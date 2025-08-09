Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSND Thanh Hoa nói lý do đóng MV với Phương Mỹ Chi

Minh Hy
Minh Hy
09/08/2025 17:13 GMT+7

NSND Thanh Hoa cho biết 'Made in Vietnam' là dự án hiếm hoi bà nhận lời tham gia sau thời gian tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều.

NSND Thanh Hoa: Thời vang bóng của mình đã qua

Trong MV Made in Vietnam, ngoài phần thể hiện của Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi thì sự hiện diện của NSND Thanh Hoa là nhân tố khiến mọi người bất ngờ. Ở sản phẩm âm nhạc này, nữ nghệ sĩ 75 nổi bật với hình ảnh đại diện cho miền Bắc trong trang phục áo tứ thân, nón quai thao và khăn mỏ quạ.

NSND Thanh Hoa nói lý do đặc biệt đồng ý đóng MV với Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoa cảm động vì vẫn được giới trẻ yêu mến

Ảnh: NVCC

"Đã lâu lắm rồi tôi mới xuất hiện trong một MV khiến mình xúc động, đặc biệt là trong cảnh quay có hàng trăm con người. Tôi cũng ngạc nhiên là ê kíp thực hiện sản phẩm này rất trẻ. Họ có tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào được bộc lộ từ lòng đam mê và ánh mắt", NSND Thanh Hoa bày tỏ. 

NSND Thanh Hoa nói lý do đặc biệt đồng ý đóng MV với Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

NSND Thanh Hoa và Phương Mỹ Chi trong hậu trường

Ảnh: NVCC

Là một nghệ sĩ gạo cội và có niềm say mê lớn với nghệ thuật, NSND Thanh Hoa dành thời gian theo dõi sự phát triển của âm nhạc Việt Nam ở từng thời điểm. Nhìn thấy sự tâm huyết của DTAP, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân dành cho sản phẩm lần này nên nữ nghệ sĩ 75 tuổi đã đồng ý khi nhận được lời mời. 

Bà chia sẻ: "Khi tôi nhận được lời mời đến làm việc với nhóm của các con thì tôi rất ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên, tôi lại suy nghĩ mãi vì không hiểu sao mình già như thế này mà được một nhóm các bạn trẻ nổi tiếng mời. Tôi thấy chương trình của các con thời gian vài năm gần đây đã tạo được tiếng vang, có dấu ấn độc lạ ở mảng âm nhạc trẻ. Tôi nghĩ rằng ai cũng vang bóng một thời và thời vang bóng của mình đã qua rồi nên tôi lui về sau hậu trường để xem, nghe âm nhạc giới trẻ phát triển thế nào. Khi xem, tôi rất thích âm nhạc của các con, nó hiện đại nhưng vẫn giữ được hơi thở đồng quê của Việt Nam, đó là điều tôi rất thích. Lúc nhận được lời mời thì tôi từ ngạc nhiên, suy nghĩ rồi đến xúc động vì không nghĩ được các bạn trẻ yêu mến mình đến thế".

Sau 2 ngày phát hành, MV Made in Vietnam đạt hơn 700 ngàn lượt xem trên YouTube. Dự án này không chỉ nhận được lời khen về phần âm nhạc mà hình ảnh mang đậm chất Việt Nam được thực hiện bằng công nghệ CGI cũng khiến người xem thích thú. Theo nhà sản xuất DTAP, dự án này không đơn thuần là sản phẩm kỷ niệm 6 năm làm nghệ thuật của cả nhóm mà còn là niềm tự hào, tôn vinh văn hóa và dân tộc Việt Nam.

Xem thêm bình luận