NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 5.6, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh, Phạm Khánh Ngọc, Hải Phượng, Ngọc Đặng, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác... cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Thắng - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM…
Chương trình Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường được xây dựng thành 3 chương: Theo dấu chân xưa, Lời Bác trong tim ta và Tình Bác sáng đời ta. Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, chương trình mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam. Chương trình khắc họa hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng năm 1911. Với ý chí kiên cường, khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng, Người đã trở thành nguồn sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc.
Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường:
Tiết mục Miền Nam trong trái tim Người qua phần thể hiện của NSƯT Vân Khánh, NSƯT Lam Tuyền và Quách Phú Thành mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, thể hiện tình cảm sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu
Ảnh: Hữu Tín
Liên khúc Lòng dân ơn Bác - Dâng Người ngàn hoa chiến công do Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Huyền và Phạm Trang thể hiện, gửi gắm tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh: Hữu Tín
Tiết mục mashup Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh - Bước chân thế hệ mới do nhóm ca múa MTV.SG và nhóm thiếu nhi Goldstar Kids thể hiện, mang đến hình ảnh năng động, tự tin của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác
Ảnh: Hữu Tín
Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng các nghệ sĩ Hải Phượng (đàn tranh), Thiên Lâm (sáo) và dàn nhạc thể hiện ca khúc Việt Nam kiêu hãnh, khép lại chương trình bằng niềm tự hào về đất nước và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Ảnh: Hữu Tín
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