Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

NSND Thanh Điền trải lòng về biến cố sức khỏe ở tuổi 80

Thạch Anh
Thạch Anh
03/10/2025 17:18 GMT+7

Trao đổi với chúng tôi, người thân tiết lộ NSND Thanh Điền vừa trải qua ca phẫu thuật mắt. Hiện tại, sức khỏe giọng ca cải lương bình ổn.

NSND Thanh Điền cho biết ông vừa trải qua ca phẫu thuật mắt. Dù vậy, diễn viên Cái bóng bên chồng vẫn giữ tinh thần lạc quan, hài hước cho rằng lý do đi viện là vì “muốn nhìn đời cái gì cũng sáng cũng đẹp”. Nam nghệ sĩ bộc bạch thêm: “Tôi vừa mổ xong. Rất vui vì khi vào viện, bác sĩ và y tá nhận ra và giúp đỡ tôi nhiều thứ. Nhờ vậy mà tôi tự tin hơn”.

NSND Thanh Điền trải lòng về biến cố sức khỏe ở tuổi 80- Ảnh 1.

Nhiều khán giả mong nghệ sĩ Thanh Điền sớm hồi phục sức khỏe để trở lại với nghệ thuật

Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết khi được nhiều người nhận ra và mến mộ, ông thấy thêm hãnh diện với công việc mà bản thân đang theo đuổi. Diễn viên Đất phương Nam tâm sự: “Nếu mình sống tốt, sống phải thì khi đến đâu, mọi người đều vui khi thấy và giúp đỡ mình tận tình. Đó là điều hạnh phúc của người nghệ sĩ. Tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng sẽ như vậy. Cho nên tôi cứ cố gắng, quỹ sống còn bao nhiêu tôi cứ hết mình với nghệ thuật, với những người thương yêu mình”.

Nói về tình hình sức khỏe, NSND Thanh Điền cho biết trước đó, ông từng đi nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ đều “lắc đầu”. Cụ thể, do biến chứng của tiểu đường nên mắt của giọng ca cải lương bị mờ đặc, khiến ông cảm thấy “ánh sáng trước mắt cứ tắt dần”. “Bác sĩ nói thẳng tôi có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào. Nghe câu đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi thầm nghĩ giỗ tổ ngành sân khấu năm nay chắc không còn thấy đường để thắp nhang cho tổ nghiệp nữa. Đó là lý do đồng nghiệp mời đi đâu tôi cũng mặc cảm, chán nản không muốn xuất hiện trên mạng xã hội nữa”.

Vào thời điểm NSND Thanh Điền như muốn từ bỏ, gia đình tiếp tục đưa ông đi khám ở những nơi khác. Sau đó, nam nghệ sĩ được phẫu thuật và “chỉ mong với phép màu y học và tình thương của khán giả, mình sẽ sớm được nhìn thấy mọi người rõ hơn”.

NSND Thanh Điền trải lòng về biến cố sức khỏe ở tuổi 80- Ảnh 2.

Khoảnh khắc NSND Thanh Điền hội ngộ NSND Ngọc Giàu cách đây không lâu

Ảnh: FBNV

Trong bài viết được chia sẻ trên trang cá nhân, ông tâm sự: “Hơn nửa đời người, đôi mắt này đã cùng tôi đi qua biết bao vở diễn, nhìn thấy ánh đèn sân khấu và trên hết, là được thấy ánh mắt thương yêu của khán giả. Khi bác sĩ nói đôi mắt ấy có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào, nghe mà buồn lắm. Tôi không sợ bóng tối cho riêng mình, chỉ sợ một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt của khán giả – những điều đã nuôi dưỡng đời nghệ sĩ của tôi”.

NSND Thanh Điền đính chính

Bên cạnh đó, NSND Thanh Điền trải lòng thêm về biến cố sức khỏe lần này: “Tôi không ngờ có ngày mình phải ngồi đây, nhờ giọng nói chuyển thành chữ để gửi tâm sự đến các bạn. Nhưng tôi tin rằng, khi còn giọng nói, còn trái tim, thì ánh sáng sân khấu tổ nghiệp trong tôi sẽ chẳng bao giờ tắt”.

Dịp này, NSND Thanh Điền cũng có những chia sẻ khi bị một số tài khoản quay clip, đăng tải thông tin khiến khán giả lo lắng. Nói về điều này, nam diễn viên thừa nhận: “Thật sự không đến nỗi như vậy đâu. Vì có một clip tôi từ xe bước xuống, vì xe đậu cách lề trong khi mắt tôi còn mờ nên khi xuống hơi yếu chân một xíu. Mà mấy bạn quay xong người ta nói nghệ sĩ bây giờ yếu quá. Tuổi của tôi với Minh Vương bây giờ mà chỉ yếu như vậy là cũng mừng rồi”. 

Trong đoạn chia sẻ, NSND Thanh Điền mong các YouTuber đăng tải những hình ảnh đẹp đẽ. Đây cũng là cách an ủi, giúp các nghệ sĩ lớn tuổi có niềm tin để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Tin liên quan

NSND Thanh Điền xúc động trước bức thư tay khán giả viết về Thanh Kim Huệ

NSND Thanh Điền xúc động trước bức thư tay khán giả viết về Thanh Kim Huệ

NSND Thanh Điền kể trong lần thăm mộ vợ, ông nhận được lá thư từ một khán giả. Điều này khiến ông không khỏi xúc động. 'Đó là bức tâm thư giản dị, nhưng bên trong là cả tấm lòng lớn lao', diễn viên 'Cái bóng bên chồng' chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Điền NSND Thanh Điền cải lương nghệ sĩ cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận