấn Minh là năm 2005, khi anh và vợ đón thêm thành viên mới. Tiếp lời, NSND Thu Huyền tâm sự đó là một năm ngập tràn niềm hạnh phúc đối với gia đình.

Cô bộc bạch: “Chúng tôi đã dành tất cả tình yêu thương cho con. Thời điểm đó phải gọi là đôi vợ chồng trẻ. Quãng thời gian ấy chưa quá bận rộn như bây giờ nên chúng tôi chỉ biết hát, xong về chăm sóc gia đình nhỏ. Mặc dù thời điểm đó, mỗi người có những chỗ đứng riêng nhưng để đạt được thành công như bây giờ thì chưa hẳn. Nhưng quãng thời gian đấy với tôi rất hạnh phúc”.

Trong ký ức của NSND Thu Huyền, vào thời điểm cô mới sinh con đầu lòng, chồng đã hỗ trợ nhiều và được đánh giá là một người bố mẫu mực. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ chèo cho biết thời điểm đó, vì sinh mổ nên sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nhiều. “Khi về nhà, cứ đêm đến là anh ấy chăm sóc em bé để tôi ngủ. Đó là quãng thời gian rất hạnh phúc”, cô kể lại.

Khoảnh khắc tình cảm của NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền ẢNH: FBNV

Ngoài nói về tổ ấm nhỏ, ca sĩ Tấn Minh còn bồi hồi nhắc đến chặng đường nghệ thuật của mình. Trong đó, năm 2000 được xem là cột mốc khó quên khi anh chính thức trình làng dự án Bức thư tình đầu tiên. “Thời điểm đó rất khó khăn, tôi mới là sinh viên mới tốt nghiệp thì tiền đâu ra làm album đây. May mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ của anh em trong nghề nên ra được album đầu tay, không thể tả được sự hạnh phúc”, anh tâm tình.

Hay khi nhắc đến ca khúc Phượng hồng, nam ca sĩ xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. “Trước tôi cũng có nhiều nghệ sĩ hát rồi, nhưng có lẽ do tôi hợp giọng, cộng thêm gương mặt lúc đó trẻ, giàu sức sống, ăn mặc thì suốt ngày quần đen áo trắng. Sau 35 năm vào nghề, mỗi lần hát Phượng hồng, tôi vẫn tràn đầy cảm xúc và vẫn rưng rưng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán bài hát này”, anh chia sẻ.

Tiếp lời, NSND Thu Huyền bật mí cô và NSND Tấn Minh biết đến nhau từ trước, khi cả hai có dịp đi diễn cùng. Nhớ lại quãng thời gian ấy, nữ khách mời kể: “Ngày xưa ở Hà Nội ít ca sĩ lắm, mà chúng tôi diễn rất nhiều, một ngày có khi phải 7 - 8 chỗ. Vừa mới gặp nhau ở cơ quan này, sang chỗ khác vẫn lại gặp nhau. Chỗ này anh ấy hát Phượng hồng, sang bên kia anh ấy cũng hát ca khúc này, bởi vì khán giả yêu cầu”.