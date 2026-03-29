Văn hóa

NSƯT Lê Thiện: Tôi bất ngờ về Thanh Thanh Tâm

Minh Hy
29/03/2026 09:06 GMT+7

Sau nhiều năm gặp lại, NSƯT Lê Thiện thừa nhận mình bất ngờ vì 'cô đào' Thanh Thanh Tâm vẫn giữ được sắc vóc, làn hơi dù hiếm khi xuất hiện ở những sân khấu cải lương trong 10 năm qua.

Thanh Thanh Tâm xúc động trong màn hòa giọng với Vũ Linh

Tối 28.3, chương trình Tự tình quê hương - Cải lương Tâm sử của Thanh Thanh Tâm diễn ra tại nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi như NSND Trọng Phúc, Phượng Loan, NSƯT Trọng Nghĩa, Tú Sương, Hoàng Nhất, Võ Minh Lâm, Bình Tinh, Tâm Tâm... Nhìn từ hàng ghế khán giả, Thanh Thanh Tâm nhận được sự cổ vũ của bậc tiền bối như NSƯT Lê Thiện, Xuân Hương, "quái kiệt" BoBo Hoàng...

Mở đầu đêm diễn, khán giả ấn tượng bởi màn hòa giọng của các nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, Phượng Loan, Quang Thành... 

Sau đó, Thanh Thanh Tâm kết hợp với Trọng Phúc và Trọng Nghĩa trong vở Tâm sự Ngọc Hân

Sau 14 năm xa xứ, Thanh Thanh Tâm mong muốn mang đến cho người hâm mộ quê nhà những trích đoạn cải lương kinh điển. Bên cạnh đó, show diễn lần này của bà cũng là bước khởi đầu cho những dự án cải lương sắp tới

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp của Thanh Thanh Tâm và cố nghệ sĩ Vũ Linh. Khi giọng của Vũ Linh cất lên nhiều người xem không khỏi xúc động cũng như liên tục vỗ tay. Đây cũng là cách "cô đào" 63 tuổi tưởng nhớ người đồng nghiệp đã khuất

Tuồng cải lương Hòn vọng phu là tác phẩm góp phần giúp tên tuổi của Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh in sâu vào lòng khán giả những năm 1990. Bà tiết lộ ngày xưa mỗi lần hát xong vở diễn này với Vũ Linh thì hai mắt đều sưng vì khóc quá nhiều

Kết thúc đêm diễn, Thanh Thanh Tâm thăng hoa với vai Hoàng hậu Dương Vân Nga

Xuyên suốt chương trình, Thanh Thanh Tâm luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các bậc tiền bối và khán giả yêu cải lương

Trước khi chương trình diễn ra, nghệ sĩ Lê Thiện có mặt trong hậu trường để gặp gỡ và động viên tinh thần Thanh Thanh Tâm

NSƯT Lê Thiện chia sẻ: "Thanh Thanh Tâm vẫn còn rất đẹp, khi gặp lại và Tâm nói mình 63 tuổi thì tôi hết hồn. Vì tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn trẻ, chứ đâu có già. Lúc nãy, tôi xem Thanh Thanh Tâm diễn trích đoạn Hòn vọng phu mà tôi chịu không nổi. Hình ảnh của cặp đôi Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh vẫn còn đó". Lê Thiện cũng tiết lộ mình đã xem phần trình diễn này ở buổi phúc khảo nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Ngoài ra, bà cũng mừng vì "thần đồng cải lương" chưa bao giờ quên đi quê hương và trở về biểu diễn để cống hiến cho nghệ thuật

Khán giả vẫn ở lại để được chụp ảnh với Thanh Thanh Tâm

Sau 14 năm định cư tại Mỹ, NSƯT Thanh Thanh Tâm trở về Việt Nam để biểu diễn trong chương trình 'Tự tình quê hương - Cải lương Tâm Sử', diễn ra vào 28.3 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM.

