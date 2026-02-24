NSND Thanh Hoa sống bình yên, tiết lộ trăn trở ở tuổi U.80

Trong năm 2025, NSND Thanh Hoa không chỉ gây bất ngờ khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh mà còn có những trải nghiệm khi kết hợp cùng với những gương mặt trẻ như Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, DTAP… Theo bà, việc miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi U.80 cũng là cách giúp bản thân thấy mình sống có ý nghĩa hơn.

NSND Thanh Hoa giữ tinh thần lạc quan, say mê cống hiến ở tuổi U.80 Ảnh: T.A

“Khi làm tôi chẳng đòi hỏi về cát sê. Khi các bạn ngỏ lời, tôi nói chỉ mất tiền vé cho tôi bay ra quay hình. Không phải tôi giàu, nhưng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ trân trọng mình và được góp mặt trong một tác phẩm như vậy là hạnh phúc rồi”, nữ nghệ sĩ kể lại.

Cuộc sống bình yên của NSND Thanh Hoa

Ở tuổi U.80, NSND Thanh Hoa khẳng định bản thân chẳng tiếc nuối gì. Thay vào đó, nữ ca sĩ chỉ mong có thể “trẻ lại để được cống hiến nhiều hơn”. Giọng ca Tàu anh qua núi bộc bạch: “Còn nếu không trẻ được nữa, tôi chỉ mong bản thân khỏe, minh mẫn để không phiền đến con cháu. Bởi vì mọi người yêu mình nhiều quá nên tôi không muốn mọi người phải lo lắng, đặc biệt là lúc ốm đau”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSND Thanh Hoa kể bà có một căn nhà cách Hà Nội khoảng 50 km và một mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại rau, cây ăn quả như ổi, nhãn, xoài, mận… Nếu không đi làm, cuộc sống của nữ nghệ sĩ chỉ quẩn quanh trong cơ ngơi này và “chưa bao giờ thấy tẻ nhạt hay nhàm chán”.

“Ngược lại tôi cảm thấy rất thanh bình. Nhưng tôi cũng có ít thời gian để về nhà, vì hiện tại đang là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam, thành ra tôi cứ đi nước này, nước nọ”, giọng ca 76 tuổi bộc bạch.

NSND Thanh Hoa có cuộc sống bình yên, cân bằng giữa công việc và gia đình Ảnh: FBNV

Cũng theo nữ nghệ sĩ, dù bận rộn với công việc nhưng bà “dường như không xa các con được”. Kể cả khi tất bật với lịch trình, NSND Thanh Hoa vẫn dành thời gian gọi điện về hỏi thăm, trò chuyện với gia đình. Theo bà, đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, đồng thời bộc bạch thêm: “Nhiều người cứ nghĩ việc gọi điện như vậy là làm phiền, nhưng tôi thấy không phải. Những người thân họ cần sự an ủi, chia sẻ đó lắm. Mỗi người có một cách sống, có người nhớ thương lại để trong lòng, nhưng tôi thì phải nhìn những người thân yêu thì mới chịu được”.

Nói về việc giữ lửa mỗi lần đứng trên sân khấu, NSND Thanh Hoa cũng thừa nhận rằng việc hát lại một ca khúc quá nhiều lần đôi khi khiến bà thấy “gợn”. Tuy nhiên, bà cho rằng sự xúc động của một ca khúc được hát nhiều nằm ở sự hưởng ứng từ người ngồi dưới.

“Khi tôi hát, khán giả hát theo, rồi vỗ tay, hô hào thì tôi không bao giờ chán. Còn nếu không có sự đón nhận đó, tôi sẽ không có sự hồ hởi, phấn khởi. Ngay cả vợ chồng cũng thế thôi. Cho nên đối với cảm nhận của một nghệ sĩ phải hát một bài nhiều lần, có hay hay không, có sung hay không lại nằm ở tinh thần của khán giả”, bà cho hay.

Ở tuổi U.80, NSND Thanh Hoa không sợ bị khán giả lãng quên. Bởi giọng ca 5X quan niệm rằng đây là quy luật tất yếu của cuộc sống. Do đó, nữ nghệ sĩ đón nhận bằng tâm thế thoải mái: “Tôi không bao giờ đòi hỏi. Khi đã nổi tiếng, mình cũng phải chấp nhận”.