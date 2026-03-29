NSƯT Lê Thiện: Tôi bất ngờ về Thanh Thanh Tâm

Sau nhiều năm gặp lại, NSƯT Lê Thiện thừa nhận mình bất ngờ vì 'cô đào' Thanh Thanh Tâm vẫn giữ được sắc vóc, làn hơi dù hiếm khi xuất hiện ở những sân khấu cải lương trong 10 năm qua.
Thanh Thanh Tâm xúc động trong màn hòa giọng với Vũ Linh
Tối 28.3, chương trình Tự tình quê hương - Cải lương Tâm sử của Thanh Thanh Tâm diễn ra tại nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi như NSND Trọng Phúc, Phượng Loan, NSƯT Trọng Nghĩa, Tú Sương, Hoàng Nhất, Võ Minh Lâm, Bình Tinh, Tâm Tâm... Nhìn từ hàng ghế khán giả, Thanh Thanh Tâm nhận được sự cổ vũ của bậc tiền bối như NSƯT Lê Thiện, Xuân Hương, "quái kiệt" BoBo Hoàng...
