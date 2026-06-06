Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lạc Xuân
Lạc Xuân
06/06/2026 08:45 GMT+7

Không chỉ tái hiện hành trình vĩ đại của Bác Hồ, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường còn gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình

Ảnh: Hữu Tín

Tối 5.6, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh, Phạm Khánh Ngọc, Hải Phượng, Ngọc Đặng, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác... cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Thắng - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM…

Chương trình Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường được xây dựng thành 3 chương: Theo dấu chân xưa, Lời Bác trong tim ta và Tình Bác sáng đời ta. Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, chương trình mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam. Chương trình khắc họa hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng năm 1911. Với ý chí kiên cường, khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng, Người đã trở thành nguồn sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường:

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Tiết mục Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi do NSƯT Khánh Ngọc, Trường Linh thể hiện, mở màn chương trình, khắc họa hành trình lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Quốc Đại, Thi Phượng cùng nhóm múa Mai Trắng biểu diễn ca khúc Từ làng Sen, mang đến không gian nghệ thuật đậm chất quê hương xứ Nghệ

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

NSƯT Vân Khánh cùng nhóm ca múa MTV.SG thể hiện ca khúc Thăm bến Nhà Rồng, gợi nhớ dấu mốc lịch sử khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 5.
NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Tiết mục Miền Nam trong trái tim Người qua phần thể hiện của NSƯT Vân Khánh, NSƯT Lam Tuyền và Quách Phú Thành mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, thể hiện tình cảm sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 7.

Tiết mục Lời Bác giục ta đi tới do nhóm Lạc Việt thể hiện, truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Ca khúc tiếp thêm động lực để mỗi người không ngừng học tập, sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 8.
NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 9.

Liên khúc Lòng dân ơn Bác - Dâng Người ngàn hoa chiến công do Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Huyền và Phạm Trang thể hiện, gửi gắm tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 10.
NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 11.
NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 12.

Tiết mục mashup Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh - Bước chân thế hệ mới do nhóm ca múa MTV.SG và nhóm thiếu nhi Goldstar Kids thể hiện, mang đến hình ảnh năng động, tự tin của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 13.

Ca khúc Khúc khải hoàn qua phần thể hiện của Nam Anh mang âm hưởng hào hùng, tái hiện niềm tự hào về những chặng đường vẻ vang của dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 14.

Tùng Lâm, Thanh Ngọc hòa giọng qua ca khúc Thành phố trong tim, gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về TP.HCM sau 50 năm vinh dự mang tên Bác

Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 15.
NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 16.
NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 17.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng các nghệ sĩ Hải Phượng (đàn tranh), Thiên Lâm (sáo) và dàn nhạc thể hiện ca khúc Việt Nam kiêu hãnh, khép lại chương trình bằng niềm tự hào về đất nước và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ảnh: Hữu Tín

Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026).

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường Khánh Ngọc Võ Hạ Trâm Vân Khánh Lam Tuyền Chương trình nghệ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận