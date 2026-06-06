NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Ảnh: Hữu Tín

Tối 5.6, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh, Phạm Khánh Ngọc, Hải Phượng, Ngọc Đặng, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác... cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Thắng - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM…

Chương trình Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường được xây dựng thành 3 chương: Theo dấu chân xưa, Lời Bác trong tim ta và Tình Bác sáng đời ta. Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, chương trình mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam. Chương trình khắc họa hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng năm 1911. Với ý chí kiên cường, khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng, Người đã trở thành nguồn sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường:

Tiết mục Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi do NSƯT Khánh Ngọc, Trường Linh thể hiện, mở màn chương trình, khắc họa hành trình lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc

Ảnh: Hữu Tín

Quốc Đại, Thi Phượng cùng nhóm múa Mai Trắng biểu diễn ca khúc Từ làng Sen, mang đến không gian nghệ thuật đậm chất quê hương xứ Nghệ Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Vân Khánh cùng nhóm ca múa MTV.SG thể hiện ca khúc Thăm bến Nhà Rồng, gợi nhớ dấu mốc lịch sử khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước Ảnh: Hữu Tín

Tiết mục Miền Nam trong trái tim Người qua phần thể hiện của NSƯT Vân Khánh, NSƯT Lam Tuyền và Quách Phú Thành mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, thể hiện tình cảm sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu

Ảnh: Hữu Tín

Tiết mục Lời Bác giục ta đi tới do nhóm Lạc Việt thể hiện, truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Ca khúc tiếp thêm động lực để mỗi người không ngừng học tập, sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển Ảnh: Hữu Tín

Liên khúc Lòng dân ơn Bác - Dâng Người ngàn hoa chiến công do Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Huyền và Phạm Trang thể hiện, gửi gắm tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Hữu Tín

Tiết mục mashup Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh - Bước chân thế hệ mới do nhóm ca múa MTV.SG và nhóm thiếu nhi Goldstar Kids thể hiện, mang đến hình ảnh năng động, tự tin của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác Ảnh: Hữu Tín

Ca khúc Khúc khải hoàn qua phần thể hiện của Nam Anh mang âm hưởng hào hùng, tái hiện niềm tự hào về những chặng đường vẻ vang của dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Ảnh: Hữu Tín

Tùng Lâm, Thanh Ngọc hòa giọng qua ca khúc Thành phố trong tim, gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về TP.HCM sau 50 năm vinh dự mang tên Bác Ảnh: Hữu Tín