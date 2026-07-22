NSND Thanh Tuấn ra sao sau biến cố sức khỏe?

NSND Thanh Tuấn có mặt ở sự kiện công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 để ủng hộ các hậu bối. Tại đây, ông có dịp gặp gỡ, hội ngộ những giọng ca quen thuộc của sân khấu cải lương như NSND Minh Vương, NSND Phượng Loan, nghệ sĩ Hoài Thanh, nghệ sĩ Đỗ Quyên…

Chia sẻ với truyền thông, NSND Thanh Tuấn bày tỏ niềm hào hứng khi sau hơn 2 thập niên, ban tổ chức Chuông vàng vọng cổ tiết lộ cuộc thi sẽ có những đổi mới để thu hút hơn, tạo điều kiện giúp khán giả theo dõi, tiếp cận với những chương trình đậm đà văn hóa. Theo ông, đây là điều cần thiết để mọi người cùng chung tay giữ lửa, giúp bộ môn nghệ thuật cải lương được gìn giữ và phát triển.

NSND Thanh Tuấn mong chờ những đổi mới của Chuông vàng vọng cổ để tiếp tục hành trình giữ gìn và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương Ảnh: T.A

“Lúc nào Chuông vàng vọng cổ tổ chức, nếu không có lịch đi diễn thì tôi đều theo dõi. Đặc biệt là ở vòng tranh tài của 9 thí sinh, tôi theo dõi sát hơn để xem các em, các cháu mùa này thể hiện ra sao”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Cuộc sống của NSND Thanh Tuấn

Còn nhớ hồi tháng 3.2025, NSND Thanh Tuấn nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê khiến nhiều người lo lắng. Sau biến cố, giọng ca cải lương dần cải thiện tình hình sức khỏe để trở lại với nghề hát và công việc giảng dạy.

Ông trải lòng: “May mắn là Tổ nghiệp thương nên bây giờ tôi vẫn khỏe, đi hát rất nhiều. Tôi biểu diễn ở khắp nơi, không phân biệt vùng miền, xa gần. Tôi sẵn sàng phục vụ đến khi nào mệt thì nghỉ, để đáp lại tình cảm của người hâm mộ”.

Theo NSND Thanh Tuấn, sức khỏe còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Ông nói cùng một lứa tuổi, nhưng có người thế này, có người thế khác. “May mắn tôi được Tổ nghiệp, đãi ngộ nên giọng hát bây giờ vẫn được yêu thương, mến mộ. Bây giờ tôi tự chăm sóc cho mình. Các con, các cháu và vợ vẫn sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ khi tôi cần. Mọi người dành lời khuyên, động viên cho tôi rất nhiều”, giọng ca cải lương trải lòng.

NSND Thanh Tuấn vui khi vừa được làm nghề, vừa được truyền dạy cho thế hệ trẻ về tình yêu cải lương Ảnh: T.A

Về cuộc sống hiện tại, nếu không đi hát, NSND Thanh Tuấn dành thời gian cho công việc giảng dạy. Ông tiết lộ: “Tôi có trung tâm dạy kỹ thuật, dạy ca vọng cổ tại TP.HCM. Cứ thứ 3, thứ 5 và thứ 7, tôi sẽ tham gia công tác giảng dạy. Những ngày còn lại, tôi dành thời gian để nghỉ ngơi. Khi đến lớp, tôi tâm huyết, tạo niềm vui giữa thầy và trò để cùng giữ gìn bộ môn nghệ thuật cải lương”.

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Thanh Tuấn chọn tâm thế bình thản khi đón nhận những buồn vui trong nghề lẫn cuộc sống. Ông quan niệm: “Các em, các cháu trưởng thành còn quý, còn thương những người đi trước thì mình hạnh phúc, còn các em không nghĩ đến thì mình chịu thôi, vì đó là quy luật. Trong gia đình còn có người thương, kẻ ghét thì nói gì đến xã hội”.

Còn khi nói về nghề, giọng ca Người câu bóng trăng thẳng thắn bày tỏ: “Cạnh tranh nếu lành mạnh thì tốt, còn cạnh tranh mà có tính toán thì đó là những điều không đẹp đối với nghệ thuật cải lương".

Về kế hoạch tổ chức liveshow, NSND Thanh Tuấn bật mí ông định thực hiện vào năm 2025. Nhưng khi gặp biến cố sức khỏe, bác sĩ khuyên giọng ca cải lương phải tập trung nghỉ ngơi. Do đó, ông đành gác lại dự định này. “Nếu sức khỏe tốt hơn, tôi không hẹn nhưng sẽ cố gắng để thực hiện”, nam nghệ sĩ cho hay.